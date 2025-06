Cuánto tendrás que pagar con los nuevos planes de fibra de T-Mobile

T-Mobile acaba de reforzar su apuesta por el internet residencial con el lanzamiento de nuevos planes de fibra óptica que prometen velocidades simétricas y precios competitivos. A partir del 5 de junio, los usuarios en ciertas regiones de EE.UU. podrán contratar planes de fibra que no solo destacan por su velocidad, sino también por una propuesta clara: nada de tarifas escondidas, ni aumentos sorpresa.

Este anuncio marca un paso firme de la compañía para posicionarse como un competidor serio frente a gigantes como AT&T o Verizon en el terreno del internet para el hogar.

Planes de Fibra Óptica de T-Mobile: velocidad y precios para todos

T-Mobile ofrecerá tres planes distintos de fibra óptica para el hogar, todos con velocidades simétricas —es decir, la misma velocidad tanto para subir como para descargar contenido—, una gran ventaja para quienes trabajan desde casa, crean contenido o simplemente no quieren frustrarse al hacer una videollamada o subir un archivo pesado a la nube.

Los planes se dividen así:

Fiber 500 : 500 Mbps simétricos por $80 al mes , o $75 al mes si eliges el pago automático con tarjeta de débito o cuenta bancaria.



: 500 Mbps simétricos por , o si eliges el pago automático con tarjeta de débito o cuenta bancaria. Fiber 1 Gig : 1 Gbps simétrico por $95 al mes , o $90 al mes con autopago.



: 1 Gbps simétrico por , o con autopago. Fiber 2 Gig: 2 Gbps simétricos por $110 al mes, o $105 al mes con autopago.



Lo importante aquí no solo es la velocidad, sino también la consistencia en el precio. T-Mobile promete mantener los precios de estos planes fijos por cinco años, lo cual es especialmente atractivo en un mercado donde los costos suelen dispararse al segundo o tercer año de contrato. Además, no hay cargos por instalación ni equipos ocultos, algo que la mayoría de sus rivales no pueden decir.

Una apuesta por la estabilidad y beneficios exclusivos

Para los más fieles o los que se sumen desde el inicio, T-Mobile ha lanzado un beneficio adicional llamado Fiber Founders Club, disponible en ubicaciones limitadas. Esta membresía exclusiva ofrece el plan de 1 Gbps por solo $75 al mes (o $70 con autopago), pero lo realmente destacable es que garantiza ese precio por 10 años. También incluye prioridad en el servicio al cliente y acceso preferencial a nuevas características que la compañía implemente en el futuro.

Además, los clientes que ya tienen una línea móvil con T-Mobile podrían acceder a descuentos combinados, haciendo que su factura mensual total sea aún más conveniente. Es una forma de fortalecer el ecosistema y recompensar la lealtad de los usuarios que ya confían en sus servicios móviles.

Expansión ambiciosa: fibra óptica para millones de hogares

Este lanzamiento no es un experimento aislado. T-Mobile ya ofrece fibra óptica en algunas ciudades como Nueva York y Colorado Springs, pero ahora está expandiendo su cobertura gracias a alianzas con proveedores como Lumos y la futura adquisición de Metronet, uno de los operadores de fibra más grandes del país. La idea es clara: llevar la oferta de T-Mobile Fiber a entre 12 y 15 millones de hogares para 2030.

La compañía afirma que este modelo es escalable, ya que se basa en acuerdos de red mayorista y asociaciones estratégicas en lugar de construir toda la infraestructura desde cero. Es una manera más ágil y económica de competir sin tener que replicar las redes de sus rivales desde el principio.

T-Mobile también busca diferenciarse con su atención al cliente y la ausencia de condiciones abusivas. No hay contratos forzosos, cargos por cancelación anticipada ni aumentos automáticos después del primer año. En un mercado históricamente dominado por operadores que aplican tarifas poco claras, esta estrategia de “juego limpio” podría ganarse rápidamente la confianza de los usuarios.

T-Mobile está pisando fuerte con una propuesta que combina velocidades simétricas, precios fijos, descuentos inteligentes y un enfoque amigable con el consumidor. Si bien la cobertura aún es limitada, todo apunta a que la expansión será agresiva y progresiva. Para quienes estén hartos de los sobreprecios, las cláusulas ocultas y las conexiones inestables, esta podría ser la alternativa que estaban esperando.

