Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de junio de 2025

ARIES

Es momento de replantear tu actitud frente a los problemas, en lugar de dejarte llevar por el estrés o la negatividad, intenta mantener una mentalidad más positiva y afrontar cada situación con buena cara, cada tropiezo trae consigo una lección que te hará más fuerte, evita mirar hacia el pasado, sobre todo si no hay nada nuevo que descubrir; insistir en lo mismo solo traerá decepciones y desilusiones, personas que antes fueron importantes podrían dejar un sabor amargo si intentas revivir lo que ya no funciona.

Prepárate para una etapa de cambios importantes, ya sea en lo laboral o en tus relaciones sentimentales, mantén la calma y toma decisiones con cabeza fría; así evitarás sorpresas desagradables más adelante, no pongas expectativas altas en personas que ya han demostrado que no pueden darte lo que necesitas, en estos días podrías enfrentar ciertos apuros económicos, por lo que es recomendable que empieces a guardar un poco de dinero, tener un colchón te evitará preocupaciones mayores si se presenta un imprevisto.

Cuidado con los romances pasajeros o con esa persona nueva que podría llegar a tu familia y causar tensiones o malos entendidos, se acercan días en los que podrías sentirte agobiado por pensamientos negativos; intenta no dejar que esas emociones te dominen, busca espacios de calma y actividades que te ayuden a canalizar lo que sientes de manera positiva.

TAURO

Se acercan días de transformación en los que deberás hacer limpieza emocional y rodearte solo de quienes suman a tu bienestar, es fundamental que comiences a alejar de tu vida a todas esas personas que solo generan conflictos, tensiones o estrés, tu paz y tu estabilidad emocional deben convertirse en tus prioridades absolutas; lo demás puede esperar o simplemente dejar de tener importancia. Cuida tu salud física y emocional, ignora ciertas señales podría llevarte a enfrentarte a situaciones médicas que podrías evitar si te atiendes a tiempo, además, es buen momento para dejar atrás viejos rencores y resentimientos. Soltar lo negativo te abrirá nuevas puertas y te permitirá enfocarte en lo que realmente vale la pena, busca rodearte de cosas, personas y actividades que te hagan sentir bien y que te dejen aprendizajes o momentos agradables.

Podrían surgir oportunidades para hacer un viaje o una escapada que te ayudará a recargar energías, no lo pienses tanto, permítete disfrutar y hacer realidad lo que has postergado por miedo o por dudas, enfoca tus metas con claridad y comienza a convertir tus sueños en planes concretos, no te dejes influenciar por chismes o comentarios malintencionados, especialmente si involucran a tu familia, no todo lo que se dice es verdad.

Ten especial precaución con amores del pasado y también con los que están surgiendo en el presente, no es un buen momento para formalizar nada ni para involucrarte en relaciones que no te brindan estabilidad, lo que no te suma, te resta, evita esperar demasiado de personas que ya han demostrado que no pueden darte lo que necesitas, no sigas invirtiendo energía en quienes solo terminan provocándote dolores de cabeza o decepciones innecesarias.

GÉMINIS

Estás entrando en un momento de cambios importantes y necesarios, este próximo fin de semana será ideal para cerrar heridas del pasado, dejar ir lo que ya no aporta y empezar a enfocarte en lo que verdaderamente tiene valor en tu vida, aunque podrías enfrentarte a ciertas verdades incómodas o situaciones que te generen conflicto emocional, es fundamental que no permitas que eso te quite el sueño, aprende a soltar con amor y avanzar con determinación. En el aspecto laboral, necesitas ponerte las pilas, has estado un poco disperso o dejando asuntos importantes en segundo plano, y eso podría frenarte si no reaccionas a tiempo, es momento de recuperar tu enfoque y tu compromiso si de verdad deseas avanzar y lograr estabilidad profesional. No dejes que la rutina o la falta de motivación te hagan perder oportunidades valiosas.

