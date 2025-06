Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de junio de 2025

Leo

Estar soltero o soltera no significa que tu vida amorosa esté en pausa, de hecho, se aproxima un encuentro muy pasional que podría devolverte la sonrisa. Siempre fuerte, siempre con esa energía que contagia, pero recuerda que también tienes derecho a sentirte vulnerable, se avecina una discusión con amistades cercanas que te hará replantear tu círculo social, además, regresa alguien del pasado que aún podría mover ciertas emociones, es posible que empieces a cuestionarte si tu rutina diaria te llena realmente, y eso te empujará a buscar nuevos caminos. Disfrutas intensamente de la vida, pero en el amor eres más precavido, y con razón: cuando todo parece demasiado perfecto, suele haber gato encerrado, haces bien en no confiar de inmediato, sobre todo cuando las palabras bonitas vienen sin acciones que las respalden, recuerda que todo lo que emprendes con pasión y entrega, lo logras, si algo no te nace del corazón, mejor ni lo intentes, porque lo dejarás a medias, en el ámbito laboral, se te acumularán los pendientes y podrías sentirte un poco rebasado, pero con tu temple lograrás salir adelante. Dos viajes aparecen en el horizonte, y ambos traerán aprendizajes y nuevas conexiones.

⸻

Virgo

Una persona se mostrará muy interesada en conocerte o verte nuevamente, si te genera curiosidad, dale una oportunidad, no pierdes nada y podrías ganar mucho, cuida especialmente tus anginas y tu estómago; evita comidas irritantes y momentos de estrés innecesario. Ante los conflictos, responde con altura: enviar bendiciones a quienes te desean el mal impacta más que entrar en confrontaciones, en lo laboral, podrías experimentar una baja de ánimo debido a malentendidos o discusiones, también podrías enterarte de un problema familiar relacionado con parientes lejanos. Un gasto inesperado te dejará algo justo económicamente, por otro lado, una amiga podría darte una gran sorpresa con la noticia de un embarazo, lo cual traerá alegría a tu entorno, ten cuidado con mirar demasiado al pasado, podrías revivir emociones intensas. Para proteger tu energía, considera colocar tijeras abiertas en la entrada de tu casa o una planta de sábila. En el trabajo hay confusión y cierto estancamiento, provocado por las envidias que generas por tu capacidad de lograr lo que te propones con constancia.

⸻

Libra

Evita sabotearte con pensamientos negativos, sé crítico contigo, sí, pero también amoroso. Si algo no está funcionando, cambia desde el amor propio, no desde el castigo, una amistad del pasado regresará y te traerá alegría inesperada. Atención con los vecinos: algunos podrían tener malas intenciones o realizar trabajos energéticos poco positivos, mantén tu hogar protegido, se ve entrada de dinero y posibilidad de reconectar con alguien importante.

Una persona de piel clara podría cambiar el rumbo de tu día y mostrarte una nueva perspectiva, no sigas fingiendo emociones por quedar bien con los demás, eres auténtico, y eso es lo que te hace especial, quien te quiera, te aceptará con todo y tu carácter. Nuevas amistades están por llegar y podrían convertirse en pilares en tu vida, una noticia inesperada llegará hacia finales de junio, y una salida planeada con amistades se cancelará, contrata tu alimentación: tiendes a subir rápido de peso, y tu salud agradecerá un poco más de atención.

⸻

Escorpión

Abre bien los ojos con una amistad de piel y ojos claros: sus energías no son buenas y podrías estar absorbiendo su mala vibra, esto podría causarte fatiga y dolores de cabeza inexplicables. Una persona que ya no está en este mundo busca mandarte señales desde otros planos para recordarte lo mucho que te cuida, no sigas desconfiando tanto de ti, date permiso de perdonar tus errores y abrazar tus fallas, el peor juez que tienes eres tú, y eso solo te limita.

No descuides tu cuerpo: le has entrado duro a la comida, pero al ejercicio… ni tus luces, te pasas demasiado tiempo en redes sociales y eso está afectando tu vitalidad, si no tomas acción, podrías terminar sintiéndote más cansado y menos motivado, se vienen grandes fiestas familiares y eventos donde el calor de hogar y las buenas conversaciones fortalecerán tus lazos, este tiempo te servirá para recuperar confianza y recordar que siempre puedes reinventarte.

Sagitario

Tu forma de ser tan noble te ha abierto muchas puertas, pero también ha traído desilusiones, has sido traicionado por personas que no merecían ni tu tiempo ni tu confianza. Es momento de hacer una limpieza emocional y soltar a quienes solo restan.

