Decisión de Corte Suprema a favor de Trump para cancelar visas humanitarias enfrenta más desafíos

La semana pasada, a petición del gobierno del presidente Donald Trump, la Corte Suprema suspendió el programa de visas humanitarias (CHNV) para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dejando a unos 500,000 inmigrantes en un limbo judicial.

Sin embargo, la batalla legal sobre estas personas continúa en cortes menores, en espera de que haya una decisión ante la Corte de Apelaciones y, quizás, retorne a la Corte Suprema, para una decisión adicional de fondo.

“Estamos haciendo esfuerzos ahora para acelerar los trámites ante las cortes inferiores porque sabemos que una victoria final, en ese caso no va a tener sentido, si no hay gente para que pueda beneficiar de esa de tal decisión”, dijo la abogada Anwen Hughes, de Human Rights First.

Esto adicional a otra demanda contra la Administración Trump en la Corte de Distrito de Washington, D.C., interpuesta por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) contra la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El 28 de mayo, la Corte de Distrito bloqueó la pausa de los procesos de solicitud de protección migratoria, incluida la Autorización de Empleo (EAD, en inglés), pero la Corte Suprema suspendió tal orden, aunque no la cancela, lo que obliga a los demandantes continuar el caso en la Corte de Distrito en Massachusetts.

“Vamos a regresar a la Corte de Distrito y tratar de acelerar el caso sobre ese tema”, dijo la abogada Laura Flores-Penilla, de Justice Action Center.

¿Qué piden los demandantes?

La demanda impugna la decisión de la Administración Trump de terminar con el ‘parole’ o el perdón a la deportación bajo el programa CHNV, creado por el presidente Joe Biden bajo la aplicación CBP One, a fin de permitir el ingreso legal de inmigrantes con patrocinadores en EE.UU.

La demanda busca mantener la protección migratoria y la extensión del permiso laboral, pero no solamente incluye al programa CHNV, sino otros programas de ‘parole’ similares, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), los cuales no fueron tocados por la orden de jueces del Máximo Tribunal.

Uno de los tres objetivos es evitar “poner fin al proceso de parole de CHNV y poner fin prematuramente a las concesiones individuales de parole de CHNV a partir del 24 de abril de 2025”, como lo marcó la Notificación del Registro Federal publicada el 25 de marzo por el DHS.

¿Qué opciones tienen los inmigrantes?

Los defensores también señalan que la mayoría de las personas bajo la protección provisional están en un “limbo legal”, pero hay otras que están teniendo la posibilidad de continuar con otros trámites migratorios.

“Hay personas en esa categoría que tienen otros trámites pendientes que les que normalmente les den la posibilidad de permanecer en Estados Unidos con el consentimiento de del Gobierno americano; eso no significa que tengan estatus legal válido, pero tienen, por ejemplo, una persona [puede tener pendiente] una solicitud por asilo”, dijo Flores-Penilla.

La demanda todavía en proceso cubre a beneficiarios de CHNV a quien se les terminó la protección por el aviso del registro federal del 25 de marzo, incluyendo a las solicitudes pendientes.

“[El tiempo para una decisión en tribunales] va a depender en nuestros próximos pasos en el Corte del Distrito; estamos como explorando las posibilidades para acelerar el caso y llegar a un punto como de interrupción definitiva, pero eso puede como tomar meses”, reconoció Flores-Penilla.