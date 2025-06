Simeone pone alta la vara con el Atleti: “Vamos a ir a ganar el Mundial de Clubes 2025”

El Atlético de Madrid será uno de los dos equipos de España en jugar el Mundial de Clubes 2025. Diego Simeone, entrenador del Atleti, afirmó que irán para ganarlo.

“Para nosotros es un desafío mayor y vamos a ir a ganar el Mundial de Clubes, ese es el objetivo”, señaló ‘el Cholo’ en una entrevista con el periódico argentino La Nación, donde destacó la dificultad de los rivales que enfrentará en la competencia.

“¿Quién nos podía tocar en nuestra zona? El campeón de la Copa Libertadores (Botafogo) y el campeón de la Champions (Paris Saint Germain)”, bromeó.

El Atleti de Diego Simeone debuta en el Mundial de Clubes 2025 ante el campeón de la Champions League, el próximo 19 de junio. Luego juega ante el Seattle Sounders (19 de junio) y cierra la fase de grupos contra Botafogo (23 de junio).

“Después de 14 años lo único que me importa es salir campeón. Todos los otros pasajes ya los he atravesado. Pero claro, para salir campeón hay que caminar, un camino que es largo y difícil”, explicó Simeone, en referencia a la actual temporada, en la que no logró coronarse en La Liga y se ubicó tercero detrás del Barcelona y el Real Madrid.

Simeone acepta que este año fue duro para el Atleti

El Atleti quedó sin trofeos en esta temporada tras quedar en octavos de Champions League y tercero en LaLiga, lejos del Real Madrid y el Barcelona.

“Esta vez, posiblemente, fue de los años que más me golpeó”, reconoció el entrenador, que destacó la primera parte de la temporada fue “muy buena” y a partir de marzo “se derrumbó el edificio”.

El entrenador destacó la estabilidad de su equipo durante los últimos años y la equiparó a la del Barcelona y la del Real Madrid.

“La estabilidad, para estar atrás de ellos, esperando, esperando, esperando, y junto con el crecimiento del club, mantenernos ahí, cerca, para intentar ganar. Para estar cerca de poder ganar, no podés perder la estabilidad”, enfatizó.