Los movimientos lunares de este mes podrían hacerte sentir más emocional o confundido, especialmente respecto a personas con las que tuviste vínculos sentimentales que nunca se concretaron del todo, evita caer en pensamientos obsesivos sobre lo que pudo ser y no fue, no te castigues por eso. También es buen momento para hacer un alto y revisar cómo estás manejando tus finanzas, hay una tendencia a gastar en cosas innecesarias o dejarte llevar por impulsos que solo generan estrés económico, cuida tu dinero y prioriza lo que realmente necesitas, aprende a decir “no” a gastos inútiles, por último, es hora de fortalecer tu autoestima, empieza a quererte más, a valorarte sin depender de la aprobación externa, no necesitas de nadie para sentirte completo o ser feliz, reconoce tu propio valor y construye desde ahí.

CÁNCER

No dejes que la rutina te consuma ni que la monotonía te robe la alegría, es momento de salir de tu zona de confort y aprender a disfrutar la vida de una manera más plena y saludable, si llevas tiempo sintiéndote apagado o sin motivación, cambia de ambiente, haz algo distinto y permítete reconectar con lo que te hace bien, solo tú puedes darle un nuevo giro a tu día a día. Presta mucha atención a tu salud, podrías estar ignorando señales importantes de tu cuerpo, especialmente relacionadas con infecciones o reacciones a ciertos alimentos. Un descuido ahora podría terminar en complicaciones más serias, así que no te automediques y busca la opinión adecuada, tu bienestar debe ser una prioridad.

En el aspecto económico, ten cuidado con gastos imprevistos o cambios de última hora que puedan generar deudas o desajustes en tus finanzas, llevar un control más estricto te evitará dolores de cabeza, no prestes dinero que no tienes ni inviertas en cosas que no entiendes. Vas a enfrentarte a situaciones incómodas o provocaciones de personas negativas que solo buscan desestabilizarte, no caigas en su juego, aprende a ignorar, a decir que no y a poner límites sanos, no estás para resolverle la vida a todo el mundo ni para cargar con problemas que no te corresponden, recuerda que primero estás tú, luego tú… y después tú otra vez, cuando estás bien contigo mismo, puedes ayudar a otros desde un lugar más sano. Además, es un buen momento para reflexionar sobre tus prioridades. ¿Estás cuidando a quienes sí te cuidan? ¿Estás invirtiendo tu tiempo y tu energía en relaciones y proyectos que valen la pena? Haz una lista mental de lo que te suma y lo que te resta, y comienza a depurar sin miedo.

LEO

Es momento de poner en la balanza tus sueños y los de los demás, y decidir cuáles pesan más en tu vida a veces, por complacer a otros, dejas tus propias metas en pausa, y eso a la larga solo te genera frustración, este es el momento ideal para priorizarte, para pensar más en ti, en lo que realmente deseas, y comenzar a trabajar por tu felicidad sin sentir culpa. No te dejes arrastrar por chismes ni por comentarios de personas que no te aportan nada, hay quienes solo buscan desestabilizarte con envidias y malos deseos, aprende a ignorar lo que no vale la pena, a soltar lo que te quita paz, y a enfocarte en lo que sí te impulsa a crecer, protegere de entornos tóxicos, incluso si se trata de personas cercanas.

Podrías estar por planear un viaje o una salida especial que te llenará de buenas vibras, disfrútalo al máximo, elige bien con quién compartirlo y permítete recargar energías, esa escapada te ayudará a liberar tensiones acumuladas y te dará una nueva perspectiva sobre lo que estás viviendo. En los próximos días podrías sentirte algo ansioso o confundido por situaciones inesperadas, no te desesperes, todo se resolverá con calma si mantienes la cabeza fría y escuchas tu intuición, este también es un buen momento para pensar en tu bienestar físico: cuida tu salud, sobre todo si últimamente has ignorado molestias o señales que podrían complicarse si las dejas pasar.

Deja de vivir en el pasado, lo que ya fue, ya no tiene el poder de afectarte si tú decides avanzar, enfócate en el presente, en tus planes inmediatos, en aquello que realmente te hace feliz y te impulsa, habrá chismes familiares o temas delicados que saldrán a la luz; actúa con prudencia, además, podrías conocer a alguien por redes sociales con quien se generará una conexión especial… pero ve con calma y no idealices antes de tiempo.

