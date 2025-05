Dania Méndez tras despedirse de La Casa de los Famosos All-Stars: “Nos sentimos ganadores”

Tras su eliminación este 29 de mayo, Dania Méndez, reconocida creadora de contenido mexicana, reflexionó sobre su experiencia, los aprendizajes y los momentos clave dentro de La Casa de los Famosos All-Stars.

Dania Méndez, quien ocupó el sexto lugar de la competencia, se mostró agradecida por su paso por el reality y aseguró que todos los finalistas se sienten “ganadores”.

En una charla con Jimena Gállego, la exintegrante de Acapulco Shore destacó: “Los que llegamos a esta etapa del juego nos sentimos ganadores todos”.

¿Qué dijo Dania sobre Luca Onestini?

Sobre la polémica con Luca Onestini, quien inicialmente coqueteó con ella pero luego continuó su romance con Aleska Génesis, Méndez aclaró que no hubo sentimientos de por medio: “Era más lo que me decía. Al final del día sí te puedes contaminar, pero me preguntaba por qué”.

Además, confesó que no sintió interés romántico por el italiano y que optó por alejarse: “Dejé que fueran felices”.

Una experiencia mejor que la temporada 3

Comparando su participación en esta edición All-Stars con la temporada 3, Dania afirmó que esta fue más gratificante. Disfrutó más el juego, logró ser líder en una ocasión y convivió con figuras como Alfredo Adame, Paty Navidad, Niurka y Lupillo Rivera, de quienes rescató grandes aprendizajes.

Entre las eliminaciones que más le sorprendieron mencionó las de su amiga Paty Navidad, así como las de Manelyk González, Alfredo Adame y Salvador Zerboni.



Al ser cuestionada sobre quiénes merecen alzarse con el triunfo, Dania no dudó en apoyar a Caramelo y Rey Grupero, con quienes compartió momentos especiales en el cuarto Agua. “Cualquiera de los dos, quien se lleve ese maletín, yo sé que va a hacer un buen uso de ese dinero”, concluyó.

Con su salida, la edición All-Stars se acerca a su gran final, dejando atrás semanas de competencia, drama y aprendizajes inolvidables.

