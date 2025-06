Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de junio de 2025

LEO

Viene un chisme familiar que va a traer pañales incluidos… sí, embarazo en puerta. También un familiar te va a necesitar más que nunca, así que ve sacando tu versión más empática (o tu cartera). Si andas en una relación, se viene un agarrón sabroso por un tema que ya olía raro desde hace tiempo. El problema es que tú mientes por “no preocupar” y la otra persona por deporte. Pero si se dicen la neta, se recupera la confianza y hasta se les enciende el amor.

Se abren puertas en lo laboral, pero no esperes que la suerte te caiga del cielo: si no hablas, no hay avance, y si hablas de más… la riegas. Así que aprende cuándo abrir el hocico y cuándo cerrar el pico, que ese es tu talón de Aquiles. Cuida el estómago, porque podrías terminar abrazando el baño por andar comiendo de más o mal.

Te enteras de una separación amorosa de una amistad que juraba amor eterno. Te va a sacudir porque eso te hace pensar en tus propias relaciones y elecciones. Días de reflexión, donde vas a empezar a entender por qué algunas cosas no se te han dado como querías. Spoiler: no es tu culpa todo lo que ha pasado. Deja de cargar con culpas ajenas y empieza a soltar eso que ya no te deja avanzar, sobre todo en temas de dinero. Tu estabilidad llega cuando te decides a dejar de salvar a quien ni quiere flotar.

VIRGO

Se visualiza una sacudida buena en lo económico, y no por arte de magia, sino porque vas a tener la posibilidad de cambiar de chamba o mejorar la que ya tienes. También se viene un nuevo amor que te va a mover el piso, piel clarita y sonrisa que desarma, lo conocerás en una fiesta, red social o por un contacto en común. Así que no te encierres ni te hagas el difícil, porque esa oportunidad no se repite dos veces.

Ya es hora de ponerle un alto a los que solo se te acercan por conveniencia o porque creen que puedes solucionarles la vida. Estás rodeado de envidias y de gente que con sus malas vibras sabotea tus planes sin querer, pero bien que los tira al suelo. Abre los ojos, protege tus ideas y no cuentes todo. Aprende a amar con la cabeza antes que con el corazón, porque eso de aventarte sin red ya te ha costado caro.

Una amistad recibirá su karma amoroso y tú lo sabrás. No te alegres, pero tampoco te metas. Estás rodeado de ángeles que te cuidan, aunque tú mismo a veces te saboteas recordando lo que hiciste mal. Sí, has fallado, mentido o hasta sido infiel, pero ya supéralo. Lo importante no es lo que fuiste, sino lo que estás dispuesto a ser. Ya es momento de enfocarte en tu presente, dejar la culpa atrás y trabajar en lo que realmente quieres construir.

LIBRA

Últimamente traes un genio que ni tú te aguantas, y eso ya está empezando a causar estragos. Tu carácter, cuando se descontrola, puede ser tu peor enemigo. Aprende a bajarle unas rayitas, porque si no lo haces, pronto podrías meterte en un lío innecesario. Y si alguien solo aparece en tu vida para criticarte o “decirte verdades”, mándalo a volar con elegancia pero con firmeza.

En temas de pareja, vienen roces por celos y desconfianzas. Si algo no te cuadra, háblalo, pero no hagas novela donde no hay trama. Es momento de creer más en ti, en tu potencial y en lo que eres capaz de lograr. Deja de fingir que todo está bien o que aún sientes algo cuando ya ni mariposas te provoca. Empieza a preocuparte más por tu paz que por las apariencias.

Si estás en una relación que ha tenido tropiezos, vienen días clave para hablar con la neta por delante. No le saques al tema, pon las cartas sobre la mesa y ve si hay salvación. También te llegará una invitación, ya sea para salir con amistades o para conocer a alguien que te va a latir… y sí, probablemente lo conocerás por redes. Así que arregla el perfil, límpiate las penas y échate una manita de gato porque el destino anda rondando.

