¿Futuro en la Liga MX? Pumas va por Keylor Navas, pero desde Argentina no ceden terreno

El nombre de Keylor Navas volvió a encender el mercado de fichajes en México. El veterano arquero costarricense, actualmente vinculado a Newell’s Old Boys, es el nuevo objetivo de Pumas UNAM, que busca reforzar su portería de cara al próximo torneo de la Liga MX.

Sin embargo, desde Rosario la postura es clara: el portero sigue siendo parte del proyecto y no está en venta.

Fuentes cercanas al guardameta confirmaron que Navas ha sido contactado directamente por representantes del club universitario, según reseñó ESPN. En esta ocasión, no fue un intermediario, sino el propio jugador quien recibió las llamadas y ha dialogado con el club sobre su posible incorporación.

El ofrecimiento no se limita al terreno de juego: Pumas quiere que Keylor forme parte activa del proyecto deportivo, tal como lo han hecho con otras figuras de renombre como Aaron Ramsey.

🚨Pumas ya negocia por Keylor Navas ante la inminente salida de Padilla. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/zfrweyPCxP pic.twitter.com/BPuGFaU87f — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 7, 2025

Obstáculos contractuales y la postura de Newell’s

A pesar del interés mostrado por el cuadro mexicano, la salida del tico no será sencilla. Navas tiene contrato vigente con Newell’s hasta diciembre de 2026 y no cuenta con una cláusula de rescisión. Cualquier intento de transferencia debe ser negociado directamente con el club argentino, que hasta ahora no ha recibido ningún contacto oficial por parte de Pumas.

“Keylor se queda. Nos mandamos mensajes. Lo esperamos esta semana”, aseguró el técnico Cristian Fabbiani durante la gira de pretemporada que el equipo realizó en Veracruz. Desde la dirigencia también han sido tajantes: el arquero sigue en los planes del club y no se contemplan ofertas por el momento.

El presidente Ignacio Astore fue igual de claro hace unas semanas: “Lo convencimos de venir y está muy contento. En diciembre volveremos a hablar para saber en qué situación nos encontramos”.

Mientras tanto, Keylor Navas disfruta de unos días de descanso tras disputar la Copa Oro con Costa Rica, donde cayeron ante Estados Unidos en cuartos de final. Su regreso al entrenamiento con Newell’s está previsto para mediados de esta semana, con la intención de sumarse al equipo para el debut en el Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia.

La situación sigue abierta. En México, Pumas sueña con un fichaje bomba. En Rosario, confían en que su arquero estrella respetará el contrato. Por ahora, el futuro de Keylor Navas permanece en suspenso.



Sigue leyendo:

· México gana la décima: alza la Copa Oro con duro triunfo sobre Estados Unidos

· Raúl Jiménez recuerda a Diogo Jota en su gol en la final de Copa Oro

· Miguel Herrera le mandó una advertencia a la selección mexicana