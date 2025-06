William Levy niega reconciliación con Elizabeth Gutiérrez y se dice listo para volver a amar

El actor William Levy, quien en el 2024 puso punto final a su historia de amor con Elizabeth Gutiérrez, se encuentra en la actualidad en España con motivo de la promoción de la película ‘Bajo un Volcán’, la cual llegará a las pantallas de cine el próximo 20 de junio.

Durante la gira de medios, el galán cubano ha hablado sobre esta producción, pero también sobre algunos aspectos de su vida privado, tal y como sucedió en la conversación que tuvo con Pablo Motos en ‘El Homiguero’ o la que estuvo con el paparazzo Jordi Martin.

Con este último habló sobre los rumores que lo han perseguido tras la separación de la madre de sus dos hijos, pues hubo un momento en que se aseguró que buscarían reconciliarse, algo que ya fue desmentido por él y lo hizo de manera tajante, al revelar que no ha pasado por su cabeza la idea de volver.

“Hombre eso es una cosa absurda. Paremos esto, estas cosas de que si volvimos o no volvimos, por favor. O sea, hay respeto por mis chicos, respeto por la familia. O sea, hay niños que estuvieron por medio de todo esto, o sea, no jo… La gente tiene que parar con este juego, ya, o sea de verdad que sí”, dijo molesto el nacido en la localidad de Cojímar hace 44 años.

A continuación confesó que no está cerrado a la posibilidad de volver a amar, pues hay que recordar que tras su mediática separación se le ha relacionado con distintas mujeres, pero ninguno de esos supuestos romances pudo ser comprobado.

“Estoy en una etapa donde estoy buscando el amor. Ya va a entrar alguien. Vamos a ver quién viene. Estoy abierto al amor, sí, cuando venga, mientras yo estoy enfocado en lo mío, en mis éxitos, en mis hijos, en mi carrera, ya vendrá alguien, ya vendrá en su momento”, se dijo esperanzado el galán de las telenovelas.

A pesar de que lleva ya más de un año en la soltería, William Levy negó, de forma determinante, que se sienta como alguien poco afortunado en el amor, pues en estos momentos tiene otras prioridades en su vida, por lo que ya llegará el momento de volver a abrir su corazón.

“Me siento una persona afortunada en todos los sentidos. No me siento desafortunado, me siento afortunado de poder también tener tiempo para mí, para mis hijos, para mi carrera, para mis cosas. Me siento en una etapa muy bien en mi carrera, profesionalmente me siento en una etapa muy muy bien. Personalmente, como padre, tengo tiempo para estar con ellos todo el tiempo”, declaró William, quien busca solo trabajar la mitad del año, mientras que la otra mitad procura dedicársela a Christopher y Kailey, sus hijos.

