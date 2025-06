Cómo mantener a los molestos insectos alejados de tu casa y jardín

Protégete de picaduras, mordeduras y criaturas rastreras con estos cinco consejos

By Catherine Roberts

Ya sea una picadura de mosquito que te pica mientras estás sentado en tu jardín o una garrapata que encuentras en tu piel después de trabajar en el jardín, los insectos y arácnidos (como las garrapatas) pueden afectar significativamente tu vida y tu salud.

Las avispas amarillas pueden picar y causar reacciones alérgicas, y las hormigas podrían llegar a dañar tu casa.

Aquí encontrarás consejos de Chris Regan, experto en repelentes de insectos de CR, y de Jody Gangloff-Kaufmann, doctora y directora asociada del Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) Comunitario y Urbano de la Universidad de Cornell, sobre cómo eliminar diversos insectos de tu jardín y tu hogar.

Para ver cada consejo, haz clic en los puntos (o toca en un dispositivo móvil) en la ilustración mostrada a continuación.

Nota del editor. Una version de este artículo también se publicó en la edición de mayo de 2025 de Consumer Reports On Health.

