Rayados de Monterrey tiene en la mira a otro bombazo de LaLiga

Rayados de Monterrey es uno de los clubes mexicanos que más anima el mercado de traspasos. El conjunto regio no le ha temblado el pulso para contratar jugadores provenientes de Europa. Monterrey iría por Borja Mayoral, exdelantero del Real Madrid y compañero de Serio Ramos.

Monterrey tuvo muchos problemas en la temporada pasada, a pesar de haberse reforzado con jugadores de renombre, los títulos se le hacen esquivos al conjunto regio, sin importar el peso de sus contrataciones.

Sin embargo, esto no detendrá a la directiva mexicana y, con la ayuda de Sergio Ramos, intentarán convencer a Borja Mayoral. Según informaciones del diario AS, el club mexicano le habría preguntado al Getafe cuál es el estatus del atacante español.

“Los Rayados de Monterrey han preguntado por su situación y su disponibilidad para animarse a jugar allí. Su principal valedor es Sergio Ramos, jugador con el que coincidió en la primera plantilla del Real Madrid”, indica el reporte.

Inconforme en Getafe

Borja Mayoral llegó a Getafe como una pieza de renombre para el conjunto madrileño. Sin embargo, el exdelantero del Real Madrid no ha tenido la regularidad esperada dentro del equipo. Mayoral sufrió una lesión en su rodilla izquierda y el entrenador José Bordalás decidió llevarlo de a poco.

Pero esta falta de continuidad no le habría caído bien al atacante español de 28 años. De hecho, el propio Boja Mayoral manifestó públicamente su descontento durante la temporada.

“Últimamente no estoy disfrutando de los minutos que me gustaría o creo que merezco (…) Quiero acabar bien la temporada y quiero acabar jugando, que no estoy jugando mucho”, dijo Mayoral en unas declaraciones recopiladas por AS.

En la última temporada, Borja Mayoral disputó 27 partidos en los que solo pudo anotar 6 goles y conceder 1 asistencia. Sin embargo, el español solo fue titular en 7 partidos con la camiseta del Getafe (1,191 minutos dentro del campo). Mayoral es un delantero de renombre que ha jugado para Wolfsburgo, Levante, Roma, Getafe y su paso por el conjunto merengue.

