La Opinión Hoy: Trump asegura que ya encontró un comprador para la red social TikTok

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que ya ha encontrado un comprador para TikTok, un paso necesario para permitir a la plataforma seguir operando en los Estados Unidos.

“Tenemos un comprador para TikTok, necesitaremos probablemente la aprobación de China”, dijo en el programa Sunday Morning Futures, de la cadena Fox News, el presidente estadounidense.

El líder republicano no adelantó el nombre y se limitó a decir que es una compañía de tecnología “muy rica” que dará a conocer en cuestión de “dos semanas”.

Bajo el mandato del demócrata Joe Biden, el anterior Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a desligarse de su matriz, la china ByteDance, y encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un “adversario” nacional antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una primera prórroga de 75 días.

El pasado 4 de abril, Trump concedió un plazo adicional de 75 días más a TikTok, que hubiera llegado a su fin el 19 de junio, pero ese mismo día el líder republicano extendió la fecha otros 90 días, hasta el 17 de septiembre.

El presidente había asegurado en ocasiones anteriores que tiene un “punto débil con TikTok”, insistiendo en que esa plataforma contribuyó a su triunfo en las elecciones del pasado noviembre al impulsar su aprobación entre la gente joven.

Rondas Políticas

En Ronda Política con Araceli Martínez sobre el nuevo lanzamiento de Trump contra los migrantes.

“Nos preguntamos más bien qué hay detrás de esta guerra que ha desatado el presidente Trump contra los migrantes y contra California y particularmente contra Los Ángeles y es que más allá de todo este furor en contra de la comunidad inmigrante, más allá de sus planes de deportación masiva, aquí hay pues todo este espectáculo que ha montado a las tropas no federales”, dijo Araceli Martinez.

Agregó que “Entonces nos preguntamos qué hay detrás no, es evidente que Trump quisiera que California se le rindiera sus pies, California es un estado demócrata, es el estado más rico de todo el país coincidentemente, entonces es un estado que al que le tiene rabia porque es una isla demócrata no un estado donde él no ganó la elección para presidente”.

Seguir leyendo: