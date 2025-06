Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de junio de 2025

ARIES

La vida te está guiando hacia el camino correcto, pero es fundamental que escuches más a tu corazón y ignores comentarios malintencionados, es posible que pierdas una amistad debido a un malentendido; si esa persona decide alejarse, déjala ir, no te detengas por nadie. En los próximos días podrías recibir un dinerito extra, aprovecha esa oportunidad para invertirlo sabiamente o comenzar ese negocio que llevas tiempo planeando, si algo no sale como esperabas, no te desesperes; todo lleva su proceso, se paciente.

Si estás en una relación, puede que llegue un chisme a oídos de tu pareja, hablen con honestidad y pon las cartas sobre la mesa, recuerda: es preferible una verdad dolorosa que una mentira que, tarde o temprano, pueda terminar con la relación. No ignores lo que sientes, observa bien lo que está pasando en tu interior antes de fijarte en alguien que quizás no ha dado motivos reales para hacerlo, escucha tus emociones con atención para evitar cometer errores del corazón.

TAURO

Se avecinan cambios en tu círculo social, estás en proceso de renovar tus amistades, y eso es algo positivo, recuerda que los verdaderos amigos no son los que siempre están presentes físicamente, sino aquellos que aparecen justo cuando más los necesitas. Es momento de soltar todo lo que te pesa o te daña, no permitas que nada ni nadie frene tu camino, enfócate en avanzar con decisión, una persona cercana podría estar hablando mal de tu vida privada, intentando perjudicarte, no pierdas tiempo en confrontaciones innecesarias; sigue tu rumbo y mantente firme en tus objetivos.

Habrá quienes intenten ponerte obstáculos para que no logres tus metas, no les prestes atención, unos de tus principales desafíos es que sueles distraerte respondiendo a quienes buscan hacerte tropezar, cuando podrías utilizar esa energía en seguir creciendo. Si notas que tu pareja se está alejando, habla con ella, tal vez sea el momento de poner sobre la mesa lo que ambos han estado guardando. Guardar silencios puede dañar más que decir verdades a tiempo.

GÉMINIS

Estás en un excelente momento para exigir lo que mereces, si has estado esperando un aumento o reconocimiento en el trabajo, estos días son ideales para pedirlo, ya que podrías recibir una respuesta favorable, sin embargo, se avecinan días en los que tu palabra será puesta en duda, una amistad comenzará a hablar mal de ti, señalándote de mentiroso o falsa, mantén la calma y defiéndete con hechos, no con confrontaciones innecesarias.

En el amor, no descuides a tu pareja a veces te enfocas tanto en otras cosas que la relación se enfría, dedica tiempo de calidad antes de que se pierda algo valioso, también es momento de soltar a personas que solo han sido un estorbo en tu vida, si no suman, no deben seguir. Evita involucrarte en chismes familiares, ya que podrías quedar mal parado o afectar vínculos importantes, cuida mucho lo que dices; un comentario fuera de lugar puede causar problemas, incluso a alguien que no lo merece.

Hay alguien cerca que solo quiere sacar información sobre ti, sé más discreto con tus planes y metas; muchas veces las envidias y las malas energías surgen de contar más de la cuenta. En juegos de azar, podrías tener buena suerte con números que terminan en 12, 34 y 67.

CÁNCER

Una amistad del pasado podría intentar volver a tu vida, antes de abrirle la puerta, pregúntate si realmente vale la pena retomarla, sobre todo si esa persona ya te falló, no repitas historias que no dejaron nada bueno. Se aproximan momentos importantes con tu familia o tu pareja, es momento de enfocarte en lo que verdaderamente importa, deja atrás lo negativo y concéntrate en disfrutar más a quienes te rodean y te quieren bien. Alguien cercano a ti ha estado pensando mucho en acercarse, pero tiene miedo de ser rechazado, mantente abierto a nuevas conexiones, pero sin presionarte, también se visualiza un viaje próximo que te sentará muy bien, aprende a disfrutarlo, porque últimamente te amargas fácilmente por cosas pequeñas.

En el trabajo, evita caer en provocaciones o rumores falsos. Mantente firme y no te dejes influenciar por comentarios malintencionados. Cuida tu salud, especialmente huesos y músculos, ya que podrías sentir molestias. Tu mayor reto es tu tendencia a caer en estados de ánimo bajos, cuando te deprimes, te cuesta salir de ahí, pero vienen cambios positivos, especialmente en el aspecto económico, mejora tu administración y evita gastar en cosas innecesarias. Aprende a lidiar con los temperamentos de los demás. No todos suman, y si no te aportan paz, es momento de tomar distancia.

LEO

Es momento de dejar atrás el pasado, lo único que tienes asegurado es el presente, así que disfrútalo al máximo, vive cada día como si fuera el último, suéltate un poco más y no te quedes con las ganas de nada, la vida es corta, aprovéchala. Un familiar que vive lejos podría visitarte pronto, y también se anuncia un posible embarazo en tu entorno, prepárate para estos cambios y momentos especiales, en estos días, podrías sentirte estresado por pagos atrasados o dinero que no llega a tiempo, pero no te preocupes: esos recursos llegarán cuando más los necesites.

