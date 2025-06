Lisandro Magallán veía a la Liga MX como un retroceso en su carrera

El fútbol mexicano tiene uno de los torneos de mejor nivel del balompié de Concacaf. Junto a la MLS, la Liga MX domina la región. Pero desde otras latitudes ven por encima del hombro la dificultad del torneo. Lisandro Magallán tenía esa concepción al llegar a los Pumas de la UNAM.

Lisandro Magallán llegó al fútbol mexicano en julio de 2023. Cuándo el argentino llegó a la Liga MX, Magallán no estaba tan convencido de su paso por el balompié azteca. El veterano defensor central venía del Elche de España y veía con resquemor su paso por los Pumas de la UNAM.

“No sé por qué en Argentina hay una subestimación a la Liga MX, y me pasaba a mí, cuando decidí ir a México lo vi como un ‘retroceso’ y terminó siendo un paso muy importante para mí”, dijo Magallán en una entrevista con Radio La Red.

⚽ Hoy nos visitó Lisandro #Magallán en #UnBuenMomento con marcepalacios y equipo, y se refirió a una posible vuelta a Boca. pic.twitter.com/OMvE51NeYe — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) June 3, 2025

Con la camiseta de los Pumas de la UNAM, Lisandro Magallán jugó 70 partidos. Poco a poco, el defensor argentino fue cambiando su percepción del balompié mexicano gracias al trato dentro del conjunto Universitario. Magallán jugó 6,090 minutos con el club en los que pudo marcar 1 gol y 1 asistencia.

“Pumas es el único club en México que no tiene dueño porque pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Eso lo hace distinto. Para los mexicanos, la UNAM es una institución de muchísimo prestigio“, explicó,.

Un posible regreso a Boca Juniors

A sus 31 años, Lisandro Magallán sigue siendo un defensor de buen nivel. Magallán tuvo varias etapas con Boca Juniors. Pero luego de su paso por el conjunto Xeneize, el argentino tuvo la oportunidad de jugar con el Ajax, Deportivo Alavés, Crotone, Anderlecht y el Elche. 6 años después de su paso por Boca, Magallán fue cuestionado sobre la posibilidad de volver al club de sus amores.

“A Boca le estoy agradecido de por vida. Me cambió la vida. Mi último partido fue en la final de Madrid, y tengo los mejores recuerdos del club. Los hinchas también y me tratan con mucho cariño. Si mañana me llaman, voy instantáneamente“, respondió.

Ya con varios años de recorrido en el fútbol profesional, Lisandro Magallán puede presumir que ha ganado varios trofeos. El argentino conquistó tres campeonatos de Argentina con Boca Juniors, un campeonato de Países Bajos, una Copa de Países Bajos y una Supercopa de Países Bajos, todas con el Ajax de Ámsterdam.

Sigue leyendo:

– El Pibe Valderrama habló del paso de James Rodríguez por México

– Rayados de Monterrey tiene en la mira a otro bombazo de LaLiga

– ¿Neymar Jr. es una opción real para el Pachuca?

– El América habría rechazado una millonaria oferta por Brian Rodríguez