ESCORPIÓN

Prepárate porque una noticia nada grata podría llegarte de la nada y ponerte de malas. No es para que hagas drama, pero sí para que te pongas pilas y no dejes que eso te tumbe el ánimo. Se te vienen amores pasajeros, de esos que te sacan chispas pero que no duran ni lo que un story. También se visualiza un viaje o posible mudanza que te podría cambiar el chip.

Deja de meterte en broncas que ni son tuyas, sobre todo cuando se trata de defender a amistades que ni por ti moverían un dedo. No es que seas mala onda, es que ya es hora de priorizarte. Estás cambiando tu forma de ser y eso no le va a gustar a quienes ya estaban acostumbrados a la versión tuya que aguantaba todo. Serás bien culebr3 con quien te falló y la neta… ¡bien merecido lo tienen!

Cuídate de una amistad entrometida que podría abrir el hocico donde no debe y provocar conflictos con tu pareja. No permitas que nadie se meta en tu relación como si fuera serie de Netflix. Se ve entrada de lana, esa que te va a caer como maná del cielo porque traes unas deudas que ya te tenían con insomnio. Pero aguas: no gastes antes de recibir.

Recuerda que desear es bonito, pero si no te mueves, ni el universo sabe qué darte. Deja de esperar señales y ponte a jalar, que los sueños se logran con chamba, no nomás con decreto.

SAGITARIO

Traes un mood muy de “me vale todo”, pero en el fondo sabes que necesitas parar tantito y pensar qué estás haciendo con tu vida. Toca reflexionar sobre lo que has hecho, lo que has dejado pendiente y todo eso que te falta por lograr. Ya no estás para andar perdiendo el tiempo en cosas o personas que no te dejan nada más que estrés y dolores de cabeza.

Se vienen días chidos, pero también una racha donde tu carácter estará más cambiante que clima de rancho. Cuida lo que dices, porque una palabra mal acomodada puede terminar alejando a quien más te quiere. No permitas que nadie se interponga en tu felicidad, pero tampoco andes tumbando gente nomás porque sí. Busca ese equilibrio que tanto predicas pero a veces olvidas.

Hay una separación en la familia que aunque duela, será para bien. Ya era momento de ponerle pausa a ciertos conflictos y dejar que cada quien tome su rumbo. También notarás que algunas amistades ya no son como antes; la confianza se ha ido debilitando y si no haces algo por cultivarla, podrías perder gente valiosa. Recuerda que los amigos de verdad no se hacen diario, pero sí se pierden en un instante.

Ve por lo que quieres, pero no olvides cuidar lo que ya tienes. Estás en un momento clave para tomar decisiones que te van a marcar a largo plazo. ¿Te animas o te sigues haciendo pato?

CAPRICORNIO

Cuídate más que nunca de infecciones o cambios bruscos de clima, porque podrías terminar de visita con el doctor o tomando tés de abuelita para salir del hoyo. Estás en una etapa donde todo lo que no se cuida, se cae… y eso incluye tu salud, tus relaciones y hasta tus proyectos.

Si alguien te quiere en su vida, lo va a demostrar, sin necesidad de que tú estés rogando atención ni mandando indirectas en redes. Deja de esforzarte tanto por quedarte donde ya no cabes. En lo sentimental, si andas en relación, aguas con la rutina, que es más venenosa que los celos. Toca moverle al calendario, salir de lo de siempre y hacer cosas nuevas para reavivar la chispa.

En temas del corazón, si andas con alguien a distancia, no todo está perdido. Pero si tú solito o solita dejas de echarle ganas, ahí sí ni el amor más fuerte sobrevive. No empieces con todo para terminar aburriéndote a medio camino. Recuerda: cuando hay interés, no hay pretexto ni kilómetros que valgan.

Te cancelan una salida que ya tenías bien planeada, pero no lo veas como pérdida, más bien como oportunidad para enfocarte en otros pendientes. Juegos de azar y movimientos de dinero podrían darte una buena sorpresa. Pero no te emociones tanto y no lo cuentes, que la envidia tiene oído fino. Y si tienes pareja, dense espacio: verse diario puede matar más que el olvido.

