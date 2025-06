Trump arremetió en contra de Israel por haber bombardeado nuevamente a Irán

El presidente Donald Trump expresó su descontento con Israel por haber faltado a su palabra de frenar los ataques en contra de Irán, pues con ello vuelve a comprometer la paz en Medio Oriente.

Antes de partir hacia un viaje a La Haya, donde participará en la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el mandatario estadounidense señaló sentirse decepcionado al atestiguar que Israel e Irán faltaron a su palabra de ya no atacarse mutuamente.

“Básicamente, tenemos dos países que han estado luchando durante tanto tiempo y con tanta fuerza que no saben qué diablos están haciendo.

Israel, en cuanto firmamos el acuerdo, salió y lanzó una cantidad de bombas como nunca antes había visto. La mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel. Cuando digo que tienen 12 horas, no salen en la primera hora y les lanzan todo lo que tienen. Así que no estoy contento con ellos, ni tampoco con Irán”, señaló desde la Casa Blanca frente a representantes de los medios informativos.

Posteriormente, en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social prácticamente le ordenó al gobierno de la nación judía dejar de bombardear a los iranís.

“ISRAEL. NO LANCES ESAS BOMBAS. SI LO HACEN, SERÁ UNA VIOLACIÓN GRAVE. ¡TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, YA!”, escribió.

Bajo la óptica del presidente estadounidense Irán ya no representa una amenaza y por lo tanto no ve razón para que Israel continúe enfrentándolo. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Minutos después, a través de una nueva publicación, Trump reiteró que el alto el fuego entre los gobiernos de Teherán y Jerusalén continúa vigente.

“Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido; ¡el alto el fuego está en vigor! ¡Gracias por su atención a este asunto!”, enfatizó.

Cabe señalar que horas antes de la declaración y los mensajes del mandatario estadounidense, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, había advertido a través de un comunicado que la nación judía seguiría adelante con sus operaciones bélicas en respuesta a la falta de voluntad de Irán para respetar el acuerdo con que se pondría fin a la denominada “guerra de los 12 días”.

“Ante la completa violación por parte de Irán del alto el fuego declarado por el presidente de Estados Unidos (…) he ordenado a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), en coordinación con el primer ministro, que continúen la intensa actividad de ataque a Teherán para frustrar los objetivos del régimen y las infraestructuras terroristas”, indica parte de la misiva.

