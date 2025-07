Expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, califica de “falsa” la información sobre sobornos en sistema de espionaje Pegasus

El expresidente de México Enrique Peña Nieto insistió este lunes en que es “falsa” y “dolosa” la investigación de un reportaje del medio israelí The Marker que lo vincularía con supuestos sobornos de 25 millones de dólares para permitir durante su gobierno (2012-2018) el uso del sistema de espionaje Pegasus.

“Es una insinuación totalmente falsa, carente de sustento y donde me parece que se tergiversó la nota original difundida en Israel, un medio periodístico de allá para después enredarla un poco y hacer un tipo de insinuaciones”, apuntó el mandatario en una entrevista concedida al periodista mexicano Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

De acuerdo con el reportaje del medio The Marker, de Israel, los vendedores del sistema le habrían entregado a Peña Nieto la citada cantidad para permitir la operación del polémico programa de espionaje.

En el reportaje se apunta que “el acuerdo más famoso que negociaron (los vendedores) fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país”, entre ellas, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las extintas Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El exgobernante mexicano defendió que durante su Administración nunca se desempeñó en un área donde fuera responsable de autorizar contratos.

“Yo no doy línea, ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal, pero no, no es mi tarea“, apuntó en la entrevista Peña Nieto, quien se ha mantenido alejado de la vida pública tras su sexenio en el poder.

EFE. Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Además, aseguró que el software no fue utilizado para espiar durante su gobierno, sino como herramienta para “fortalecer sus capacidades de inteligencia y generar condiciones de seguridad y combatir el crimen organizado”.

Recordó que en 2021, luego de que una investigación internacional afirmara que Pegasus fue utilizado en México para espiar a periodistas, activistas y políticos opositores, el caso fue investigado por instancias federales.

Peña Nieto aseguró que la publicación le tomó por sorpresa, ya que desconocía la existencia del conflicto entre los empresarios israelíes y negó que su nombre haya sido mencionado directamente como lo han sugerido algunos medios en México.

“Esta nota fue publicada para mi sorpresa, sin siquiera saber que había un pleito entre dos empresarios de Israel (…) sino más bien en una disputa por inversiones hechas durante mi Administración”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que el reportaje publicado por The Marker “sí estuvo medio tremendo”, aunque precisó que el informe no menciona directamente al expresidente.

La investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta.

La pesquisa reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y luego presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), además de algunos de sus colaboradores, así como de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa.

Mientras que el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre de 2022 documentos que ‘hackeó’ de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Con información de EFE.

