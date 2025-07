¿Son estos 5 suplementos comunes para mascotas seguros para tu gato o perro?

Desde multivitaminas hasta aceite de CBD, esto es lo que necesitas saber.

By Karell Roxas

Los estadounidenses aman a sus mascotas. En una encuesta realizada en 2023 por el Pew Research Center a dueños de mascotas, casi todos afirmaron considerar a sus animales parte de la familia, y poco más de la mitad afirmó que sus mascotas son tan parte de la familia como los humanos. Esto explica el aumento constante en las ventas de suplementos para mascotas en los últimos años, ya que los dueños buscan maneras de ayudar a sus animales a vivir una vida larga y saludable. Las ventas globales de suplementos para mascotas generaron $2.3 mil millones en 2022, según Grand View Research, y se espera que aumenten a $3.2 mil millones para 2030.

Algunos suplementos, como los omega-3, han sido ampliamente probados y los veterinarios los recomiendan habitualmente. Otros no están comprobados e incluso podrían ser perjudiciales. “Dado que los veterinarios recomiendan suplementos específicos con regularidad, creo que muchos dueños de mascotas creen que todos son buenos”, dice Joseph J. Wakshlag, DVM, PhD, profesor de Nutrición Veterinaria en la Universidad de Cornell. “Desafortunadamente, es un mercado no regulado y rentable, por lo que las empresas están fabricando suplementos para mascotas, independientemente de si son útiles o no”.

A diferencia de los medicamentos, los suplementos no están destinados a curar, tratar ni prevenir enfermedades, y los veterinarios advierten a los dueños de mascotas que no los utilicen en lugar de los fármacos convencionales. “Para la mayoría de las afecciones, existen opciones farmacéuticas recetadas y bien establecidas que se consideran el estándar de referencia en cuanto a eficacia”, afirma Rebecca Greenstein, DVM, asesora médica veterinaria de Rover, un sitio web que ayuda a encontrar cuidadores para sus mascotas.

Por ejemplo, el CBD y los suplementos herbales calmantes se comercializan como soluciones naturales para perros con ansiedad. Sin embargo, los expertos afirman que la evidencia sobre su eficacia es limitada, mientras que medicamentos recetados como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRIs) se han estudiado y demostrado su eficacia para tratar incluso la ansiedad severa en perros.

Aun así, muchos veterinarios afirman que algunos suplementos pueden desempeñar un papel importante en el plan de bienestar de una mascota. “Si tu mascota padece ciertas afecciones, como piel sensible o artritis, por ejemplo, añadir suplementos específicos a la dieta puede ser beneficioso”, dice Greenstein.

La falta de regulación plantea riesgos

Muchos suplementos para mascotas se rigen por las mismas regulaciones que los alimentos para mascotas: no necesitan ser revisados, probados ni aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) antes de su venta. Además, las normas de etiquetado y comercialización pueden variar según el estado.

“Depende de la empresa realizar los estudios necesarios para demostrar su seguridad y eficacia, y la mayoría no lo hace”, dice Wakshlag.

Un control de calidad errático y una aplicación laxa de las normas también pueden dar lugar a un etiquetado inexacto y a dosis ineficaces o incluso tóxicas. “Estudios han demostrado que los productos que afirman tener cantidades iguales de un ingrediente activo en particular pueden, en realidad, contener cantidades drásticamente diferentes, mucho mayores o menores a las que indica la etiqueta”, dice Greenstein, y añade que muchos dueños de mascotas creen erróneamente que pueden darles suplementos hechos para humanos. “Sus necesidades de dosificación y su metabolismo son completamente diferentes a los nuestros”, añade.

Una forma de reducir los riesgos que plantea la falta de regulación es buscar productos que cuenten con el sello de calidad del Consejo Nacional de Suplementos para Animales (NASC). Si bien esto no indica la eficacia de un producto, sí demuestra, entre otras cosas, que la empresa supera una auditoría independiente cada dos años, cumple con estrictas normas de etiquetado y se compromete a someterse a pruebas aleatorias de terceros para garantizar que los ingredientes del producto cumplan con lo que se afirma en la etiqueta.

“Les recomiendo a todos que solo compren marcas con el sello NASC”, dice Wakshlag. “Sin él, no se sabe realmente qué contiene un producto ni si es seguro”.

¿Funcionan los suplementos para mascotas?

Algunos suplementos tienen beneficios bien comprobados, como los omega-3 para afecciones inflamatorias. Sin embargo, muchos carecen de suficiente investigación científica que respalde su eficacia. Además, la escasa supervisión federal permite que las empresas puedan salirse con la suya haciendo afirmaciones publicitarias audaces sobre sus productos sin respaldo científico.

Con tantas opciones disponibles, puede ser difícil distinguir entre lo beneficioso y lo popular. Para ayudarte a tomar decisiones fundamentadas, aquí tienes la opinión de los expertos sobre los cinco suplementos más comunes. Pero recuerda: la mejor y más segura manera de decidir si debes darle un suplemento a tu mascota es consultar con tu veterinario y que supervise su efecto en la evolución de tu mascota.

