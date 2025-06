Entrenador mexicano critica la posible contratación de Fernando Gago

Los Rayos del Necaxa han sido vinculados a Fernando Gago. El estratega argentino no tuvo un muy buen paso por Boca Juniors, club que dirigió después de haber dejado en la mitad de temporada a las Chivas de Guadalajara. Alfonso Sosa cree que es un error volver a contar con sus servicios.

Fernando Gago dirigía a las Chivas de Guadalajara en octubre de 2024. Con la temporada comenzada, el estratega argentino decidió darle la espalda al Rebaño Sagrado para atender el llamado de Boca Juniors. Gago se marchó por la puerta de atrás del balompié azteca.

A pesar de este antecedente, los Rayos del Necaxa querrían contar con sus servicios. Alfonso Sosa, entrenador de los Leones Negros de México, considera que sería un error volver a contar con el argentino. Sosa recuerda la falta de compromiso de Gago al dejar a las Chivas varadas en mitad de la temporada.

“Explícame tú esa situación, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, por eso llegan y nos pintan la cara, por eso llegan y nos pintan la cara, o sea, en todos los momentos estaban todos sus derechos válidos, pero las formas son las que cuentan mucho”, dijo Sosa en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Alfonso Sosa recordó que Fernando Gago no tuvo compromiso con uno de los clubes más grandes de México como las Chivas de Guadalajara. Esto no sería un buen precedente para los Rayos del Necaxa. Sosa cree que podría hacerles lo mismo.

“Se va en esa circunstancia, en esa situación, y explícame tú cómo van y lo buscan nuevamente. ¿Quién dice que no puede hacer exactamente lo mismo si ya lo hizo una vez? Y no a cualquier equipo, se lo hizo a Chivas, entonces son cosas que no aprendemos”, agregó el entrenador.

Fernando Gago volverá a la Liga MX para dirigir a Necaxa ⚡️⏳🔙



Los 'Rayos' visitan a Chivas el próximo 23 de septiembre. La afición del 'Rebaño' no le dará el mejor recibimiento al DT argentino ⚽️💢🐐 pic.twitter.com/6UMMnt5NX8 — AS México (@ASMexico) June 6, 2025

Fernando Gago en México

Los números de Fernando Gago en la Liga MX no fueron sobresalientes. El entrenador argentino dirigió durante 38 encuentros a las Chivas de Guadalajara. Durante esta cantidad de encuentros, Gago dejó un balance de 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas.

El mayor logro de Fernando Gago en el Rebaño Sagrado fue haber llegado a unas semifinales de la Liga MX. En mayo de 2024, las Chivas quedaron a un paso de la final tras haber quedado eliminadas por el Club América en un apretado global de 1-0.

Sigue leyendo:

– Fernando Gago negocia con Necaxa para regresar a la Liga MX

– México vs. Suiza: después de más de 30 años, ambas selecciones se vuelven a medir

– Alexis Vega destacó la presencia de los convocados a El Tri que juegan fuera de México

– Lisandro Magallán veía a la Liga MX como un retroceso en su carrera