Es tiempo de trabajar con fuerza para construir un futuro más estable, ya que se aproximan momentos algo complicados en lo económico, no olvides quién eres ni hacia dónde vas, no te desvíes ni repitas errores que ya superaste. En el amor, hay una persona del pasado que sigue siendo especial para ti, aunque no hayan terminado juntos, esa conexión será difícil de borrar, pero debes cuidar tus emociones para no caer en nostalgias que te hagan daño. Tu estado de ánimo podría fluctuar bastante, no permitas que las emociones negativas te arrastren; busca actividades que te levanten el ánimo y te mantengan enfocado en lo bueno que tienes.

VIRGO

Tus emociones han estado subiendo y bajando como en montaña rusa, hay días en los que te levantas con el mejor ánimo, pero al caer la noche sientes que todo pesa, los cambios lunares podrían estarte afectando más de lo habitual, así que date espacio para meditar y conectar contigo. Es momento de dejar ir lo que ya no tiene sentido en tu vida, suelta el pasado, libérate de todo lo que te ha dañado y enfócate en lo que realmente importa, cuida tu autoestima, no dejes que nadie te haga sentir menos, hay personas que te observan con envidia o mala intención, y podrían tratar de desestabilizarte.

Si en estos días algo negativo ocurre, no te desesperes, aunque no lo parezca, traerá un aprendizaje que pronto sabrás aprovechar, se avecina un viaje que podría ser más divertido de lo que esperas, incluso con cierta química inesperada con una amistad cercana. En cuestiones del corazón, podrías sentir inseguridad si tienes pareja, ya que algunas situaciones confusas podrían generar dudas, no repitas errores del pasado, especialmente si ya viviste algo relacionado con amores prohibidos.

Cuida tu salud, especialmente ante caídas o malentendidos con personas cercanas y sobre todo, deja de cargar los problemas de los demás, está bien ayudar, pero primero debes ayudarte a ti mismo, tu bienestar también importa.

LIBRA

Deja de engañarte, es tiempo de ver la vida tal como es, sin adornos ni ilusiones que solo te retrasan, pronto se abrirán nuevas oportunidades en distintos aspectos de tu vida, y tu constancia será la clave para alcanzar tus metas. Recuerda todo lo que has luchado para llegar hasta aquí, no permitas que nadie te haga dudar de tu valor ni de tu camino, en el trabajo podrían presentarse propuestas interesantes, pero tómate el tiempo de analizarlas bien antes de decir que sí, no te precipites.

Una amistad del pasado podría volver buscando disculparse por errores cometidos, tu decides si le das otra oportunidad o cierras ese capítulo definitivamente, en lo sentimental, es momento de soltar a quienes solo han traído conflictos o estancamiento, no tienes por qué conformarte con amores pasajeros o relaciones vacías. Haz un cambio de perspectiva: busca lo positivo en cada situación, incluso en los momentos complicados, muchas veces guardas rencores que solo te hacen daño, libérate de ellos será un gran paso para recuperar la paz.

Es probable que al final del día te sientas decaído o sin esperanza, pero si miras a tu alrededor y recuerdas tus sueños, sabrás que vale la pena seguir adelante, no te detengas: tu luz todavía tiene mucho por brillar.

ESCORPIO

Cuida tu salud, podrías estar propenso a infecciones o a sufrir algún golpe inesperado, mantente alerta también con ciertas personas cercanas: hay alguien en tu entorno, posiblemente una amistad de un amigo, que no te ve con buenos ojos y podría estar hablando mal de ti por pura envidia. Se aproxima un evento social o reunión donde, como de costumbre, serás el centro de atención, brilla con tu esencia, pero mantente con los pies en la tierra, no permitas que nadie te limite: primero vas tú, y después tú otra vez.

Podrías iniciar una nueva relación, pero cuidado: los celos o los choques de carácter podrían hacer que dure menos de lo esperado, disfruta lo que tenga que durar sin aferrarte, y no te compliques más de la cuenta, tu corazón, aunque impulsivo a veces, no se equivocará en esa decisión que lleva tiempo esperando, recuerda cuánto vales y no rebajes tu nivel por complacer a nadie, cuidado con las personas inconstantes que hoy están y mañana no; son las que más fácilmente te pueden traicionar, rodéate de envidias, protégete energéticamente: una recomendación es cargar un limón verde en tu bolsa o en tu coche, que no solo ayuda a cortar malas vibras, sino que también previene accidentes, se vienen cambios positivos en tu imagen y es posible que inicies una renovación personal que te hará sentirte mucho mejor contigo mismo.

SAGITARIO

No temas a los cambios en los negocios o en tu economía: estás en un momento clave para crecer, atrévete a invertir, a tomar decisiones y a moverte en nuevas direcciones, tu firmeza y determinación siempre han sido tu mejor carta, y pronto darán frutos. Eres de los que se esfuerzan por verse y sentirse bien, y aunque podrías notar un ligero aumento de peso, no te presiones, aprende a disfrutar tu cuerpo sin culpa y cuida tu salud desde el amor propio, no desde la exigencia. Un nuevo amor podría tocar a tu puerta a través de una amistad, presta atención: esta persona llegará con buenas intenciones y podría darte momentos muy especiales, lo que das, vuelve, así que sé generoso con tus emociones.

