Frank Warren dice que no le preocupa que Dubois no sea favorito ante Usyk

El promotor Frank Warren dice que no le preocupa que su peleador Daniel Dubois no sea favorito para ganar la revancha por el campeonato indiscutido peso pesado contra Oleksandr Usyk el 19 de julio en el estadio Wembley de Londres (Inglaterra).

En declaraciones a la revista The Ring, Warren señaló que Dubois en sus últimas peleas ha tenido el estatus de perdedor y ha salido victorioso, por lo que no le prestan mucha atención a eso.

“No ha sido el favorito en sus últimas cuatro peleas. Mejor dicho, cinco peleas porque las casas de apuestas dan a Usyk el favorito. No era el favorito en Polonia, en esas peleas de la temporada de Riad con Miller y Hrgovic, y ciertamente no lo fue contra Joshua, donde se metió en la boca del lobo. No me preocupa eso, ni a él. Está de buen ánimo, cree en sí mismo y en su capacidad, como nosotros. Por eso hemos dado el paso”, dijo.

Daniel Dubois confía en que se convertirá en campeón indiscutido. Crédito: Ian Walton | AP

En la primera pelea en 2023, Oleksandr Usyk noqueó en el noveno asalto a Daniel Dubois tras un polémico derribó al ucraniano en el quinto, pero que fue considerado como un golpe bajo por el réferi. Según el ahora campeón unificado, le pegó debajo del cinturón y no en el cuerpo.

En el 2024 Usyk protagonizó dos peleas con Tyson Fury en el Riad, Arabia Saudita. En la primera, el ucraniano vino de atrás para llevarse la victoria por decisión unánime de los jueces al casi noquear al británico y se convirtió en campeón indiscutido. En la revancha realizada en diciembre, el peleador ucraniano nuevamente repitió el triunfo igual en las tarjetas.

Tras la pelea con The Gypsy King, Usyk aceptó el reto de Daniel Dubois -quien posee el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para unificar los títulos de peso pesado y ahora ambos podrán ajustar cuentas el próximo mes de julio.

Oleksandr Usyk quiere convertirse en campeón indiscutido nuevamente. Crédito: Francisco Seco | AP

Daniel Dubois, de 27 años, se coronó campeón de peso pesado de la FIB al noquear a Anthony Joshua en septiembre del año pasado. El peleador británico cuenta con 22 victorias (21 por nocauts) y dos reveses en su carrera profesional.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, retuvo su campeonato unificado tras dominar a Tyson Fury otra vez en Arabia Saudita en diciembre y se espera que regrese a mitad del 2025 a la acción. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 23 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Joseph Parker elige su favorito en revancha entre Usyk y Dubois

· Contendiente de peso pesado predice revancha de Usyk y Dubois

· Daniel Dubois se enferma y pelea con Joseph Parker se cancela