Productos de CBD

Afirmaciones: Los productos de cannabidiol (CBD) se comercializan para promover la calma, aliviar el estrés de los viajes y otros tipos de estrés, y aliviar la ansiedad por separación.

Lo que dicen los expertos: “El CBD y sus derivados son muy prometedores como una nueva frontera terapéutica”, dice Greenstein. “Existe entusiasmo por su potencial para el manejo de numerosas enfermedades, pero este entusiasmo se ve atenuado por la necesidad de realizar más investigaciones”. Se muestra optimista respecto a que la investigación finalmente respaldará el uso de productos de CBD para diversas afecciones e, idealmente, conducirá al desarrollo de productos con receta con un historial comprobado de seguridad y eficacia. Para comprender las posibles implicaciones para tu mascota, consulta a tu veterinario.

Aceite de pescado/Omega-3

Afirmaciones: Los suplementos de aceite de pescado suelen contener ácidos grasos omega-3 y afirman favorecer la salud de las articulaciones, la piel y el pelaje, además de reducir la inflamación.

Lo que dicen los expertos: Los ácidos grasos marinos de cadena larga, como los omega-3 EPA y DHA, “son muy seguros y pueden ser eficaces para muchas afecciones inflamatorias cuando se administran en dosis suficientes”, dice Wakshlag. Añade que los omega-3, que son los suplementos más recomendados, también pueden promover el desarrollo neuronal en cachorros y la salud articular en todos los perros, especialmente en aquellos con síntomas de osteoartritis.

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes. Las dosis demasiado altas pueden aumentar el riesgo de sangrado, causar heces blandas o provocar deficiencia de vitamina E si no se equilibran con antioxidantes. Además, algunos perros no toleran bien el aceite de pescado, añade Wakshlag, “por lo que es importante aumentar la dosis gradualmente”.

Los veterinarios también advierten que el aceite de pescado de mala calidad o almacenado incorrectamente puede oxidarse, y los estudios han demostrado que existe un daño potencial al consumir aceites oxidados.

Glucosamina

Afirmaciones: Favorece la salud de la cadera, las articulaciones y el cartílago.

Lo que dicen los expertos: “La glucosamina suele formularse con condroitina y suele ser recomendada por veterinarios, pero no hay evidencia definitiva de que mejore el dolor de artritis en perros”, dice Wakshlag. La glucosamina y la condroitina presentes de forma natural son componentes del cartílago. Sin embargo, los estudios en humanos sobre si los suplementos alivian el dolor articular o ayudan a preservar el cartílago han sido inciertos, y hay aún menos investigación en perros. “La glucosamina no va a ayudar con la movilidad ni el dolor”, dice Wakshlag.

Multivitaminas

Afirmaciones: Las multivitaminas para mascotas, al igual que para los humanos, están diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales. Suelen afirmar que promueven la salud de la piel y el pelaje, además de brindar apoyo al sistema inmunitario, las articulaciones y el sistema digestivo.

Lo que dicen los expertos: La mayoría de los veterinarios afirman que las multivitaminas no son necesarias si los perros llevan una dieta completa y equilibrada, como alimentos que cumplen con las directrices de la Asociación de Oficiales de Control de Alimentos para Animales (AAFCO). (La AAFCO no aprueba alimentos para perros ni gatos, pero la etiqueta del alimento indicará si está formulado para cumplir con las directrices de la AAFCO).

“Para algunas mascotas con dietas caseras, crudas o sin cereales, la suplementación puede ser necesaria para evitar deficiencias nutricionales y compensar la falta o la insuficiencia de nutrientes”, afirma Greenstein. (Las dietas de alimentos crudos han ganado popularidad en los últimos años, pero conllevan riesgos significativos tanto para las mascotas como para sus dueños). Greenstein advierte que algunas vitaminas, como la vitamina D, pueden ser tóxicas si se administran en dosis altas.

En resumen: Es fundamental consultar con el veterinario antes de realizar cualquier cambio en la dieta o introducir suplementos vitamínicos.

Probióticos

Afirmaciones: Los probióticos suelen afirmar que favorecen la salud digestiva e inmunitaria.

Lo que dicen los expertos: Si bien algunos estudios han mostrado resultados alentadores, como la ayuda a la digestión y la mejora de problemas gastrointestinales (GI), como la diarrea, no todos los veterinarios coinciden en su eficacia, por lo que se necesitan más estudios. “Para ser honestos, hay muy poca evidencia que respalde el uso de probióticos para problemas gastrointestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal”, dice Wakshlag. “No hay problema en recomendarlos si las personas pueden permitírselos o desean probar una terapia no tradicional, pero advierto que la respuesta es muy impredecible”.

Finalmente, algunos suplementos pueden favorecer ciertas afecciones de salud y promover el bienestar de las mascotas, siempre que se usen de forma correcta e idealmente con la supervisión de un veterinario. Sin embargo, los veterinarios enfatizan que nada supera una dieta equilibrada, ejercicio regular, vacunas y chequeos de rutina como base para la salud a largo plazo de una mascota.

