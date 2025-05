Piovi aseguró que buscarán despedir a Vicente Sánchez con el título de Concachampions

El adiós de Vicente Sánchez ya no es una verdad oculta en Cruz Azul y por esa razón el defensa argentino Gonzalo Piovi, sin ahondar en ese tema, si dijo que esperan el domingo darle el adiós al técnico uruguayo con broche de oro, coronándose campeones de la Concachampions.

En vísperas de un duelo que parece programado con calzador en el panorama de la Máquina Celeste después de que hace 15 días fueron eliminados nuevamente por el América, que supo como hiel en las aspiraciones de la afición cruzazulina, Piovi, expuso lo contrario y destacó que están motivados por hacer historia en la organización cementera.

"Lo mejor es cerrar el semestre dela mejor manera. Tanto él (Vicente Sánchez), como nosotros, la afición, es lo que estamos deseando", Piovi.

“Creo que lo mejor es cerrar la etapa o el semestre de la mejor manera. Creo que tanto él como nosotros, la afición, es lo que estamos deseando y esperamos. Dios quiera que podamos hacer un gran partido y podamos terminar festejando”, dijo.

Piovi no se metió en camisa de once varas cuando se le cuestionó si era justo o no que Vicente Sánchez dirigiera su último juego en el Cruz Azul en un duelo de una gran final y solo expuso que:”Nosotros solo vamos a salir motivados, listos para dejar todo en la cancha contra un rival que será complicado, pero no invencible”.

📲 El mejor podcast de noticias deportivas en Spotify 👉 https://t.co/2xDGFQey7a 👈 pic.twitter.com/WMw66XdI2r — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 30, 2025

“Ilusionados. Creo que todos queremos marcar historia en este club, tener un título. La ilusión que tenemos es lo más importante. Eso más allá de las ganas que tenemos de jugarlo, son partidos donde no necesitas el entusiasmo de querer jugarlo”, destacó.

Les costó trabajo retomar el ritmo

El zaguero argentino Piovi, no escondió la crudeza del resultado que les infringió el América, sobre todo porque es el máximo adversario en la Liga MX y en donde los cementeros han tomado como afrenta cada resultado y por esa razón reconoció que después de los duelos contra las Águilas fue complicado retomar el ritmo.

“Fueron 10 días donde al principio costó un poco, pero sabíamos que teníamos algo muy importante por delante. Encontramos de nuevo la motivación y eso es lo que vale, estamos seguros de que el domingo verán a un equipo que defenderá estos colores con mucha actitud y mentalidad ganadora”.

Gonzalo Piovi revela como se repuso Cruz Azul para la Final de la Champions Cup luego de ser eliminados por el América.



Gonzalo Piovi revela como se repuso Cruz Azul para la Final de la Champions Cup luego de ser eliminados por el América.

"Costó un poco pero sabíamos que teníamos algo muy importante por delante"

“Claro que caló hondo lo que sucedió con América, pero siempre habrá una nueva oportunidad para tomar revancha y aunque sabemos que contra este equipo tenemos una deuda pendiente, también estamos convencidos de que la motivación nos hará alcanzar el título de la Concachampions”, concluyó.