VIRGO

Deja de buscarle tres pies al gato, estás cayendo en un ciclo de dudas e inseguridades que solo están dañando tu relación, si realmente amas a tu pareja, es momento de confiar y dejar de hacer preguntas que solo crean tensión, cada persona ama a su manera, y entender eso te ahorrará muchos malos ratos, si no estás seguro de lo que sientes, tómate un momento para reflexionar antes de seguir sembrando más confusión. Vas a comenzar a liberarte de temores que te habían mantenido estancado y emocionalmente cansado, acepta que nadie es perfecto, incluyéndote, y en lugar de culpar a los demás por tus errores, enfócate en mejorar y seguir creciendo, la vida te va a mostrar que cuando decides actuar con madurez, las cosas comienzan a fluir de mejor manera.

Se avecinan reconciliaciones familiares o con amistades con las que habías tenido roces o distancias, aprovecha la oportunidad para sanar lazos y dejar atrás los malos entendidos a mediados de la próxima semana podrías recibir noticias importantes de alguien muy querido que te llenarán el corazón, aprovecha para estar más presente con quienes te valoran. Cuida tu salud, especialmente en lo relacionado con las vías respiratorias, cambios de clima o estrés acumulado, no lo tomes a la ligera, estar bien física y emocionalmente te permitirá enfrentar los retos que vienen con mayor fortaleza.

No te sientas triste por personas que ya no están, quédate con sus enseñanzas y con los momentos vividos, y aprende a honrar su recuerdo desde la gratitud, también es probable que te lleguen noticias de una persona del pasado con la que tuviste un vínculo especial, evita confundir emociones, recuerda que una aventura o una conexión pasajera no siempre es sinónimo de amor verdadero. En el trabajo podrían surgir conflictos o cuestionamientos sobre tus capacidades, no te desanimes ni te dejes pisotear, usa eso como impulso para demostrar de qué estás hecho, hay muchas posibilidades de que un viaje o una visita inesperada de familiares te cambie la rutina de forma positiva, prepárate para días más movidos y llenos de reencuentros.

LIBRA

Si la vida te ha sacudido con momentos difíciles, no te sientas menos por eso, todo atravesamos tormentas, pero lo que te define es cómo decides salir de ellas, no te compares con los demás ni minimices tus emociones, mejor enfócate en ser feliz con quienes realmente te valoran y te hacen sentir bien, este es un tiempo clave para cerrar ciclos, dejar atrás el pasado y empezar a caminar más ligero, sin cargas emocionales innecesarias. No te tomes todo tan a pecho a veces, lo que te molesta no es tan grave como lo sientes, aprende a observar tus reacciones y canaliza tu energía en mejorar aquellas áreas de ti que no te hacen sentir orgulloso, eso te hará crecer y atraer cosas más positivas, recuerda que no puedes controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí puedes decidir cómo responder ante ello.

Si un amor no te correspondió como esperabas, no te castigues por eso, suelta lo que ya no es para ti y abre tu corazón a nuevas posibilidades, el universo te está preparando para un nuevo encuentro que podría llenarte de ilusión y cambiar tu forma de ver las relaciones, no apresures nada, pero mantente receptivo porque esa persona llegará cuando menos lo esperes. Si sientes que hay cosas pendientes con una expareja, no te guardes las palabras, expresa lo que te quedó en el tintero, pero sin esperar volver, hay vínculos que se cierran con una conversación honesta, no con un nuevo intento, aprende a decir adiós con dignidad, sabiendo que mereces alguien que te elija por completo, no a medias. Cuida tu alimentación, tu cuerpo ha estado resintiendo los cambios emocionales y podrías estar subiendo de peso con facilidad, haz pequeños ajustes que te hagan sentir mejor sin caer en extremos, tu bienestar físico influye mucho en tu estado de ánimo y en la claridad de tus pensamientos.