Aprende a identificar y alejar de tu vida todo lo que te genera conflicto o malestar, sin culpa ni miedo, un familiar podría enfermarse, aunque no será grave, sí generará algo de preocupación en tu entorno, este hecho te hará reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es valorar a los tuyos.

En el amor, te llegará una claridad inesperada: no estás dispuesto a perder tu libertad, tu espacio personal ni tus amistades por una relación que no te dé alas, quieres amor, sí, pero no a cualquier precio. Deja de malgastar tu tiempo en actividades que no te aportan nada valioso, enfócate en proyectos o actividades que te hagan crecer tanto económica como personalmente, habrá avances importantes en temas escolares o laborales. Una nueva oportunidad de viaje aparece en el horizonte y una gran noticia llegará por parte de un familiar o amigo muy cercano, prepárate, Sagitario, porque lo que viene podría cambiarte el rumbo… para bien.

⸻

Capricornio

Ya es hora de que abras los ojos con esa persona que solo se la pasa llevándote chismes y metiéndote ideas, no tiene nada mejor que hacer y podría llevarte a meterte en líos si le sigues compartiendo detalles de tu vida, se más reservado, tienes una capacidad increíble para defenderte de quien te hace sentir mal, pero a veces la compasión o el miedo al conflicto te detiene.

Deja de preocuparte tanto por lo que otros piensen de ti, si no te apoyan ni te ayudan, no tienen por qué opinar ni interferir, sueles enamorarte rápido, pero también sabes olvidar cuando es necesario, eres una persona fuerte, resiliente, y quien te falla tarde o temprano se da cuenta de lo que perdió. Llevas al karma de la mano, y aunque no seas de andar cobrando cuentas, la vida se encarga de equilibrar las cosas, no dejes que nadie te haga caer ni dude de tu poder, porque brillas con una luz tan intensa que, sin querer, intimidas a más de uno.

Quienes intenten lastimarte encontrarán que tienes una coraza fuerte y una energía que actúa como escudo, aprovecha ese poder interior para avanzar con paso firme, sin culpas ni titubeos, lo que viene para ti es evolución, aprendizaje… y mucha fuerza renovada.

Acuario

Vienen días muy felices para ti y junio marca el inicio de una nueva etapa que te acercará a uno de tus sueños más importantes. Ese proyecto o meta que tanto has deseado comienza a tomar forma, pero necesitas poner de tu parte: disciplina, constancia y motivación. Presta más atención a tu cuerpo, estás subiendo de peso con facilidad y si sigues postergando tu cuidado, te costará mucho más retomar el control, no es solo una cuestión estética, sino de salud y bienestar, es momento de mirar hacia adentro. Pregúntate: ¿quién eres realmente? ¿A dónde quieres llegar? No es tiempo de culpas ni de arrepentimientos, sino de perdonar tus errores y aprender de ellos, disfruta de tu soledad y valora tu independencia, porque ahí es donde realmente creces.

Ten cuidado con golpes, caídas o distracciones físicas; podrías estar algo disperso, mantente atento a lo que haces y a tu entorno, deja de esperar algo de alguien que ya ha demostrado no estar para ti, si realmente le importaras, no tendrías que rogarle ni mendigar atención. Recuerda: quien te quiere, te busca, y quien no lo hace, simplemente no merece tu energía.

⸻

Piscis

Tu verdadera fortaleza está en cómo enfrentas los desafíos, aunque te has caído más veces de las que quisieras recordar, también has demostrado que sabes levantarte con dignidad, en los próximos días, la vida pondrá nuevas pruebas frente a ti, pero las superarás con valentía, tienes en mente un viaje que podrías concretar en las próximas semanas, te hará bien cambiar de ambiente y desconectarte un poco de lo habitual, también es posible que te enteres del embarazo de una persona cercana, lo que traerá alegría a tu entorno, no te acostumbres a depender emocionalmente de nadie. Tu felicidad debe construirse contigo como centro, cuando aprendas a vivir por ti y para ti, todo lo demás llegará por añadidura.

Aparecerá alguien que te llamará mucho la atención con sus detalles y forma de ser, no te cierres al amor, pero tampoco te precipites: conoce bien antes de entregarte, cuida también la rutina en tus relaciones, porque puede volverse una trampa silenciosa, ponte firme: deja de justificar errores y traiciones, ya no estás para andar perdonando lo imperdonable, también podrías enterarte del rompimiento de una pareja cercana, y te pedirán consejo, bríndalo con empatía, pero sin involucrarte de más.

