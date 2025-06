Adriana Fonseca confronta a quienes la critican por llevar a su papá a un asilo

La actriz mexicana Adriana Fonseca, de 46 años, está en el ojo de la polémica por una decisión que tomó en el ámbito personal, luego de que optara por ingresar a su papá, Don Hugo Fonseca, a un asilo.

“Yo no tengo las condiciones especiales para atenderlo. Decidí meterlo a un lugar especializado. Ahora está bien, pero no deja de ser triste verlo así, verlo decaído, pero está estable”, comentó Fonseca sobre su papá, quien padece Alzheimer.

Los comentarios de la actriz, así como sus acciones, fueron objeto de las críticas, pues no faltaron los que la cuestionaron por considerar que abandonó a su progenitor cuando más la necesitaba.

Tras ser consciente de la oleada de críticas que recibió, Adriana Fonseca, quien actualmente radica en Estados Unidos, defendió que lo que hizo fue lo mejor para su papá, pues no cuenta con visa para que se lo pueda llevar a vivir con ella.

“Yo viviendo en Estados Unidos, mi padre ni papeles tiene, no tramitó su visa, no lo iba a llevar a cruzar la frontera, no iba a dejar a mi esposo para venirme a vivir acá, es muy fácil juzgar, pero si sabes la historia de vida puedes entender por qué se toman ciertas decisiones. No es una decisión fácil, me rompió el corazón decírselo y he tenido que trabajar muchísimo la culpa en terapia”, reconoció.

A pesar de que su padre se encuentra en un asilo, Adriana Fonseca detalló que no está en cualquier lugar, sino que dedicó tiempo y esfuerzo para elegir un sitio que fuera lo mejor para él.

“Investigué muchísimo los lugares de Veracruz y encontré este lugar, es religioso y mi padre siempre creció muy religioso. Mi abuela daba catecismo en la catedral de Veracruz. Me lograron hacer una cita con la madre superiora, investigué mucho, de repente voy de sorpresa, veo cómo está mi papá, cómo lo tratan, estoy pendiente. Es el mejor lugar donde puede estar. Está mejor que cuando estaba solo, estaba muy descuidado y desnutrido, hasta se cayó”, detalló en una entrevista que concedió a ‘Talentos Latinos México’.

La actriz compartió que con cierta frecuencia visita a su papá y lo hace de sorpresa para que no puedan ocultar las condiciones en que lo tienen y hasta ahora no tiene queja alguna.

“Ya necesita ayuda, no puede solo. No es que lo haya ido a botar. Constantemente estoy yendo a verlo y les caigo de sorpresa”, concluyó.

