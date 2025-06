¿Neymar Jr. es una opción real para el Pachuca?

El Mundial de Clubes de 2025 ha llamado la atención de propios y extraños. Este torneo organizado por la FIFA tendrá la participación de los mejores clubes del planeta. Es por esto que los participantes desean reforzarse de la mejor manera. Los Tuzos del Pachuca ya ficharon a Kenedy, pero también fueron vinculados con Neymar Jr.

Lo reportes explicaban que el futbolista brasileño no vería con malos ojos su llegada a los Tuzos del Pachuca para jugar el Mundial de Clubes de 2025. Sin embargo, Armando Martínez fue consultado sobre ello y negó esta posibilidad.

“¿Quién? ¿Neymar? No, no, no. No sé quién tiró ese por ahí, no necesita promoción ese, pero a lo mejor quieren que lo contrate algún equipo Mundial. Pero no, para nada“, dijo el presidente de los Tuzos en una entrevista con MVS Deportes.

A pesar de que Armando Martínez le cerró las puertas a Neymar Jr., el presidente de los Tuzos del Pachuca no descartó la posibilidad de que su club siga incorporando futbolistas. Martínez explicó que hay tres posiciones en las que se plantearían adquirir a nuevos jugadores.

“Es muy difícil que pueda llegar un bombazo, pero sí necesitamos reforzar adelante, esto si se puede porque ya estamos contrarreloj: un extremo y un nueve, es lo que estamos tratando de conseguir. También un portero de experiencia porque nunca sabes que pueda venir“, agregó el directivo.

La Copa Oro es un obstáculo

En lugar de pensar en refuerzos extranjeros de renombre, Armando Martínez y los Tuzos del Pachuca tenían la visión de contratar a jugadores mexicanos que hayan destacado en el último torneo de la Liga MX. Sin embargo, esto era inviable por la Copa Oro.

El Mundial de Clubes y la Copa Oro se jugarán en simultáneo. Es por esto que varios futbolistas mexicanos no estarán disponible para el Mundial de Clubes ya que acompañarán a Javier Aguirre en el torneo continental. Esto ha afectado la planificación del Pachuca y sus movimientos en el marcado de traspasos. Los Tuzos quieren jugadores disponibles que puedan aportar en la competición de la FIFA.

“Teníamos mucha ilusión de reforzarnos con mexicanos, de llevar a grandes jugadores que están en un buen momento, pero es muy complicado por lo de la Copa Oro. Platicamos con el Vasco, dijo ‘sí los apoyo’, pero quiere tener la mejor selección posible para jugar la Copa y ganarla para llegar con la menor turbulencia al Mundial. Si no viniera un Mundial a lo mejor sí hubiera sido mucho más fácil reforzarnos con esas bombas, pero ahorita no se puede“, concluyó.

