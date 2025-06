Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de junio de 2025

PISCIS

No finjas ser quien no eres solo por encajar o gustarle a alguien, al final se te va a caer la careta. Mentalízate en lo que neta quieres en tu vida, pero no nomás lo sueñes acostado, porque los sueños sin chinga se quedan en eso. No bajes la guardia, piscis, porque las traiciones van a andar rondando como zancudos en noche húmeda.

Se te va a apachurrar el corazón por alguien que ya no está, pero recuerda: lo vivido con esas personas ya está tatuado en tu alma. Aprende y sigue, que la vida no se detiene.

Una noticia de tierras lejanas va a mover tus emociones, y alguien que admiras te va a decir algo que te va a inflar el ego sabroso.

Se te vienen buenas oportunidades en cosas de comida o negocios sabrosones, y también se destapará una verdad familiar que te podría dejar con cara de “¿¡neta!?”, pero aguas: ese chisme no es tu cruz, no te metas si no es tu calzón. Hay alguien que siente cositas por ti, pero no se anima a hablar por miedo al “¡ay no, gracias!”. Si hay amor, confianza y ganas, cualquier relación puede funcionar… así que no seas mamona.

Date la chance de conocer más gente, vivir más lento y disfrutar. Ya déjate de andar llorando por tonterías. Esta vida es un bufet, y tú nomás viendo el menú… ¡pues cómete el platillo, pero con moderación!

Amores del pasado querrán volver a pedir “otra oportunidad”, y se ve chance de un viajecito el mes que entra. Vas a traer el radar bien afinado para detectar quién te quiere ver la cara de mensa, no te dejes manipular, tú ya no estás para eso.

Frase del día: “El que da todo sin que se lo pidan, acaba pidiendo que le devuelvan la dignidad.”

Números de la suerte: 3, 9 y 0.

Color del día: Azul marino (pa’ que se te note lo profundo).

ACUARIO

Vienen muchas oportunidades en el amor y en el billete, tú decides cuál te prende más. Pero ojo, porque podría llegar una crítica de alguien que te importa un chingo… que no te tumbe, y si no te ayuda a pagar el súper, que se le resbale a tu dignidad. Cuidado con caídas y golpes, porque vas a andar bien distraído o distraída, como pensando en el crush que ni te pela. Si tu pareja anda rara o con su carota de “no me hables”, mejor pregúntale directo y arreglen las cosas sin andar con rodeos.

Los cambios que esperas no van a llegar en chinga si llevas años estancado. Es momento de renovar chip, cambiar tu actitud y dejar de soñar con milagros y sí… ya ponte a dieta, no solo por la figura, sino por salud y autoestima, porque el pantalón ya está pidiendo ayuda. Una enfermedad en la familia te va a preocupar, pero todo saldrá bien. También se ve pérdida de algún objeto, así que no andes dejando el celular en cualquier lado.

Una amistad se te va a acercar por consejo, escúchala, pero no te claves con problemas ajenos. Tu carácter va a ser clave para salir bien librado de un asunto que viene, pero no te pongas de alfombra, pon límites a quien se quiera meter hasta tu cocina. Y tú, ¿para qué aparentas? No eres ni más ni menos por subir tres selfies con filtro, si te crees mucho, más vale que sea por lo que traes adentro (y no me refiero a la comida, chula). No descuides tu salud ni tu cuerpo, que vas en subida y sin freno.

Si traes coraje atorado por alguien que te traicionó, suéltalo ya, la vida cobra con intereses, tú nomás observa cómo cae solito el karma, y tú… como reina viendo la novela.

Frase del día: “Apariencias sobran, pero gente que valga la pena, muy poca.”

Números de la suerte: 4, 11 y 17

Color del día: Gris plomo (pa’ que nada ni nadie opaque tu brillo real).

CAPRICORNIO

No dejes que un día malo te eche a perder la semana, si tu pareja te pide tiempo, dáselo… chance y hasta se acomodan mejor las ideas y descubres si estás ahí por amor o por costumbre a veces es mejor estar solo que mal acompañado… y con el ojo brincando por culpa de los corajes. Prepárate porque la vida te va a dar un sacudidón que te va a poner en tu lugar, uno de esos momentos donde dices “¡a la madre!” pero terminas entendiendo por qué era necesario. Si sigues con miedo a equivocarte, jamás vas a avanzar, mejor dale con todo, porque de los tropezones se aprende, y tú ya traes callo.

Mucho ojo con una amistad de piel clara que te puede llenar la cabeza de chismes más falsos que abrazo de suegra interesada. Viene entrada de dinero y oportunidades en negocios. Si te aplicas y no andas como zombie, podrías hacer que todo eso rinda como si fueras administrador de tanda. Arreglos de papeles o trámites van a salir bien, pero no dejes todo al último, si tienes pareja, no la descuides; si ya no sientes nada, dilo sin rodeos, pero si todavía te late, demuéstralo porque no hay amor que aguante frialdad eterna.

Entiende que la vida es de subidas y bajadas, pero cuando ya no te ahogas en cada caída, ahí es cuando sabes que estás creciendo. Si tienes pareja, viene una etapa más melosa, así que no te saques de onda si de repente te andan apapachando… algo quieren, eso seguro. También se te ve chance de arrancar un nuevo negocio, ya no pongas de pretexto que “no es el momento”, porque si no te lanzas, otro lo va a hacer por ti.

Frase del día: “El que se duerme con miedo, despierta con arrepentimiento.”

Números de la suerte: 6, 12 y 21

Color del día: Verde hoja (pa’ que todo florezca, menos tus dudas).

SAGITARIO

Agárrate los calzones, Sagitario, porque traes más falsos a tu alrededor que propósito de iniciar una dieta, y lo peor es que tú los consideras amigos, pero se la viven hablando peste de ti a tus espaldas. Ya deja de buscar allá afuera lo que tienes cerca, porque el verdadero amor podría estarte haciendo ojitos y tú nomás andas tras cuerpos bonitos pero cerebros vacíos. Chismes va a haber, y muchos, tu signo por naturaleza prende envidias, porque eres perra, pero perra con razón, así que que no te afecte el “dimes y diretes” de gente que ni te saluda de frente ni te da pa’ la renta.

No te bajes del nivel por nadie, ni por amores mediocres ni por amistades traicioneras, tu bipolaridad andará todo lo que da, pero tú eres quien decide si se queda el drama o la calma. La vida te va a llevar directo a la persona y al lugar correcto, ya no sigas buscándole tres pies al gato ni insistas en forzar lo que no se da, si alguien no acepta tu esencia, mándalo por un tubo, quien quiera cambiarte, no te merece, punto y aguas, porque si tu pareja se anda portando más cariñosa de lo normal, algo quiere… o una lana o un favor, así que ve ahorrando o preparando el “no” muy diplomático. También se ve que alguien podría tratar de meterte ideas raras sobre alguien que te gusta, no te dejes manipular, lo que tengas que averiguar, hazlo por ti y no por chismes de terceros.

Frase del día: “Más vale sola que rodeada de víboras con sonrisa bonita.”

Números de la suerte: 1, 8 y 27

Color del día: Naranja intenso (pa’ que brilles y ardas… pero de éxito).

ARIES

Ya bájale a la tragazón, mija, que ese cuerpazo criminal no se mantiene solo y si se te antoja el antojo, por lo menos échale ganas al cardio, aunque sea huyendo del pasado. Se ve posibilidad de aflojar la caricia con una amistad… tú sabrás si te avientas o te haces la que no oye, también viene chance de planear un viaje muy perro con alguien especial (o prohibido), así que no te quedes con las ganas: agarra tu maleta y tus calzones más bonitos, ¡y vámonos a la shingada!

Hay posibilidad de empezar un negocito, quizá por redes o vendiendo algo que sabes hacer bien. ¡No digas que no tienes tiempo! El chiste es dejar de vivir al día y empezar a sembrar. Ten cuidado con lo que sueltas por esa boquita, podrías meterte en broncas por andar ventilando chismes sin confirmar. Si no estás segura, mejor cállate y sonríe. Traes ganas de mandar todo al carajo: trabajo, rutina, gente que te cansa… y es válido, pero si vas a huir, que sea para encontrarte, no para seguir cargando con lo mismo desde otro lugar.

Recuerda que si no hablas, nadie va a adivinar lo que quieres, deja de quedarte calladx cuando necesitas gritar. Y sí, el amor llegará cuando tenga que llegar, pero mientras llega, trabaja en ti, si no te gusta lo que ves en el espejo, deja de quejarte y haz algo. Andas con la lengua suelta y las emociones revueltas, y eso te puede meter en problemas. Necesitas desahogarte, sí, pero no con cualquiera, busca a esa amistad de confianza, suéltale el chisme y terminen con la frase: “¿quién somos nosotras para juzgar?”

