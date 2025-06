Estrella del New York City FC critica duramente a Fernando Gago: “A veces ni te saludaba”

El exjugador de Racing de Avellaneda y actual figura del New York City FC, Maximiliano Moralez, sorprendió con duras declaraciones contra Fernando Gago, quien fue su entrenador en la ‘Academia’. En entrevista con TNT Sports, el mediocampista argentino aseguró haber vivido momentos incómodos bajo el mando del técnico, hoy sin equipo tras un paso fallido por Boca Juniors.

“Gago pasaba un día entero sin saludarte. Tenía un grupito que jugaba siempre y los demás debíamos sobrevivir”, expresó Moralez, quien regresó a Racing en 2023, pero abandonó el club tras una temporada complicada. “No lo tomé como algo personal, varios jugadores nos fuimos en ese mercado. Un caso parecido fue el de (Edwin) Cardona y (Paolo) Guerrero. Me sentí al margen de lo que pretendía él”, añadió.

Aunque su experiencia no fue del todo positiva, Moralez reveló que al dejar el equipo le estrechó la mano a Gago y agradeció por el tiempo compartido. “Le dije que ambos teníamos personalidades fuertes. Fue una decisión personal por cosas que no me gustaron”.

El regreso de Gago a México: polémico y cercano

Mientras tanto, Fernando Gago vuelve a estar en el centro de la escena, ya que según diversos reportes, el Necaxa está en negociaciones avanzadas para que el técnico asuma el mando en el torneo Apertura 2026. El argentino podría ocupar el lugar de Nicolás Larcamón, quien está cerca de firmar con Cruz Azul.

Este posible regreso a la Liga MX no está exento de polémica. Gago dejó a Chivas abruptamente en 2024 para asumir el reto de dirigir a Boca Juniors, justo antes de la liguilla del torneo Apertura. La decisión fue ampliamente criticada, no solo por la afición tapatía, sino también por analistas y medios deportivos.

En Boca, su ciclo terminó en medio de la frustración. Fue eliminado de la Copa Libertadores y, finalmente, despedido tras perder el clásico contra River Plate por 3-1. Un golpe duro que cerró una etapa breve y turbulenta.

Según versiones periodísticas, Gago se reunió esta semana en Buenos Aires con Pepa Hanan, directivo del Necaxa. El club hidrocálido ya tendría un principio de acuerdo con el técnico, a la espera de concretar detalles económicos. Todo dependerá de la cláusula de rescisión de Larcamón, estimada en $2,8 millones de dólares, alrededor de $53 millones de pesos mexicanos.

Si se confirma su llegada, Gago regresaría a un fútbol donde dejó sensaciones encontradas, tanto por sus decisiones como por su estilo de liderazgo.



