Madre hondureña es deportada y le obligan a dejar a su hijo de 2 años en EE.UU.

“No me dieron más tiempo”, ese es el lamento que expresa Yésica Turcios, una madre hondureña que no solo fue deportada de los Estados Unidos, sino que le obligaron a dejar en el país a uno de sus hijos, de apenas 2 años.

Al no contar con un pasaporte, trámite que fue negado porque el menor no tenía la capacidad de firmar, la madre no tuvo más opción que dejarlo al cuidado de unos familiares en Indianápolis (Indiana). El niño es de nacionalidad estadounidense, al igual que sus dos hermanitos, que se fueron a Honduras con su mamá.

“Me obligaron a salir, ellos no me dieron más tiempo para poder traer a mi bebé, pero tampoco les interesó con quién lo dejaba”, cuenta Turcios, a través de un reporte publicado por la cadena Telemundo. “Me llamaron de un día para otro, que ya tenía salida para el 6 de junio”, agregó.

Su esposo y padre de los niños ya había sido deportado a Honduras

Ni siquiera los 13 años que ya tenía residiendo en Estados Unidos fueron suficientes para que Yésica Turcios contara con los documentos y argumentos que le permitieran legalizar su estadía. Las políticas migratorias del presidente Donald Trump acabaron con todo lo que construyó con su familia.

Su esposo ya había sido deportado a Honduras, mientras que ella permaneció bajo “vigilancia migratoria”: le pusieron un grillete en el tobillo hasta el día de su salida obligatoria. “Desde ese momento empezó a derrumbarse mi vida”, expresó.

Cuando fue citada por ICE, los agentes de inmigración le dieron un ultimátum para su deportación: “Lo haces a tú manera o a la manera de nosotros”. Esta última significaba ser arrestada y estar encarcelada hasta su salida, señaló Yésica Turcios.

Respecto a la separación con su hijo más pequeño, la madre recalca que “no hubo forma de evitarla”. Ella solo deseaba más tiempo para sacar el pasaporte de su bebé, pues ya entendía que en Estados Unidos no había un futuro para su familia. “Los puedes dejar con quien quieras”, fue la respuesta que recibió.

“Yo no puedo dejar que crezca sin mí”, dice Turcios, que reza todos los días por el milagro de reencontrarse con su bebé. Por el momento, solo la tecnología les mantiene “cerca”.