Frase del día: “Si te vas a perder, que sea en un viaje… no en un amor que no te merece.”

Números de la suerte: 5, 14 y 23

Color del día: Rojo pasión (pa’ que te vean llegar y tiemblen).

TAURO

No dejes que los errores del pasado te sigan estorbando el presente, ya lo que fue, fue… y si dolió, que sirva de escarmiento. Te vienen días cargaditos de buena energía, pero si sigues juntándote con gente tóxica o de chisme fácil, vas a terminar como calzón de vagabundo: bien usado y sin valor. Manda a la shingada a esa amistad de piel blanca que nomás te mete en chismes. Aprende a no contar tus planes, porque no todos quieren verte triunfar… algunos nomás te echan la sal desde la sombra.

En el trabajo andarás bien harto o harta, porque sientes que ya no avanzas y que cada día es más de lo mismo, si es así, empieza a buscar otra opción, pero no sueltes lo que tienes sin asegurar lo nuevo, no seas p3ndej4 emocionalmente y económicamente hablando.

Se te ve regreso al ejercicio o a la dieta, pero también una decepción por una persona que te va a confirmar todo lo que ya te temías, ni modo, aprende y sigue. Chismes familiares se vienen, pero tú ya estás en un punto donde te vale madre lo que diga la tía chismosa, hay chance fuerte de iniciar una relación, pero no te avientes nomás porque andas en celo, date tu lugar, deja la put3ría de fin de semana y piensa si realmente vale la pena.

No te claves con relaciones de una noche, porque tú eres de los que meten el corazón en el primer besito. Ponte pilas con tus sueños y metas, que últimamente andas como en piloto automático y así nomás no se arma. Deja que la vida te sorprenda, pero no te quedes con las ganas de nada, porque a veces es mejor arrepentirse de lo vivido… que quedarse con el antojo.

Frase del día: “Quien no te quiere ver brillar, que se ponga lentes… y se aguante.”

Números de la suerte: 7, 15 y 28

Color del día: Rosa mexicano (pa’ que te veas divina hasta en la tormenta).

GÉMINIS

Ya deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, si se fue, que le vaya bonito… y si vuelve, que haga fila, la vida te va a regalar oportunidades nuevas en el amor, pero abre los ojos y no te me emociones con la primera ñonga que te hable bonito. ¡Hay de amores a amores! Se ve un viajecito en puerta y llegada de familiares del extranjero con los que te la vas a pasar bomba (y probablemente acaben chismeando a gusto). También se avecinan cambios en lo laboral, puede ser nuevo puesto o hasta la chance de irte al gabacho, pero con mejor sueldo, así que no te me distraigas con dramas, que aquí hay billete en juego.

Déjalos que hablen, que critiquen y que inventen: tú mientras ve haciéndote más fuerte, no repitas los mismos errores del pasado, que no estás pa’ andar limpiando tus propias lágrimas con el mismo trapo. Tu familia va a necesitar de ti más de lo normal, aunque no te lo digan con todas sus letras, tu ya sabes cuándo hay que estar, así que no te hagas la que no ve.

Cuídate los pies y la pancita, porque podrías andar con malestares justo el fin de semana cuando se te antojaba el pozole o la peda y en el trabajo, cuidado con las envidias, porque lo que te están ofreciendo o lo que viene podría hacer que más de uno te eche el mal de ojo. Tienes tanta hambre de amor que te puedes confundir fácil. No todo el que se te acerca quiere algo más, así que no te me vayas como gorda en tobogán. Si tienes pareja, se vienen celos bien tóxicos, tú o él/ella… o ambos y alguien le está escribiendo por redes sociales, así que, si vas a revisar el cel, que sea con coraje medido y sin hacer un circo (a menos que sea necesario). Y sí, alguien especial te va a dar una noticia que te va a poner a temblar… pero no de miedo, sino de emoción.

Frase del día: “A quien te quiso ver la cara… mándalo a ver si ya puso la marrana.”

Números de la suerte: 2, 10 y 29

Color del día: Amarillo mostaza (pa’ que brilles aunque te quieran apagar).

CÁNCER

Ponte a hablar con tu yo del pasado, pero con la neta en la mano… ¿has cambiado para bien o te sigues cayendo con la misma piedra, pero con diferente nombre? Vienen amores del pasado queriendo volver a jugar con tu corazoncito, y con ellos nuevas encamadas que podrían ponerle sazón a tu semana, pero no te confundas, que una buena noche no significa un buen futuro. Ya es hora de que se te quite lo p3ndeja y empieces a crecer en todos los sentidos. Tú eres de los signos más fuertes, pero también de los que más se dejan manipular por el pasado y por amistades que ni aportan ni suman. ¿A poco no?

Vienen cambios importantes que te van a hacer madurar a la fuerza. Te tocará alejarte de gente que querías mucho: una amistad, un familiar o alguien que ya te tenía hasta la madre, pero tú seguías aferrada por costumbre. Tu corazoncito andará más sensible que papel de baño mojado, estás lastimada, desconfiada y dudando de todos, y no es para menos. Han hecho contigo lo que han querido, pero también es tu culpa por dejarles entrar hasta la cocina.

Aguas con las decisiones financieras, no vayas a soltar el billete en cosas que no necesitas solo por llenar vacíos, los negocios no están mal, pero si haces una compra por impulso, podrías perder dinero. Has estado cargando tristezas que ya ni te corresponden, te deprimes por cosas que no deberías ni pelar.

Ya ponte las pilas, mamacita, el pasado ya fue, y si sigues metida en la misma mier… colina de recuerdos, nunca vas a avanzar. Deja de convivir con lo que te lastima, no eres bote de basura pa’ estar llenándote de lo que otros tiran.

Y cuando te pregunten qué traes, responde con la frente en alto: “traigo ganas de no volver a c4garla”.

Frase del día: “Lo que no te mata… te hace más perra.”

Números de la suerte: 9, 16 y 25

Color del día: Blanco con toques dorados (pa’ que te sientas divina, aunque estés remendada).

LEO

Las enfermedades van a seguir dando vueltas por tu entorno, así que no bajes la guardia, pero tú mantente en paz, porque cuando andas tranquila hasta el virus se confunde. Esa calma que estás buscando está más cerca de lo que crees, pero primero tienes que dejar de cargar con lo que no es tuyo.

Mucho cuidado con lo que deseas —y más si lo deseas con coraje—, porque hay palabras que se cumplen más rápido que la dieta que prometes cada lunes. Las relaciones a distancia no son lo tuyo, no pierdas tiempo en lo que ni pa’ cita de Zoom te alcanza mejor enfócate en tu presente y en lo que sí te hace sentir viva. Tu manera de ver la vida, tan frontal, tan de “a mí no me vengan con jaladas”, te va a ayudar mucho en tus proyectos. Pero no olvides la parte emocional, porque ahí sí andas medio jodida, mija. Tu corazón está herido, y traes miedo a enamorarte otra vez por no querer perderte como la última vez… pero no todos son iguales. Bueno, algunos sí… pero no todos.

Ojo: las oportunidades tienen fecha de caducidad, y una que estaba bien perra para ti, ya se fue a la fregada por andar dudando tanto.

Si ya tienes quien te gratine la concha, no le des motivos para que piense mal, cuídalo, atiéndelo, chiquéalo… porque si tú no le das lo que necesita, no dudes que alguien más ya le mandó inbox.

Un amor o una amistad de signo Capricornio o Géminis será clave para que te rearmes, y para que por fin te veas al espejo y digas: “sí soy, y sí valgo”. También hay una posibilidad de viaje con amistades, y tú necesitas distraerte, cambiar de aire, y de paso cambiar de tema porque traes la misma cantaleta desde hace meses.

Frase del día: “Si no te cuidas tú, te cuidan mal… y hasta te enferman de coraje.”

Números de la suerte: 4, 13 y 30

Color del día: Dorado (porque tú no brillas, tú encandilas).

VIRGO

Cuidadito con querer ser el ángel de todos, porque mientras tú das alas, ellos nomás te agarran de escalón, eres buena persona, Virgo, pero no te ap3ndej3s… o al menos ya no deberías serlo. No todo el que te sonríe te quiere bien, algunos solo están esperando que te caigas pa’ decir “te lo dije”. Vas a andar muy reflexiva, recordando errores, personas que se fueron, y hasta preguntándote por qué algo no funcionó, no te claves tanto, mi ciela, porque el pasado no tiene “editar” ni “repetir”, solo “aceptar” y “soltar”.

Viene una sacudida emocional que te va a obligar a poner límites, y eso incluye decirle “next” a gente que solo te busca cuando necesita algo, si, aunque te duela… porque tú también necesitas quien te apapache, no nomás quien te explote emocionalmente. Tu energía anda bajita, pero en cuanto empieces a priorizarte, te vas a sentir como cuando cobras la tanda: aliviada y poderosa. Se ve dinero en puerta o algo que te dará estabilidad, pero no vayas a gastártelo todo en pend3jadas solo por llenar vacíos, compra lo que te dé paz, no lo que te dé likes.

