De papá a goleador: La conmovedora historia de Nacho Rivero con Cruz Azul en Concachampions

Ignacio Nacho Rivero ha pasado 24 horas de gran forma en su vida personal y carrera con Cruz Azul.

El jugador y capitán de Cruz Azul llegó a la final de la Concacaf Champions Cup sin dormir tras acudir al nacimiento de su primer hijo.

Rivero detalló que estaba en la concentración, un día antes de la final, cuándo se enteró que su esposa estaba por dar a luz. Solo pudo dormir tres horas antes de volver a la concentración.

“Un día increíble, anteayer estaba entrenando, me llama mi señora, me toca ir al hospital, pasarme toda la noche ahí, dormir tres horas, porque no dormí, llegué al hotel, almorcé con los chicos, descansar y venir a jugar, era mi sueño terminar de esta manera”, contó Rivero a TUDN.

Tras la gran goleada del Cruz Azul, el futbolista de la Máquina Cementera no tuvo dudas en poner esto cómo el mejor día de su vida.

“Felicidad, el mejor día de mi vida, la verdad que muy feliz, el nacimiento de mi hijo, con una guerrera que es mi señora, con una gran familia detrás.

Cruz Azul 🆚 Vancouver Whitecaps



Relive the key moments of the 2025 #ChampionsCup Final ▶️ pic.twitter.com/JfcWUMz7O5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 2, 2025

Nacho Rivero también dedicó el título a su madre

El futbolista uruguayo también dedicó el título a los aficionados del Cruz Azul y para su madre, quien falleció recientemente.

“Este estadio se hizo nuestro, la gente acompañó, nosotros contagiamos, hicimos nuestra labor. Ahora feliz y que lo disfruten porque lo merecen. Hoy el mejor día de mi vida, también la pasé mal antes por el fallecimiento de mi mamá, sé que allá arriba o en algún lugar siempre me acompaña”, sentenció.

Rivero destacó el apoyo de los fanáticos del estadio que se sintió como los grandes locales en la goleada del Cruz Azul sobre los Vancouver Whitecaps.

“Muchísimo, estuvimos cerca, un equipo con mucha resiliencia, muy feliz de lo que somos, de lo que significa la afición del Cruz Azul, ya lo ha dicho mucha gente aquí, al lugar que vamos, hay azules por todos lados.

