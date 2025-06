Donald Trump exige la rendición incondicional de Irán y que sea en breve

El presidente Donald Trump fue tajante al solicitarle al gobierno de Irán su rendición en el conflicto bélico que sostiene con Israel desde hace cinco días.

Desde la semana pasada, el ejército de la nación judía no ha parado de destruir decenas de infraestructuras de almacenamiento y lanzamiento de misiles iraníes.

Derivado de los ataques, algunos de los principales líderes militares del gobierno de Teherán también fueron ejecutados mediante un ataque y pese a ello continúan tratando de defenderse.

Sin embargo, a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump emitió una especie de ultimátum exigiéndole a la nación islámica bajar las armas y no volverlas a tomar, pues en caso de no hacerlo las consecuencias serían desastrosas.

“Ahora nosotros controlamos totalmente el espacio aéreo iraní. Es un objetivo fácil, pero está seguro. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados a civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando.

Irán contaba con buenos detectores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el bueno de Estados Unido”, escribió.

De hecho, el mandatario estadounidense previamente les había sugerido a los 9.5 millones de habitantes de Teherán huir con el objetivo de conservar sus vidas, en lo que proyecta ser el preludio de una ofensiva militar más agresiva planeada en contra de la república islámica.

Historia en desarrollo…