No pierdas tu tiempo con personas que no te ofrecen lo que necesitas, deja de buscar afecto donde solo hay vacío, la vida es corta y está hecha para disfrutarla con quienes te suman, no con quienes te restan energía, podrías tener un malentendido con una amistad cercano debido a comentarios de terceros, antes de sacar conclusiones, habla con la persona involucrada y aclara las cosas desde la empatía.

ESCORPIO

Cuida tu cuerpazo criminal, porque si sigues dejándote llevar por la antojería, pronto vas a lamentarlo, comer por ansiedad o aburrimiento solo va a hacer que te sientas más pesado y sin energía, haz pequeños cambios que te ayuden a sentirte mejor contigo mismo, tu cuerpo es tu templo, y ya es hora de que lo trates como tal. Bájale dos rayitas a tu carácter y trata de ponerte en el lugar de los demás, no siempre tienes la razón, y aunque te cuesta aceptarlo, a veces tú también te equivocas, aprende a escuchar sin juzgar, a entender antes de reaccionar, las relaciones que valen la pena se construyen con comprensión, no con orgullo.

Aléjate de relaciones prohibidas o a escondidas, no naciste para ser opción, ni plato de segunda mesa, tu mereces una relación clara, sincera y sin secretos, si alguien no te da tu lugar, es momento de retirarte y buscar lo que realmente mereces, no te desgastes por migajas emocionales. Si la vida te está poniendo a prueba, no te dejes vencer, tu tienes el carácter para darle la vuelta a cualquier situación, en vez de dejarte joder, mejor jódete a la vida con actitud positiva y enfoque claro, las decisiones que tomes estos días marcarán una gran diferencia en tu camino personal y profesional.

Si tienes pareja, es tiempo de cuidarla más, han pasado momentos difíciles, y esa persona podría estar sintiendo que ya no la valoras como antes, exprésale tu amor con detalles, con palabras, con acciones, no dejes que las dudas se acumulen, ni que el orgullo te impida decir lo que sientes, si te equivocaste, pide perdón, si te gusta alguien, da el primer paso, no esperes que todo te caiga del cielo. Recuerda: tu verdadero problema no es no encontrar a la persona correcta, sino no saber lo que realmente quieres, estás confundido y eso te está afectando más de lo que crees, tómate un tiempo para aclarar tus emociones antes de seguir ilusionándote o ilusionando a otros.

También es importante que no descuides a tu familia, ellos no tienen la culpa del ritmo de vida que llevas o de tus cambios de humor, dedícales tiempo, escúchalos, apóyalos, son tu base y, aunque no siempre lo digas, sabes que sin ellos las cosas serían mucho más difíciles.

SAGITARIO

Se avecinan días cargados de emociones intensas y tentaciones difíciles de resistir, hay altas probabilidades de que vivas un momento bastante apasionado con alguien cercano, quizá incluso una amistad, solo recuerda que un desliz puede tener consecuencias, así que antes de lanzarte al ruedo, piensa si realmente vale la pena o solo estás buscando llenar un vacío temporal. No te enamores de quien sabes que no puede ofrecerte lo que realmente necesitas, deja de idealizar a personas que ya te demostraron que no están a tu altura emocional, las personas no cambian solo porque tú lo deseas, y seguir esperando lo imposible solo te traerá decepciones, pon límites y valora tu tiempo y tu corazón.

Vienen momentos complicados en temas económicos, podrías enfrentarte a un gasto inesperado o a una mala racha con el dinero, se más consciente de tus finanzas y no derroches en cosas innecesarias, aprende a ahorrar, incluso si ahora crees que no lo necesitas, más adelante lo vas a agradecer. También podrían aparecer chismes, infidelidades o malentendidos con amistades cercanas, se discreto con tu vida personal y no permitas que otras personas interfieran en tus relaciones, cuida tu entorno y ten cuidado con aquellos que se acercan con una sonrisa, pero por detrás solo quieren meterte en problemas.

