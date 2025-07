Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de julio de 2025

ARIES

Aguas con una persona de piel blanca que quiere meterse en lo que no le importa, y si ya tienes pareja, podría andar sembrando discordia con tal de echar a perder lo que has construido. Traerás un carácter más filoso que navaja de carnicero, y todo porque sigues arrastrando broncas viejas que ni tú sabes cómo resolver. Cuidado con amistades del signo Aries o Tauro, porque podrían meter cizaña o ponerte en una situación incómoda. Mándalos a volar si no suman, y mejor enfócate en tus metas y sueños. Chisme fuerte en puerta, se te va a caer la venda de los ojos y por fin verás que a esa persona la tenías en altar… cuando en realidad merecía estar en el piso, y no precisamente rezando. Tu forma tan directa de ser te meterá en una bronca que te hará reflexionar sobre lo que estás haciendo bien… y lo que estás regándola. Dios no se ha equivocado contigo, cada paso ha sido parte del plan. Se viene un cambio importante, sobre todo en lo laboral o económico. Y ojo: cuida lo que dices, porque tu boquita puede soltar veneno y terminar lastimando a quien no lo merece. Si estás en una relación, no inventes cosas que no ves, deja los celos imaginarios, porque podrías destruir algo que todavía vale la pena.

TAURO

Te toparás con alguien de tu pasado que te va a dejar pensando hasta lo que no. Y aunque a veces te haces el fuerte, esa sacudida emocional va a pegar. Deja de conformarte con lo que hay, porque tú no naciste pa’ vivir a medias, ni pa’ quedarte en lo cómodo. Eres signo de tierra, pero no viniste a arrastrarte. Aprende a soltar lo que ya no es, porque seguir cargando recuerdos tristes te impide avanzar.

Estos días podrías sentirte algo vacío, como si algo te faltara y sí, lo que falta es que te vuelvas a poner como prioridad, ámate más, valórate, y mándalos a todos a la ñonga si no suman, cuida tu cuerpo, podrías sufrir una caída o accidente, y no está el horno pa’ bollos. También se avecina un posible cambio de casa, ciudad o incluso trabajo, si estás soltero, podrías conocer a alguien con quien iniciar algo bonito, pero sin desesperarte. Todo llega cuando debe llegar, no cuando tú quieres. Recuerda: los tiempos de Dios y del universo son perfectos, aunque a veces desesperen.

GÉMINIS

Prepárate porque la vida te va a sorprender bonito, muchos planes que estaban atorados por fin se van a mover, tu pasado empieza a sanar y ahora sí entenderás esa lección que te traía dando vueltas, eso sí, no esperes que otros te resuelvan la vida, aprende a hacerte cargo de tus decisiones y errores, porque nadie va a salir a dar la cara por ti. Si estás en una relación, prepárate para una sacudida: discusiones fuertes, pero necesarias, la confianza va a regresar solo si sueltan las mentiras y empiezan a hablar netas. Aguas con tu cabeza, porque a veces ves cosas donde no hay y solito te haces telenovelas. Llegarán personas nuevas que te mostrarán tu valor real y te harán ver lo mucho que tienes para ofrecer. Viene una noticia que te levantará el ánimo, es momento de mirar al pasado con ojos sinceros: ¿qué te falta? ¿eres feliz o solo estás sobreviviendo? Y si estás con alguien, cuestiona si esa persona es con la que realmente quieres caminar, o solo están de compañía por costumbre.

CÁNCER

Podrías caer en provocaciones que luego te hagan arrepentirte, todo por una noche de calentura que ni valía tanto, antes de mover ficha, piensa lo que estás a punto de perder. Un familiar podría enfermarse, no es grave, pero sí te va a sacudir el alma, ya deja esos recuerdos amargos que traes cargando, tú mereces felicidad, no cadenas. Prepárate, porque quienes se fueron sin dar la cara podrían volver con disculpas en la mano, administra mejor tus tiempos, que ya no estás para andar corriendo como gallina sin cabeza, suelta lo que no es tuyo, deja de apegarte a personas que ni quieren estar y confía en que mereces algo mejor. Un viaje se empieza a planear y te entrarán las ganas de ponerte en forma… échale ganas. Si algo no ha salido como esperas, no te frustres, el universo se está acomodando, se vienen pruebas fuertes, pero también bendiciones disfrazadas, no permitas que nadie te falte al respeto. El amor empieza contigo, y entre más te quieras, más fuerte será el golpe si dejas que alguien te rompa.