ACUARIO

Una llamada, un mensaje o un inbox pueden cambiarte el día y levantarte el ánimo cuando menos lo esperas. Vienen momentos bonitos, pero también situaciones donde debes poner bien el ojo, sobre todo con los pagos, trámites o compromisos que no puedes dejar pasar, porque si te descuidas podrías quedar mal con alguien importante.

Se visualiza el regreso de alguien de tu pasado, esa persona que juraste ya superar, pero que nomás no se quiere ir del todo. Tú decide si le das entrada o si mejor le cierras la puerta con seguro y cortina. También viene un viaje muy perrón con una amistad que te va a llenar de vida, de esas salidas que sanan más que mil terapias.

Cuidado con una persona que te buscará insistentemente… no quiere nada bueno. Sólo quiere ver qué saca o cómo se acomoda en tu vida sin dar nada a cambio. Y ojo con esa amistad que dice que solo te quiere bien, pero en el fondo le gustas, aunque nomás pa’ pasar el rato. Si no estás buscando lo mismo, no te metas, porque al final todo se enreda.

Si tienes pareja y la cosa se siente rara o monótona, no te esperes a que reviente. Hablen claro, acomoden sus errores y pónganle sabor a la rutina, que eso de estar juntos nomás por costumbre es la receta perfecta para el desastre. Cambien la dinámica y redescúbranse, que aún hay mucho qué salvar si los dos jalan parejo.

PISCIS

Se te vienen oportunidades en el amor como si anduvieras de oferta… y si ya tienes pareja, prepárate porque entran en una etapa mucho más armoniosa, de esas donde las broncas se calman y por fin se empiezan a ver soluciones. Pero ojo, que a veces tú solito te metes el pie por hablar de más o prometer lo que ni sabes si vas a cumplir. Así que antes de abrir la boca, piensa bien si realmente vas a poder sostener lo que digas.

Noticias del pasado te caerán como balde de agua fría: una persona que creías superada vuelve a aparecer, no para quedarse, sino para darte una última sacudida. Tómatelo con calma y aprende la lección que la vida te está queriendo repetir. No le des muchas vueltas a lo que ya fue. A veces el cierre no lo da la otra persona, lo das tú cuando dejas de buscar explicaciones.

Traes la cabeza llena de planes a futuro, y vas por buen camino, pero no te me distraigas. Lo que siembres ahorita será lo que coseches más adelante, así que échale ganas hoy y deja de esperar el “momento perfecto” porque ese nunca llega.

Días de mucha introspección, especialmente por las noches. Vas a andar clavado pensando en lo que has hecho, en lo que te falta por vivir y en si realmente estás siendo fiel a lo que tú quieres. No te castigues por lo que hiciste mal. Todos nos equivocamos. Lo importante es que si la riegas, al menos aprendas algo.

Dale chance a la vida de sorprenderte. Si algo ya no funcionó, no te estanques. Empieza desde cero si es necesario, pero hazlo con más colmillo y menos corazón en la mano.

ARIES

Tú sabes perfectamente quién eres y lo que vales… así que lo que opinen los demás, que te valga tres kilos de maíz. Se vienen mejoras en la relación con tu familia, aunque no faltará el familiar que quiera armar show en la próxima reunión, y tú con tu carácter, nomás no te vas a quedar callado. Respira hondo y no caigas en provocaciones, que no todos merecen tu energía.

Estás en el punto exacto para ir tras ese sueño que tanto has postergado. Ya basta de dejarlo “para después” porque el después se te está yendo como agua. Si te lo propones, puedes lograrlo y con buenos resultados, pero eso sí: con actitud positiva y sin flojera. Vienen días chidos, pero también el pasado regresa… y no precisamente con flores. Podrías enfrentarte a situaciones que pensaste superadas, pero que aún tienen lección escondida.

En estos días podrías andar medio bajoneado o con insomnio, sintiendo que no sabes ni para dónde jalar, es normal, andas en proceso de soltar muchas cosas, lo importante es no rendirte, aunque te sientas solo, la vida te está preparando para algo más grande, solo que a veces lo bonito viene disfrazado de caos.