Cáncer

No reprimas lo que sientes ni te vuelvas demasiado frío con los demás, tu sensibilidad es tu mayor fuerza, no una debilidad, mostrar lo que hay en tu interior te ayudará a conectar con quienes realmente valen la pena y abrir puertas que creías cerradas. Te frustra no lograr todo lo que te propones en el momento que deseas, pero la vida tiene sus propios tiempos, aprende a tener paciencia; lo que está destinado para ti, llegará cuando estés listo para recibirlo.

Es fundamental que cierres esos ciclos que aún están abiertos, esa conversación pendiente, ese recuerdo que aún pesa o ese vínculo que ya no te hace bien… libérate y comienza a prepararte para lo nuevo, si haces los cambios necesarios ahora, en pocos meses podrías obtener grandes beneficios. Llega una etapa de calma, poco a poco empezarás a ver soluciones donde antes solo había obstáculos, y recuperarás la confianza en ti, una noticia que esperas desde hace tiempo está por llegar, aunque será positiva, quizás ya no te emocione tanto como pensabas, porque en el fondo has cambiado y lo que te ilusionaba antes, ahora ya no te llena igual.

⸻

Géminis

Personas cercanas vendrán a visitarte, y también podrías enterarte de un chisme relacionado con una ex pareja, aunque te incomode, tómatelo con calma y no le des más importancia de la que merece, cambiar no da miedo si sabes lo que quieres, si deseas resultados distintos, necesitas atreverte a actuar diferente, se presentarán nuevas oportunidades que podrían traerte grandes beneficios, especialmente en lo económico o profesional.

Tus sueños comenzarán a darte señales importantes, así que presta atención, también podrías tener en mente iniciar un curso o emprender un nuevo negocio: es buen momento para tomar decisiones, recuerda quién eres y todo lo que has superado, no dejes que nadie te manipule ni te saque de tu centro, tu humor puede ser explosivo y si no lo controlas, podrías arruinar situaciones que en realidad te favorecen, en el entorno familiar habrá tensiones, pero con el paso de los días comenzarán a resolverse, en el amor, si estás en una relación a distancia, evalúa si ambas partes están poniendo el mismo esfuerzo, estás relaciones no son para personas inseguras ni impacientes. Junio será un mes lleno de energía y logros, pero cuidado: una traición podría sacudirte emocionalmente, no será el fin del mundo, pero sí una llamada de atención.

⸻

Tauro

Tendrás muchos eventos sociales donde la pasarás increíble, pero también debes cuidar tu salud, evita consumir alimentos que te irriten el estómago, podrías desarrollar molestias como colitis o gastritis, revisa tu actitud con quienes realmente te valoran a veces, por hacer caso a comentarios negativos o a personas malintencionadas, terminas alejando a quienes te quieren bien, sé más justo en tus relaciones.

Se aproxima la llegada de una amistad con la que tendrás momentos muy agradables y reencuentros divertidos, ten mucho cuidado con tus pertenencias, podrías ser víctima de un robo o simplemente extraviar algo importante, en temas del corazón, hay nuevos amores a la vista, pero serán complicados, intentarán cambiar tu forma de pensar o controlar cómo vives, y eso no lo vas a permitir, cuida tus pies, espalda y cintura; podrías presentar dolores o molestias por malas posturas o pequeños accidentes, prevenir será tu mejor estrategia.

⸻

Aries

Es momento de mostrar con hechos tu deseo de crecer en el trabajo, tu esfuerzo será notado y pronto podrías obtener ese puesto o cambio que tanto has esperado. En el amor, la relación se fortalecerá gracias a ciertos consejos que recibirás, escuchar otras perspectivas será clave para evitar conflictos y fomentar la conexión, sin embargo, cuidado con embarazos no planeados: están muy presentes en tu energía, si ya tienes pareja, evita caer en la rutina, porque puede convertirse en una sombra que debilite la relación, te llegará un dinero extra que te sacará de apuros, úsalo con inteligencia, sobre todo para pagar deudas o ponerte al corriente con pendientes económicos, una noticia desde lejos llegará en cualquier momento, algo que podrías no esperar, pero que traerá un cambio positivo.

Tu familia te extraña, y aunque estás ocupado con temas personales o académicos, trata de hacerles un espacio a veces basta con una llamada o una visita breve para fortalecer los lazos.

Ten cuidado con personas del pasado las cuales retornan y podrían meterte en graves problemas debido a chismes y malos entendidos. No te dejes llevar por el qué dirán y menos si estás en una relación en estos momentos debido tu vida.