En el amor, si ya estás en una relación, es hora de fortalecer ese vínculo, no esperes siempre que sea la otra persona quien dé el primer paso, muestra interés, busca el diálogo, y haz que tu pareja sienta que sigue siendo especial para ti a veces un simple mensaje o detalle puede cambiar el rumbo del día… o de la relación. Hay oportunidades de conocer a alguien nuevo a través de una amistad y sí, podría haber química fuerte y muchas ganas de que pase algo más, si decides lanzarte, hazlo con los ojos abiertos, no confundas atracción con amor, y cuida tus emociones para no enredarte más de la cuenta.

Cierra esos ciclos del pasado que siguen rondando en tu mente, no puedes seguir avanzando si sigues mirando hacia atrás, lo que fue, ya no es, libérate y dale espacio a nuevas experiencias que sí te sumen, recuerda que mereces vivir plenamente, sin cadenas emocionales que te impidan volar.

CAPRICORNIO

Si no estás recibiendo lo que necesitas de esa persona, ya no hay motivo para seguir aferrándote, deja de engañarte pensando que todo va a cambiar si en el fondo sabes que no hay avances, el amor no debería doler ni hacerte dudar constantemente, tómate el tiempo necesario para analizar tus emociones, pero también para reconocer cuándo es momento de soltar. Un evento social o reunión se acerca, y será una buena oportunidad para salir de la rutina, distraerte y reconectar con personas importantes, además, hay altas probabilidades de que llegue un dinerito extra o un pago pendiente, se responsable y no lo malgastes: usa esa entrada económica para saldar deudas o prevenir complicaciones futuras, la estabilidad financiera es clave para tu tranquilidad mental.

Has estado dándole demasiadas vueltas al pasado, pensamientos constantes antes de dormir no te están dejando descansar como deberías, recuerda: lo que pasó ya no puede cambiarse, pero sí puedes decidir cómo afecta tu presente, si el pasado regresa de alguna forma, tú decides si le abres la puerta o si finalmente cierras ese capítulo de una vez por todas. En lo emocional, podrías sentir una oleada de nostalgia por alguien que ya no está, ya sea físicamente o en tu vida, permítete sentir, llorar si es necesario, pero no te estanques en esa emoción, el duelo también es parte de sanar y seguir creciendo. Se abren posibilidades de hacer una nueva amistad que, si sabes manejarla, podría transformarse en algo más profundo, no te cierres al amor, pero tampoco fuerces conexiones que no fluyen, si te mueve el tapete, pon atención, pero ve con calma.

Prepárate para un fin de semana bastante movido, en la que estarás corriendo de un lado a otro cerrando compromisos pendientes, el estrés podría agobiarte si no te organizas bien, la clave será priorizar lo urgente y no querer resolver todo al mismo tiempo, recuerda que no puedes con todo, y está bien pedir ayuda. Cuida tus piernas y pies: podrías sufrir alguna caída o molestia física que te limite si no descansas lo suficiente, tu cuerpo te está pidiendo una pausa, escúchalo. Tu relación también entrará en una etapa de revisión, la forma en que pienses será determinante para resolver los desacuerdos que vayan surgiendo, la comunicación será clave, no huyas de las conversaciones incómodas; enfréntalas con madurez y empatía.

ACUARIO

Es momento de dejar de mirar atrás, por más que le des vueltas, el pasado no va a cambiar, y seguir arrastrándolo solo te impide avanzar, concéntrate en tu presente, porque es lo único real que tienes ahora, si sigues cargando con recuerdos, heridas o personas que ya no están, estarás perdiendo valioso tiempo y energía que podrías invertir en tu bienestar. Ten cuidado con contar tus planes y proyectos a cualquiera, aunque algunos se digan amigos, no todos desean verte brillar, hay muchas personas a tu alrededor que te sonríen de frente, pero por detrás pueden envidiar tus avances, cuida tu círculo, selecciona con sabiduría a quién le das acceso a tus ideas, y protégete de malas energías. Toma las riendas de tu vida, no sigas esperando a que alguien más venga a rescatarte o a darte el empujón que necesitas, tu tienes el poder de cambiar tu camino y lograr eso que tanto anhelas, el día que decidas hacerlo sin miedo, ese mismo día empezarás a construir la vida que mereces, no postergues más tus decisiones.