No caigas en la tentación de regresar a lo que ya te dolió, si duele, no es por amor… es por costumbre y recuerda: si no sabes qué camino tomar, siempre elige el que no te haga perder tu paz.

TAURO

Si esa persona que te trae cacheteando las banquetas de verdad te interesa, da el paso, pero si ya viste que no hay reciprocidad, entonces suelta antes de quedarte atrapado mendigando migajas, más vale un “ni modo” a tiempo que una eternidad preguntándote por qué no funcionó.

Alguien se va a alejar de tu vida y aunque al principio te saque de onda, con el tiempo vas a darte cuenta que fue lo mejor, no todas las pérdidas son tragedias, algunas son liberaciones disfrazadas, cuida tus palabras, sobre todo con la familia, porque podrías soltar algo que después te haga quedar como el chismoso del mes. Y si tienes pareja, bájale a los celos, porque podrías armar un pleitazo sin sentido y terminar hiriendo a quien no lo merece.

En los próximos días podrías recibir noticias del extranjero o un mensaje de alguien que marcó tu vida de forma importante, no corras, no contestes con el corazón en la mano; primero analiza qué quiere y si vale la pena abrir la puerta.

Empieza a entender que el amor no es necesidad, es decisión, cuando entiendas eso, te vas a dar cuenta que no necesitas a nadie para estar bien, nadie es indispensable y tú vales demasiado como para andar rogando cariño.

GÉMINIS

No te me achicopales si la vida empieza a moverse como ruleta loca, los cambios que vienen son justo lo que necesitas para sacudirte la flojera y moverte en serio en temas de trabajo y dinero. Se ve un viajecito corto o una escapada cerca que te caerá como medicina, aprovecha para desconectarte del caos y reconectar contigo.

Traes mil ideas, sueños y planes… pero también mil excusas para no moverte y ahí está el detalle: tú solito te saboteas, quieres todo, pero sin desvelarte ni esforzarte, pues no, mi cielo, lo que vale cuesta, y si no te activas, todo se te va a quedar en el mundo de “algún día”.

Cambios importantes en el trabajo, tal vez nuevos horarios, cambios de puesto o jefes que te van a mover el tapete (para bien o para aprender a aguantar). Aguas con esa persona que acabas de conocer, porque se ve que viene con doble cara, parece buena onda, pero trae intenciones medio torcidas, no te ilusiones tan rápido, que luego terminas bien decepcionado.

También podrías sentirte confundido con tus emociones: traes un cariño fuerte por alguien cercano y puede que empieces a enamorarte sin querer y eso no sería problema… si no fuera una amistad, define qué quieres antes de que se haga bolas el engrudo.

Y cuando te lleguen chismes, escúchalos y suéltalos, no es tu batalla, recuerda que el que vive juzgando, acaba siendo juzgado… y a veces con todo y fuego cruzado.

CÁNCER

Si tienes pareja, andarán más tranquilos que agua de pozo… pero tú, con tu olfato de sabueso celoso, vas a notar cosas que no te encajan, no es que estés loco, es que tu intuición nunca falla, solo no exageres ni armes pleito donde no hay, se claro con lo que sientes y no te calles nada, pero tampoco te pases de drama.

Te vendrán algunas decepciones, sobre todo de personas que juraban estar para ti, el problema es que tú das mucho y esperas lo mismo… y no todos están a tu nivel, acepta que no todos saben amar como tú y deja de esperar milagros de quien ya te ha fallado antes, si ya te decepcionó una vez, ¿qué esperas diferente ahora?

Pero no todo es gris: viene alguien del pasado que te dejó huella y ahora regresa con otra cara y nuevas intenciones, si decides abrirle la puerta, hazlo con precaución, que no todo el que vuelve viene con buenas intenciones, también recibirás noticias buenas, algo que te alegrará el día y te hará pensar que, a pesar de todo, la vida sigue valiendo la pena.

Estos días vas a andar pensativo, cuestionándote qué camino seguir, qué decisión tomar, escucha a tu corazón, pero no ignores la voz de tu instinto, no vivas la vida que otros te imponen, vive la tuya, aunque te cueste incomodar a medio mundo.