LEO

Vas a andar medio nostálgico, recordando gente que ya no está, y podrías caer en la melancolía, pero en vez de quedarte llorando como Magdalena, vas a entender muchas cosas que antes no te cuadraban. Se visualiza un viaje que podría sacarte del país o mínimo de tu rutina; haz lo que tengas que hacer para reencontrarte contigo y recobrar tu paz mental.

Una noticia buena te va a caer como agüita de limón en cruda: te va a reconfortar el alma. Pero aguas con los amores del pasado, porque aunque ya les habías puesto punto final, regresan a quererte mover el tapete y taladrarte la cabeza. No dejes que gente nueva te amargue la existencia, tú ya no estás para cargar con dramas ajenos. Golpes o caídas andan al acecho, así que no te distraigas. Tus negocios y pendientes no se van a atender solos, si no te aplicas podrías perder oportunidades valiosas. Dedica más tiempo a tu familia, no dejes que el trabajo o el celular te aleje de los tuyos. Ten cuidado con lo que deseas, porque podrías atraer justo lo que no necesitas. Mírate al espejo y aprende a enamorarte de ti, porque si tú no te quieres, ¿quién fregados lo va a hacer?

VIRGO

Es momento de cambiar esa forma tan cuadrada de ser y aventarte por esas metas que siempre has traído en mente. Ya basta de postergarte por los demás, si tú no luchas por lo tuyo, nadie lo va a hacer. No dejes que la vida te cobre facturas que ya pagaste, ni permitas que la gente opine como si fueran ejemplo de algo. Si tienes pareja, aguas con la rutina, porque si se empieza a enfriar, puede terminar en ruptura. No esperes que el otro te extrañe si tú andas ausente como alma en pena. Hay personas que si no las buscas, ni se dan por enteradas de tu existencia. Aprende a perdonar, pero también a ponerte límites.

Bájale dos rayitas a tu drama y comienza a disfrutar las cosas simples que te rodean. Se viene una etapa de reflexión profunda, donde vas a sentir que puedes comerte el mundo. Aprovecha ese impulso. No te arrepientas de nada, todo lo que has vivido te trajo hasta donde estás. Tu carácter tan fuerte podría desatar una bronca familiar, así que piensa antes de estallar. Y recuerda: el que nada espera, nada se decepciona. No pongas tus expectativas tan altas en los demás.

LIBRA

Se vienen días muy buenos con tu pareja, por fin podrían encontrar esa tranquilidad que tanto buscaban. Pero para eso tienes que dejar de vivir del pasado y enfocarte en el presente, porque si no, ni paz ni madre vas a conseguir. Manda a la fregada a esas amistades falsas que solo se te acercan para darte dolores de cabeza. No permitas que tu desánimo te arruine los planes. Ponte trucha y ve tras eso que tanto quieres. Si no cambias tus acciones, no esperes resultados distintos. Y si una vez desconfiaste de alguien, fue por algo: abre bien los ojos, porque podrías recibir una traición o enterarte de chismes sabrosos donde tú eres el tema principal. En lo laboral o en negocios podrías sentirte en la cuerda floja, pero no te me achicopales, vas a salir adelante. Hay una prueba que se aproxima y un reencuentro familiar que te llenará el corazón. Confía más en ti, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Y aunque este año no vaya como esperabas, échale un ojo a tu pasado… ahí están las pistas de lo que necesitas cambiar.

ESCORPIÓN

Confía más en ti, no necesitas que nadie te dé su bendición pa’ lograr tus metas. Se viene un negocio que, si lo sabes aprovechar, va a dejarte muy buena lana. Pero eso sí: no dejes que abusen de ti en el trabajo, no estás para ser tapete de nadie. El que no habla, Dios no lo oye, así que exígelo que te toca. Buena racha en juegos de azar, sobre todo con números que terminan en 2, 6 o 9. En familia, viene una situación fuerte que va a unirlos más: puede ser embarazo o que por fin se resuelva un problema de años. No dejes que nadie te falte al respeto, ya es momento de poner límites y sacar la garra. Cuidado con fingir ser alguien que no eres solo por encajar o complacer a alguien, eso no es amor propio, es autoengaño. Recibirás una señal de alguien que ya no está en este plano, abre el corazón. Jamás sacrifiques tus sueños por los de otros, tú también mereces cumplir los tuyos. La vida sigue poniéndote oportunidades, no las ignores. Estás vivito y coleando, así que no pongas excusas: si quieres algo, ve y lógralo.