Evita confiar de más en nuevas amistades o personas que apenas estás conociendo, no todo lo que brilla es oro, y podrías llevarte una desilusión si no vas con cuidado, mantente alerta y no bajes la guardia, sobre todo si notas actitudes extrañas o comentarios que no encajan con lo que aparentan. Recuerda también que las emociones se contagian, así como la alegría puede iluminar a los demás, las actitudes negativas y derrotistas pueden arrastrarte, rodéate de personas que te impulsen, no de quienes te llenan de dudas o te cargan con sus frustraciones, tu mereces una vida ligera, no una llena de conflictos ajenos.

En lo familiar, podrían surgir chismes o malentendidos que generen tensiones, si tienes la oportunidad de aclarar las cosas y cerrar heridas, hazlo, guardar resentimientos solo envenena tu tranquilidad, perdonar no significa permitir, pero sí liberar. Una amistad cercana mostrará su verdadero rostro muy pronto, y eso podría sacudirte un poco, tal vez descubras que no era tan sincera como creías, o que tenía intenciones ocultas, aunque duela, es mejor saberlo ahora que seguir compartiendo tu energía con alguien que no lo merece.

Prepárate para algunas sorpresas y desconciertos, no todo será negativo, pero sí será revelador, la vida te está mostrando lo que necesitas ver, incluso si aún no estás listo para aceptarlo, ábrete al aprendizaje y sigue creciendo.

PISCIS

Es momento de confiar plenamente en ti, deja de esperar tanto de los demás, porque cada vez que lo haces, terminas con una decepción bajo el brazo, tu tienes el poder de salir adelante sin depender de nadie, vienen muchos cambios importantes, especialmente en el área económica, que pueden beneficiarte si sabes aprovechar las oportunidades y te organizas bien. No te dejes llevar por amores del pasado ni por propuestas emocionales que llegarán en estos días, muchas de ellas vendrán disfrazadas de segundas oportunidades, pero en realidad solo te arrastrarían por caminos que ya sabes a dónde conducen, no caigas en el mismo error de idealizar lo que ya no existe.

Tu cuerpo también te está hablando a medida que empieces a enfocarte en tu bienestar físico y veas los resultados, eso se reflejará en tu autoestima y en tu motivación para lograr tus metas, dedícate tiempo, muévete más, aliméntate mejor y verás cómo cambia también tu energía. En el entorno cercano hay personas que, aunque se digan amigos o incluso familia, no quieren verte avanzar, observa bien: hay comentarios malintencionados, envidias disfrazadas de bromas, y actitudes que en realidad te frenan, no les des poder sobre ti, protégete de esa mala vibra, aléjate de lo que no te suma y rodéate de quienes celebran tus logros de corazón.

Además, cuidado con el lugar donde trabajas o el círculo en el que te mueves, hay energías muy pesadas que podrían estar influyéndote más de lo que crees, si últimamente te has sentido más cansado, desanimado o con pensamientos negativos, revisa con quién estás pasando tu tiempo, tu paz mental es prioridad. Se presenta una buena oportunidad de planear un viaje, ya sea con tu pareja, familia o amistades cercanas, te caerá de maravilla para despejarte, recargar energías y ver todo desde otra perspectiva, no pongas excusas: si puedes hacerlo, hazlo, disfruta cada momento, porque la vida no avisa cuándo va a cambiar. Este es un periodo perfecto para aprender de tus errores y de todo lo que has vivido, cada caída que sufriste te enseñó algo, y si logras entender esas lecciones, no volverás a tropezar con la misma piedra, no es tiempo de culpas, es tiempo de madurez.

Por último, presta atención a los juegos de azar, tienes buena estrella en cuestiones de suerte, especialmente con números que terminan en 12, 34 y 56, juega con cautela, pero no cierres la puerta a una buena racha.