No esperes que los demás cambien por ti, acepta a las personas tal como son o aprende a poner distancia, sacúdete la rutina y el desánimo: ir tras tus sueños es lo que te mantiene fuerte, firme y motivado, tu ánimo mejorará y también tus finanzas, comenzarás a planear un viaje que te dará energía renovada, eso sí, cuida tu alimentación: cuando subes de peso, te cuesta bajarlo, se constante y evita los excesos. Es posible que tengas que volver la vista al pasado para no cometer los mismos errores, aprende, pero no te quedes atrapado en lo que ya fue, aléjate de quienes solo traen estrés o conflictos, muy pronto recibirás un mensaje o noticia de alguien que te sacudirá emocionalmente; piensa bien si vale la pena volver a involucrarte.

CAPRICORNIO

Se acercan momentos muy positivos que te recordarán todo lo que has aprendido con cada tropiezo, la vida te ha enseñado a valorar lo que tienes, y ahora vienen pruebas que te harán crecer aún más y conectar con el amor sincero que te rodea. Recuerda: la vida no es tu enemiga, uno mismo decide cómo enfrentarla y cuánto dejar que le duela, estos días estarán llenos de cambios importantes, y tu prioridad deberá ser mejorar tu situación económica y tu desarrollo personal. Ten cuidado con viajes o compromisos que puedan cambiar a última hora, ya que podrían traer imprevistos o conflictos, mantén la calma y busca soluciones sin engancharte en lo negativo.

Si cometiste errores o sientes que tienes algo pendiente con alguien, este es un buen momento para pedir perdón, no dejes que las culpas o los silencios te pesen más de lo necesario. Algunos días podrías sentirte más melancólico o con cierta tristeza, es parte del proceso de soltar lo que duele, no te resistas: siente, pero no te estanques. Una amistad cercana podría acercarse para pedirte apoyo con un problema difícil, ayúdala si puedes, pero sin descuidarte a ti mismo. Atención con secretos familiares o personales que podrían salir a la luz y generar cierta tensión, maneja la información con prudencia y cuida mucho cómo reaccionas a veces, enfrentar lo incómodo es lo que te libera.

ACUARIO

Últimamente te has enfocado tanto en ayudar a los demás, que te estás olvidando de ti, recuerda que también tienes tus propios asuntos que atender, y que nadie más los resolverá por ti, no te cargues con responsabilidades ajenas si eso implica dejarte para después, deja de preocuparte por cosas que sí tienen solución, solo necesitas paciencia, perspectiva y actuar en el momento adecuado, hay decisiones que debes tomar por tu propio bien, aunque al principio den miedo o generen incomodidad. El amor podría aparecer cuando menos lo esperes, si estás soltero o soltera, prepárate: podrías conocer a alguien especial muy pronto, solo dale tiempo al tiempo… y si ya estás en una relación, presta más atención a tu pareja, la inseguridad puede hacer estragos si no se habla a tiempo.

Se vienen buenos cambios, sobre todo relacionados con el trabajo o con un posible cambio de casa o vehículo, aprovecha esta energía para avanzar, organizarte mejor y cerrar ciclos que ya no te aportan, también es un buen momento para planear ese viaje que tanto has deseado, no importa si es cerca o lejos, lo importante es salir de la rutina y reconectar contigo, eso sí, cuida lo que dices, una palabra fuera de lugar podría afectar a alguien que no lo merece, aprende a pensar antes de hablar y evita meterte en chismes o dramas innecesarios.

PISCIS

Se acercan días de muchos cambios, y aunque algunos pueden parecer incómodos, traerán aprendizajes valiosos, cuida especialmente tu salud digestiva: evita alimentos de la calle o dietas sin control, ya que podrías tener malestares que incluso te lleven al hospital si no te cuidas. En lo emocional, hay noches en las que el insomnio y la melancolía te ganan, especialmente al recordar personas que ya no están o pensar demasiado en el futuro, es válido sentirse así, pero no dejes que esas emociones te atrapen, recuerda que la vida también se trata de avanzar, no solo de mirar atrás.

Un amor del pasado, tal vez de tierras lejanas, podría reaparecer generando confusión, piensa bien antes de abrirle la puerta otra vez: no todo lo que vuelve es porque debe quedarse, es momento de buscar nuevas fuentes de ingreso, una idea que has postergado podría convertirse en una gran oportunidad para lograr esa estabilidad que tanto anhelas, la suerte estará de tu lado, especialmente con números que terminan en 13, 34 y 67. Si juegas, hazlo con moderación pero también con confianza. Las reuniones con amistades o familia te traerán momentos agradables a veces, compartir con quienes te quieren es justo lo que necesitas para romper la rutina y recuperar energía.

Tu mente estará más despierta que nunca, es ideal para inscribirte a algún curso, diplomado o actividad intelectual que te ayude a crecer profesionalmente, si ya iniciaste ejercicio o alguna actividad para cuidar tu salud, no te detengas: vas por buen camino.