Una persona del pasado regresa con el clásico “tenía que verte”, pero tú ya no estás para revivir muertos ni abrir puertas que cerraste con candado, si no cambió, que ni te busque. Podrías estar idealizando una relación o persona, no te enamores de lo que imaginas que puede ser, mejor fíjate en lo que realmente es. También se ve que alguien que no esperabas te puede tirar la onda, y aunque no es tu tipo, podría darte una sorpresa… o mínimo una buena plática con intenciones sabrosas.

Frase del día: “De tanto apagar fuegos ajenos, olvidaste que tú también estabas ardiendo.”

Números de la suerte: 6, 18 y 22

Color del día: Verde olivo (pa’ que camuflajes tus planes hasta que se cumplan).

LIBRA

Estás en una etapa donde lo que no te suma, te estorba. Así que empieza a sacar la escoba emocional y limpia todo lo que no te deja avanzar: amistades hipócritas, amores a medias y compromisos que solo te exprimen energía. Te va a tocar decidir si sigues aguantando lo que te incomoda o si de una vez te pones los tacones (o los tenis) y te vas. La indecisión es tu deporte favorito, pero esta vez no hay espacio para titubeos: lo que no te hace bien, déjalo.

En el amor andas entre el “quiero” y el “mejor no”, y eso te está confundiendo, no juegues con los sentimientos de nadie, ni dejas ni te vas, y así no se puede, si vas a querer, que sea bien, y si no, mejor que no te encuentren. En el trabajo pueden surgir roces o malentendidos, pero si sabes usar tu labia diplomática, te sales con la tuya sin ensuciarte. Usa tu encanto para bien, no para manipular, que el karma cobra caro y sin aviso.

Vienen gastos inesperados, así que ve guardando dinerito, que no todo es comprarse lo que se ve bonito en Instagram. Administra mejor, porque se vienen días donde más vale tener colchoncito que andar pidiendo prestado. Una persona que te quiere bien te va a dar un consejo valioso, escúchalo, aunque te cale, porque esa verdad incómoda puede evitarte un tropezón feo.

Y si andas sintiendo que te falta algo, a lo mejor no es que lo que tienes esté mal… sino que tú has cambiado y ya no te llena como antes. Y eso también se vale.

Frase del día: “Cuando por fin te elijas a ti, no habrá vuelta atrás.”

Números de la suerte: 3, 7 y 19

Color del día: Azul celeste (pa’ que te calmes antes de explotar).

ESCORPIO

Andas con la vibra bien filosa, como para repartir verdades sin filtro, pero aguas, no todos están listos para tu intensidad. Recuerda que una cosa es hablar claro y otra es tirar la pedrada con nombre y apellido, mide tu lengua, porque podrías meterte en broncas que ni te correspondían. Estás en un momento de cambio, de esos que te sacuden hasta el alma, quizás no entiendes todavía por qué todo se mueve tan rápido, pero tranquila, la vida te está empujando hacia donde debes estar… aunque tú te sigas aferrando al “antes”.

En el amor, alguien del pasado podría regresar con cara de “ya cambié”… pero tú ya no estás para becar emociones, si esa persona no te suma, que siga su camino, porque tú no eres centro de rehabilitación de corazones rotos. Podrías tener un crush inesperado, alguien que no se parece en nada a tu tipo pero que te mueve algo raro adentro, date chance, a veces lo que no planeas es justo lo que te hace falta. Aguas con pleitos en el trabajo o en el entorno familiar, porque podrías terminar diciendo más de lo necesario, usa tu intuición, que esa nunca falla, y si algo huele raro… es porque sí lo es.

En temas de salud, cuida mucho tus niveles de estrés, estás cargando más cosas de las que te tocan, y eso te está dejando sin energía, aprende a decir que no sin sentirte mal. El dinero mejora, pero no lo despilfarres en cosas que nomás se ven bonitas en la tienda, prioriza, invierte, y recuerda que lo que brilla no siempre es oro… a veces es puro antojo emocional.

Frase del día: “Tu paz vale más que un ‘te extraño’ mal intencionado.”

Números de la suerte: 2, 10 y 26

Color del día: Negro elegante (porque incluso en la oscuridad, brillas).