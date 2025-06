Oleksandr Usyk no planea retirarse todavía: “Quiero pelear en Ucrania”

Oleksandr Usyk, campeón unificado de peso pesado, declaró que todavía no planea retirarse del deporte, ya que tiene el deseo de pelear frente a sus compatriotas en Ucrania.

En una entrevista con la revista The Ring, Usyk comentó que no tiene una fecha definida para colgar los guantes y aseguró que a sus 38 años aún le quedan algunas peleas más por hacer.

“A veces pienso en retirarme. No lo digo ahora, no puedo decirlo ahora porque… Porque sí, quiero pelear en Ucrania, en el Estadio Olímpico, en Kiev. Mi gente es mi motivación. Me protegen a mí y a mi familia todos los días. El pueblo ucraniano es mi motivación”, dijo.

A pesar del deseo del campeón ucraniano, su retiro podría llegar pronto. The Cat ya hizo historia en el deporte y no tiene nada más que demostrar.

En el 2024 Usyk protagonizó dos peleas con Tyson Fury en el Riad, Arabia Saudita. En la primera, el ucraniano vino de atrás para llevarse la victoria por decisión unánime de los jueces al casi noquear al británico y se convirtió en campeón indiscutido. En la revancha realizada en diciembre, The Cat nuevamente repitió el triunfo en las tarjetas.

Ahora el campeón Oleksandr Usyk se enfrentará a Daniel Dubois -quien posee el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para unificar los títulos de peso pesado y ajustar cuentas el 19 de julio en el estadio Wembley de Londres (Inglaterra).

El veterano peleador ucraniano ya noqueó en el 2023 a Dubois luego de sufrir un polémico derribó en el quinto asalto, pero que después fue considerado como un golpe bajo por el réferi.

“Fue un golpe sucio. Para mí, eso es cosa del pasado. Tengo que vivir el presente. Ya basta“, agregó el doble campeón indiscutido y futuro miembro del Salón de la Fama del Boxeo.

Daniel Dubois confía en que se convertirá en campeón indiscutido. Crédito: Ian Walton | AP

Oleksandr Usyk, de 37 años, retuvo su campeonato unificado tras dominar a Tyson Fury otra vez en Arabia Saudita en diciembre y se espera que regrese a mitad del 2025 a la acción. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 23 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Frank Warren dice que no le preocupa que Dubois no sea favorito ante Usyk

· Joseph Parker elige su favorito en revancha entre Usyk y Dubois

· Contendiente de peso pesado predice revancha de Usyk y Dubois