Luis Ernesto Franco revela que fue víctima de abuso a los 7 años y que intentó quitarse la vida

El actor Luis Ernesto Franco, quien está casado con Roza Franco y es papá del pequeño Leo, tocó el corazón de sus seguidores con un video que compartió y en el que confesó algo que le pasó durante su niñez y que lo dejó marcado.

En su material, con duración de unos cuantos minutos, el ex de Marimar Vega detalló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía tan solo 7 años.

Luis Ernesto no necesitó hablar para competir su testimonio, sino que se apoyó de unos carteles en los que mencionaba todo lo que sufrió y vivió durante su infancia.

En primera instancia confesó que sus problemas comenzaron cuando tenía tan solo 4 años a raíz de la separación de sus papás y la difícil decisión que tuvo que tomar, si se quedaba con mamá o si se iba con papá, lo que lo llevó a no volver a ver a su mamá hasta que tuvo 11 años

Ese testimonio llegó acompañado de algo que vivió a los 7 años y es que fue víctima de abuso.

“A los 7 años ya cargaba heridas que no entendía. Me tocó tomar decisiones que ningún niño debería tomar y, aunque aprendí a ser fuerte, por dentro seguía roto”, escribió Luis Ernesto Franco.

Además de hablar de su abuso sexual, el hoy actor detalló que a los 11 años se mudó a vivir con su mamá, pero un año después esta lo corrió de su casa, lo que lo llevó a vivir en distintos techos a lo largo de cinco años.

Tras varios años de incertidumbre, Luis Ernesto Franco cumplió su sueño de ser actor, en donde no pudo evitar caer en las drogas, en la depresión y en la pérdida del rumbo, lo que lo llevó a rehabilitación y a buscar construir una familia, pero el gusto le duró menos de dos años.

En los 30’s intentó quitarse la vida, pero la vida y el tiempo lo hicieron reflexionar sobre lo que había hecho y deshecho, encontrando en la cercanía a Dios su salvación.

“Toqué fondo. Y ahí, en lo más oscuro, hablé con Dios. Le pedí guía… o descanso. Y no me soltó. Desde ese momento, dejé de sentirme víctima de mi historia… y decidí ser el autor de lo que venía. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o por que sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”, se sinceró.

Sigue leyendo: