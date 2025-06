Exigen liberación de una enfermera hispana, detenida por ICE en febrero: ha perdido 8 kilos

Desde el pasado 20 de febrero, una asistente de enfermería de origen hispano se encuentra recluida en el Centro de Detenciones Stewart, Georgia, luego de ser arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Después de cuatro meses, sus familiares denuncian que ha perdido 8 kilos y exigen su liberación inmediata.

Allison Bustillo, hondureña de 20 años y quien reside en Estados Unidos desde que tenía 9, fue detenida en Charlotte, Carolina del Norte, durante una redada de ICE donde los agentes supuestamente buscaban a otra persona.

Según imágenes recopiladas por Noticias Telemundo, los funcionarios rompieron la puerta donde vivía Allison. Aquella tarde, la joven enfermera cuidaba de sus tres hermanos pequeños, uno de ellos con autismo severo, indica el reporte.

“Mamá, siento que no voy a salir viva”

Keily Chinchilla, madre de la joven, denuncia que su hija ha perdido hasta 17 libras (unos 7.8 kilos) en los cuatro meses que lleva detenida, lo que ha perjudicado su salud física y emocional.

“Esto es una pesadilla, muy doloroso, un horror”, expresó la mamá de Allison, señalando que el mismo agente de ICE le indicó que los documentos enviados por su abogado estaban listos para la liberación, pues no tenía antecedentes de delitos y llevaba muchos años viviendo en Estados Unidos.

“¿Sabe qué hicieron? Le cambiaron el agente, el deportador”, contó. Por su parte, el abogado de inmigración Martin Rosenbluth, que sigue el caso de Allison, acotó que el proceso de parole y asilo de su clienta “siguen pendientes” y la próxima audiencia está pautada para el 17 de julio.

“Mi hija por ratos me llama, llorando, me dice: ‘mamá, siento que no voy a salir viva de este lugar, de verdad es muy doloroso”, expresó Keily Chinchilla. En eventuales videollamadas que Allison tiene con sus hermanos, les asegura que volverá a casa pronto.

Los problemas de salud que atraviesa la joven hondureña

Una organización que acompaña a inmigrantes en el Centro de Detenciones Stewart, llamada El Refugio, también solicitó la liberación de Allison.

En una carta enviada al ICE argumentan que la hondureña ha padecido de “escoliosis, entumecimiento del lado izquierdo de su cuerpo, sangrado, desmayos y dolores abdominales”. Todo desde su arresto.

En este sentido, exigen que la joven reciba el cuidado médico apropiado. El reporte de Telemundo agrega declaraciones de la Corporación Correccional de América (CCA, por sus siglas en inglés), el cual se refiere a la salud de Allison: “Está siendo monitoreada regularmente por el personal médico del centro y se están tratando todos los problemas médicos conocidos”.

