Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de junio de 2025

LEO

Aguas con los juegos de azar porque no traes estrella pa’ eso ahorita; si te avientas nomás por impulso, vas a terminar chillando tus billetes. Mejor enfócate en pensar positivo y en mover tus fichas con cabeza fría, porque si no le echas ganas, te vas a quedar más atorado que tráiler sin frenos en subida. Hay altas probabilidades de que se te arme un viajecito al extranjero en estas fechas, pero depende de que no la riegues antes. Cuida bien tu círculo cercano, porque podrías abrir la boca de más y desatar chismes más sabrosos que sopa de vecindad. Dale bajón a los antojos picosos o irritantes, porque tu estómago ya anda levantando la huelga. En el trabajo se ve movimiento positivo: cambio de puesto, aumento o algo que te hará sentir que por fin alguien valora tu talacha. En temas del corazón, dejarás de soñar y empezarás a ver que eso que querías sí puede pasar, nomás no arruines la jugada por no dejar claras las cosas con la gente que te rodea. Más vale un “ahí muere” a tiempo que un drama sin fin.

VIRGO

No es buena idea meterte ahorita en negocios que no tienen ni pies ni cabeza, porque podrías terminar perdiendo más que el tiempo. Andan rondando noticias falsas que vendrán de tu propia familia, y nomás traen mala leche para hacerte sentir culpable o bajoneado. Cuidado con una amistad de piel clarita, esa que se hace la santa pero por la espalda ya está armando la novela de tu vida. No te sabotees por nadie: retoma tus metas y sueños, y échales gasolina que ya estuvieron mucho tiempo guardados. Vienen posibles pérdidas de dinero y personitas del pasado que quieren regresar a desacomodarte la vida, como si no tuvieras suficiente. Habrá días de introspección donde te caerán veintes que dolerán, pero te abrirán los ojos. Cuidado con una vieja conocida (o conocido) que nomás busca verte caer. Ten presente que a veces buscas la felicidad en lugares que no son para ti, como quien quiere pescar en un charco seco. Y ojo con ese amor del pasado que vuelve bien modosito, porque aunque te mueva el tapete, no significa que deba quedarse a vivir en tu alfombra.

LIBRA

Te vas a enterar de que una amistad tronó con su pareja, y aunque te hagas el desentendido, eso te va a dejar pensando en tus propias relaciones. Cuidado con una persona de piel morena o aperlada que anda muy interesada en sacarte información que solo a ti te incumbe, y no por buena onda, sino pa’ ir a regarla por todos lados. No le abras la puerta a gente chismosa ni permitas que personas inútiles te confundan con palabras bonitas, porque no todos los que sonríen son buena compañía. Si no tienes pareja ahorita, ni te me agüites; las cosas se están acomodando para que llegue alguien como debe ser, sin forzar nada. Eso sí, no andes reviviendo muertos, porque un ex podría aparecer con mensajes raros o incluso amenazas veladas. Si te preguntas por qué no has podido consolidar una relación, la respuesta es sencilla: te gusta más imaginar cómo sería el amor que realmente vivirlo. Pero prepárate, porque lo que parecía imposible va a empezar a tomar forma… y la vida te va a sorprender cuando menos lo esperes.

ESCORPIÓN

Ojo con ciertas personas cercanas que podrían meterte en líos por andar contando cosas que no deben. Y si traes en mente arrancar un negocio o proyecto, no lo sueltes: ahí puede estar el billetito que tanto andas buscando. Cuidado con los golpes, caídas o tropezones —y no solo físicos, también emocionales—, porque andas medio distraído y podrías meterte en broncas por andar en la luna. Si sigues descuidando tu cuerpo, vas a subir de peso más rápido que el precio del aguacate; una hora de ejercicio diaria no te caería mal. También, ya bájale a tu desconfianza extrema: si la persona que te gusta anda muy de “ojo alegre”, mándala derechito a la chingada, pero no sigas rogando cariño donde no hay. Aprende a proteger tu corazoncito sin volverlo de piedra; no todos te quieren lastimar, pero el que lo hizo… ya pagará su factura, el karma no se queda con nada. Viene una segunda oportunidad en lo emocional, pero para que funcione deberás usar más la cabeza que el puro corazón.

ARIES

En cuestiones de lana, ¡aguas! Se viene una racha medio apretada y si no mides tus gastos, podrías quedar mal con algunas deudas. Si no tienes pareja y no has pescado a nadie, pues no es brujería, es que eres más celoso que mamá mexicana con hija adolescente, y así no hay quien te aguante. En lo físico, podrías presentar problemas respiratorios; cuida tu salud porque vienen semanas donde necesitas estar al cien. No es buen momento para viajes improvisados, mejor analiza bien antes de lanzarte. Si ya tienes pareja, pon las cartas sobre la mesa y no te creas todo lo que escuchas. Y deja de gastar en cosas inútiles, porque más pronto que tarde ese dinero te va a hacer falta. También pon atención en donde pisas, porque andas con suerte de resbalón. Un negocio que traes en mente por fin se perfila para arrancar, y un chisme familiar va a explotar… y tú justo en medio. También, no te hagas bolas con los celos, dale su espacio a tu pareja o vas a terminar asfixiándola. Tu carácter anda más cambiante que clima en la sierra, y eso podría traerte broncas con los que te rodean. No dejes que otros metan su cuchara en tus sueños o proyectos; los tuyos son tuyos y punto.

TAURO

Y si estás en una relación, deja de andar coqueteando por redes como si fueras soltero; te pueden cachar y el quemón será fuerte. Una amistad cercana andará bajoneada por amor, y tú podrías ser su paño de lágrimas. Recuerda: si no hay confianza, no hay relación que aguante, así que ponte trucha. Tu ex va a empezar a notar lo que perdió, y puede que regrese con la colita entre las patas, pero tú sabrás si le abres o no la puerta. En el amor hay cambios: si tienes pareja podrían surgir celos y discusiones, así que no le eches más leña al fuego con tu terquedad. En la parte económica, cuida tus gastos, podrías dejarte ir con algo innecesario y luego andar chillando por no tener pa’l final del mes. En lo emocional, se viene una etapa renovada con oportunidades nuevas, pero no te me aceleren: si das todo desde el principio podrías terminar con las manos vacías. Se vienen momentos especiales con alguien que te mueve el alma… y uno que otro instinto. Esa conexión irá creciendo poco a poco y te vas a sentir más acompañado que nunca. Eso sí, tus cambios de humor andan como montaña rusa y si no los controlas podrías decir o hacer cosas de las que luego te vas a arrepentir.

GÉMINIS

Estás a punto de tomar una decisión que marcará tu camino, así que usa más la cabeza que el corazón, o podrías lamentarte después. El amor te tiene preparada una buena sorpresa, pero necesitas estar listo para vivirla sin miedo. Vienen cambios grandes y muy buenos, donde por fin te caerán varios veintes de por qué no se dieron ciertas cosas y por qué otras sí se alinearon. Hay posibilidad de que se arme un amor de una noche con alguien muy, pero muy cerca de ti… ¿vecinito, vecinita? Tú sabrás. También hay un amor lejano que podría reaparecer con intenciones serias. Estos días serán moviditos, con cambios que sacudirán varias áreas de tu vida —pero en buena onda—. Cuidado con caídas o accidentes tontos, porque andas más distraído que perro en día de plaza. Empezarás a planear un viaje y ese movimiento te va a llenar de alegría y nuevas ganas de vivir. Solo bájale a tu necesidad de ser siempre el centro del show, porque tanta luz puede deslumbrar a quien sí te quiere bien. La razón por la que no amarras una relación duradera es sencilla: te quieres tanto que a veces ya no te queda espacio pa’ querer a alguien más. Pero no te juzgues, eso también es amor propio… nomás no se te pase de tueste.

CÁNCER

No dejes que tus sueños se vayan por el caño solo porque te dio miedo arriesgarte. Estás en el momento ideal para dar ese paso que tanto te da vueltas en la cabeza. Tu familia será clave en estos días, aunque uno de ellos te va a sacar canas verdes con comentarios fuera de lugar. No te lo tomes tan a pecho, cada quien habla desde su rollo. Vienen pagos o deudas que deberás resolver cuanto antes si no quieres andar con el Jesús en la boca. Evita abrirle la puerta a personas del pasado, porque no traen nada nuevo, solo los mismos problemas con distinto envoltorio. Aléjate de comentarios malintencionados que solo quieren bajarte la pila; tú sabes lo que vales y nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos. Ya suéltale a la basura emocional que cargas, muchas personas solo están cerca para chuparte la energía y luego dejarte tirado. Si te siguen buscando es porque aún tienes luz, así que no te apagues por nadie. No eres el salvavidas emocional de nadie, aprende a decir “ahí muere” y ve por lo que tú necesitas. Se vienen retos fuertes, pero con tu fortaleza —y uno que otro desahogo a solas— vas a salir más fuerte que nunca.

PISCIS

Eres bien necio, y pa’ acabarla nomás piensas en comida… por eso sigues soltero, mijo. Aunque la neta, no te hace falta compañía para pasarla bien, disfruta tu soltería y échale ganas al amor propio… y a quien se deje consentir tantito también. Vienen mejoras importantes en tu economía, pero si sigues comiéndote hasta lo que no es tuyo, tu estómago se va a quejar y fuerte. Podrías empezar a sentir maripositas por alguien nuevo, aunque tengas pareja, así que cuidado con jugarle al vivo porque podrías terminar quemado. No arriesgues lo estable por un antojo, por muy sabroso que se vea. Atrévete a hablar desde el corazón, di lo que sientes y que te valga madres lo que digan los demás; la gente siempre va a hablar. Viene el reencuentro con una amistad del pasado y también un mensaje que te va a sacar una sonrisa de esas que ya te hacían falta. Si no logras concretar una relación es porque a veces te comportas más frío que pingüino en clima polar. Un negocio que traes entre ceja y ceja puede ser tu boleto de salida a una etapa más próspera… pero solo si dejas de hacerte pato.

ACUARIO

Tienes que aprender a poner a cada quien en su lugar. No todos merecen altar ni trato VIP, así que no te pongas de tapete por quien no te devuelve ni los “buenos días”. Aléjate de amores prohibidos, porque si la persona que te gusta ya tiene pareja, mejor ni te metas; recuerda que el karma no perdona. Podrías perder algo de valor o vivir un disgusto si no te mides. En lo laboral se ven cambios, pero no necesariamente para bien, así que mantente alerta y no confíes en quien nomás sonríe pa’ cubrirse. Si reaparece alguien de tu pasado con la misma historia de “he cambiado”, mándalo a la tiznada. Ya te fregó una vez, no lo dejes hacerlo de nuevo. Una situación fuerte que se avecina te hará madurar de golpe y te enseñará a ver con el corazón más que con los ojos. Traes esa sensación de querer mandar todo al carajo y largarte lejos… no está mal querer empezar de nuevo. Solo no confundas huir con sanar. Y aguas con revolver sentimientos y deseo carnal, porque en una de esas te enamoras de quien solo quería pasar el rato… y luego ni adiós te dice. Dale prioridad a quien te valora con hechos, no a quien te endulza el oído.

CAPRICORNIO

Prepárate, porque te van a invitar a una fiesta o reunión donde podría pasar algo que te saque de tu rutina (y no solo es el baile). Una amistad va a terminar su relación y tú podrías ser su oreja, su hombro y chance hasta su distracción. Cuida lo que piensas, porque andas atrayendo puras cosas feas por andar vibrando bajito. Suelta ya lo que no te deja avanzar, incluyendo personas, chunches o ideas que nomás te estorban. Haz limpieza emocional, mental y hasta del clóset si es necesario. Si quieres una relación firme, pues deja de quedarte viendo series todo el día creyendo que el amor va a llegar tocando la puerta… eso solo pasa en Netflix. Si ya tienes pareja, cuidado con caer en la rutina de siempre; hay que meterle sabor al caldo y no estar hablando del pasado cada dos por tres. No esperes a la persona perfecta, porque no existe y tú tampoco eres monedita de oro. Es tiempo de reinventarte, de dejar de tragarte promesas huecas y de ponerte las pilas para que lo que viene, de verdad valga la pena.

SAGITARIO

Una amistad llegará con el chisme de que tu ex o alguien cercano anda hablando de ti, y aunque te hagas el fuerte, eso te va a remover todo. Muchos de tus problemas vienen de que dejas las cosas a medias, y cuando debes entrarle con todo, te echas pa’ atrás o te ahogas en un vaso de agua. Ya es hora de visualizar a dónde quieres llegar, sin detenerte por lo que digan los demás. Tu motor es tu familia, pero no dejes que la presión te apague. En el trabajo se ve tensión, e incluso podrías estar considerando cambiar de chamba; si lo haces, que sea con cabeza, no por arranque. Deja de gastar tu amor en quien no lo valora, ni tu tiempo en quien solo tiene cara bonita y corazón de piedra. Llora si lo necesitas, pero que sea por alguien que lo merezca, no por quien te deja en visto. El orgullo te va a traer de pique con tu pareja o familia si no lo controlas… y luego no digas que no se te avisó. Cuidado con los amores prohibidos que nomás llegan a hacerte bolas el engrudo. Una persona del pasado viene con intenciones que no son tan buenas como suena su voz, y si te descuidas, te va a revolver el presente.