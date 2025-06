Sara Maldonado recuerda su matrimonio con Billy Rovzar

La actriz Sara Maldonado decidió romper el silencio sobre un tema que había mantenido alejado de los reflectores: su matrimonio y divorcio con el productor Billy Rovzar. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A 14 años de su separación con el escritor, la protagonista de melodramas como “Aurora” y “Tormenta en el Paraíso” abrió el baúl de los recuerdos para hablar sobre secretos nunca antes revelados de su romance, incluyendo el hecho de que no quería casarse.

“No creo en el matrimonio, eso siempre lo he dicho, no me volvería a casar, la verdad es que nunca me quise casar realmente, pero lo viví y agradezco haberlo vivido, no me quejo“, declaró durante su paso por el programa de radio de Yordi Rosado.

Asimismo, Maldonado confesó que su enlace matrimonial con Rozvar se dio apenas siete meses después de haber iniciado su romance por insistencia del famoso.

“Nunca me quise casar (…) Billy y yo nos casamos a los siete meses de conocernos y justamente porque él me dijo: ‘Si no te casas conmigo ahorita y dejo pasar más tiempo, no te vas a querer casar’, porque yo nunca me quise casar, como que me agarró en el enamoramiento“, explicó contundente.

Sin embargo, la ola de confesiones no terminó allí. Sara Maldonado indicó que si bien no piensa volver a llegar al altar con alguna pareja, sí ha recibido varias propuestas desde su divorcio: “Me han dado tres, cuatro anillos de compromiso, pero es el fenómeno de cuando dices que no”, añadió.

La estrella de la pantalla chica concluyó su charla dejando claro que actualmente se encuentra disfrutando de su crecimiento personal y laboral, por lo que no ha dado pie a comenzar una relación amorosa.

“Actualmente estoy soltera, estoy bien, estoy contenta, estoy tranquila, estoy en paz, he tenido toda mi vida miles de relaciones, entonces, en este momento me siento bien así, enfocada en mi trabajo”, sentenció.

Seguir leyendo:

• Sara Maldonado desató suspiros en redes con medias y un vestido de flecos

• Sara Maldonado luce su cuerpo en traje de baño neón mientras flota en una piscina con burbujas

• Con un bikinazo que dejó al descubierto su escote, Sara Maldonado festeja su cumpleaños número 42