SAGITARIO

Tu estado de ánimo anda más inestable que gelatina en terremoto, y eso te podría poner medio tristón antes de dormir. Cuidado con lo que dices y a quién se lo dices, porque podrías meter la pata feo y terminar afectando a alguien que te importa mucho. Vienen señales en forma de sueños, ponles atención, porque ahí te están avisando de lo que se viene.

Tú sueles fijarte mucho en el empaque, pero recuerda que no todo lo bonito por fuera brilla por dentro. No te vuelvas a equivocar eligiendo a alguien solo por su físico, porque muchas veces lo más guapo resulta ser lo más cab&%n. Un viejo podría regresar, pero no viene con flores, sino con problemas bajo el brazo. Se planea un viaje, pero alguien podría cancelarte de último momento. Una traición se asoma y te va a doler como si te hubieran pateado el alma, pero también te va a abrir los ojos de una vez por todas. No cargues con culpas que no son tuyas, ya pagaste por cosas que ni debías. Si alguien falló, que se haga responsable. Y sí, te vas a enterar de una infidelidad, pero no es amorosa… es de amistad: le hicieron de chivo los tamales contigo.

CAPRICORNIO

Se ven nuevos amores en el radar, y uno llegará por medio de una amistad muy cercana, así que no lo descartes solo por la forma en que llega. Ojo con tu cartera, porque a veces gastas como si el dinero creciera en macetas y luego andas llorando porque no te alcanza ni pa’l chesco. Tu corazón es noble y tu familia lo es todo, pero a veces te enganchas con tonterías y terminas cayendo en provocaciones porque no te saben respetar. No le entregues tu corazón a cualquiera, porque ya aprendiste que hay quien solo viene a romperlo sin tocarse el alma. Vienen días de introspección en los que vas a decidir cortar con gente que nomás no aporta. Has pasado por tormentas bien duras, pero ya estás más fuerte que nunca. Cada golpe que diste lo convertiste en impulso. Cuidado con pérdidas materiales, algún aparato electrónico se te puede descomponer.

Chismes familiares van a querer sacarte de tu centro, pero ya no estás para engancharte en dramas de vecindad. Un cambio fuerte podría mover tu mundo, pero también llega alguien del pasado a reconfortarte. No te conformes con migajas, quien te quiera, que te valore y pague el precio completo.

ACUARIO

Un familiar cercano podría estar por terminar su relación, y aunque no te involucre directamente, vas a cargar con parte del caos. Deja de complicarte la vida por tonterías, cada caída trae su lección, y tú ya deberías tener libreta llena de aprendizajes. Un amor se fortalece, pero antes tendrán que sacudir sus demonios: celos, inseguridades y temas pendientes por resolver. Es momento de poner en balanza tu tiempo: trabajo, familia, amigos, pareja… todos quieren un pedazo de ti, pero tú no puedes partirte en mil. Si no aprendes a equilibrar, terminarás perdiendo algo valioso. Extrañarás mucho a un ser querido que ya no está, pero su presencia se hace sentir en los detalles. No te sientas mal si empiezas a perder amistades, el universo se encarga de quitar lo que estorba. Cuidado con permitir que personas tóxicas te roben la paz que tanto te ha costado conseguir. Ponte firme, haz limpieza emocional y empieza a atender esos proyectos que vienes aplazando desde hace meses. La vida no va a esperarte.

PISCIS

Vas corriendo por la vida como si alguien te persiguiera, y eso puede hacer que cometas errores por andar con prisas. Bájele dos rayitas y aprende a disfrutar el camino. Una amistad de piel blanca andará en un problemón y te pedirá ayuda. Sé buen amigo, pero no cargues con broncas ajenas. Tu carácter podría andar más bravo que perro con hambre y eso podría afectar tu relación con la familia. Cuidado con accidentes automovilísticos o noticias que no son del todo ciertas: alguien va a querer meterte en chismes solo por chingar.

La vida te va a recompensar todo lo que has aguantado, y aunque a veces te sientas ignorado, hay una justicia divina trabajando en silencio a tu favor. No dejes asuntos sin cerrar, ponte como meta terminar todo lo que empieces. No repitas errores, y menos si ya sabes a dónde llevan. Si tienes pareja, la relación podría verse afectada por celos o rutina. Si no hacen algo al respecto, esto se puede acabar sin previo aviso. Recuerda: lo bonito también se desgasta si no se cuida.