Blue Shield advierte a los adultos mayores sobre las estafas con medicare

Con motivo de la Semana de la prevención de los fraudes con Medicare, Blue Shield of California destaca su compromiso a la hora de proteger a los beneficiarios de Medicare contra estafas y actividades fraudulentas. Considerando que el fraude con la atención de la salud sigue aumentando en todo el país, la protección de las personas mayores nunca ha sido más crítica.

Como muestra de la gravedad del fraude a Medicare, en 2024 el Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos contra 193 personas, incluidos 76 profesionales médicos, en una operación nacional contra el fraude en la atención médica. El fraude consistía en reclamos falsos por valor de más de $2,750 millones, incluyendo servicios de telemedicina y medicamentos recetados fraudulentos.

“El fraude y las estafas contra Medicare siguen representando una grave amenaza para los adultos mayores”, dijo Alex Uhm, vicepresidente y gerente general de Blue Shield. “Como plan de salud, siempre nos esforzamos por mejorar nuestras medidas preventivas y brindar a nuestros miembros las herramientas y los conocimientos necesarios para protegerse”.

Las actividades de Blue Shield dirigidas a proteger a sus miembros incluyen la distribución de materiales informativos que explican los fraudes más comunes y las medidas preventivas, así como la creación de un portal en línea para que los miembros puedan denunciar los presuntos fraudes.

La Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés) de Blue Shield se dedica a detectar estafas en la atención médica y a proteger a nuestros miembros al identificar actividades sospechosas y posibles fraudes. Este enfoque preventivo contribuye a la seguridad de los miembros y garantiza una rápida respuesta ante cualquier intento de fraude.

Para leer más consejos sobre cómo protegerse del fraude en la atención de la salud, visite: https://www.blueshieldca.com/es/home/about-blue-shield/preventing-fraud

El equipo SIU de Blue Shield se encarga de combatir el fraude en todas las áreas, pero los expertos han identificado varias estafas frecuentes dirigidas a las personas mayores, entre las que se incluyen:

⦁ Artículos médicos no solicitados: recibir artículos como catéteres, suministros para diabéticos o aparatos ortopédicos para la espalda que no se habían pedido ni se necesitaban.

⦁ Suplantación de identidad: estafadores que se hacen pasar por representantes de planes de salud para obtener información personal.

⦁ Facturación fantasma: cargos por servicios o pruebas que nunca se realizaron.

⦁ Fraude a través de la Inteligencia Artificial (IA): entre las tácticas emergentes se incluye el uso indebido de la información de los beneficiarios para facturar servicios no solicitados y el empleo de la IA para suplantar la identidad de los miembros y proveedores, así como para falsificar historiales médicos con fines de facturación.

Blue Shield anima a sus miembros a:

⦁ Controlar sus resúmenes: examine cuidadosamente sus resúmenes de Explicación de beneficios (Explanation of Benefits o sus siglas EOB) para detectar cualquier discrepancia.

⦁ Proteger su información personal: evite compartir datos personales por teléfono o en línea a menos que esté seguro(a) de la identidad del destinatario.

? Denunciar las actividades sospechosas: reporte inmediatamente cualquier cargo desconocido o servicio no recibido a la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) de su plan de salud. Si los adultos mayores o sus cuidadores sospechan de un fraude, pueden llamar a la línea directa de Blue Shield contra el fraude con Medicare al (855) 331-4894 (TTY:711) o enviar un correo electrónico a MedicareStopFraud@blueshieldca.com.

Recomendaciones a los beneficiarios de Medicare:

⦁ Comuníquese con su plan de salud: use el número de teléfono que aparece en su tarjeta del plan de salud para denunciar cualquier actividad sospechosa.

⦁ Denuncie la pérdida o el robo de tarjetas de identidad: informe inmediatamente a su plan de salud en caso de pérdida o robo de su tarjeta y solicite una nueva tarjeta y un nuevo número de identificación.

⦁ Controle sus resúmenes: revise cuidadosamente su Explicación de beneficios (EOB) para ver si hay algún servicio que no reconoce.

⦁ Tenga cuidado con las llamadas telefónicas: aunque el identificador de llamadas parezca legítimo, no confirme por teléfono ninguna información personal, como su número de Medicare o del Seguro Social.

⦁ Proteja su tarjeta de salud: no preste a nadie la tarjeta de su plan de salud.

