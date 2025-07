Prediabetes: La alarma silenciosa que suena para 1 de cada 3 latinos, ¿está usted en riesgo?

María, 42 años, trabaja en un restaurante y con frecuencia se sienta a comer con prisa. Una tarde sintió un cansancio “raro”, fue a la clínica y salió con un reporte que decía A1c = 6.0%. “No es diabetes”, le advirtió la enfermera, “pero vas en camino”. María salió aliviada… y confundida. Esa confusión es la brecha que hoy queremos cerrar.

¿Qué es la prediabetes y por qué importa tanto?

La prediabetes ocurre cuando el azúcar en sangre está por encima de lo normal (A1c 5.7%-6.4% o glucosa en ayunas 100-125 mg/dL), pero aún no alcanza el umbral de diabetes tipo 2. No duele, no da síntomas claros, y por eso más del 80% de quienes la tienen no lo saben. Entre los latinos, la situación es más crítica: somos 60% más propensos a recibir un diagnóstico de diabetes que los blancos no hispanos.

Sin intervención, hasta el 70% de las personas con prediabetes desarrollarán diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Pero hay una buena noticia: puede revertirse con pasos sencillos, consistentes y culturalmente cercanos.

La prueba que salva futuros: el A1c

Pregunte en su centro de salud por programas de bajo costo; muchos condados ofrecen campañas gratuitas varias veces al año.

El espejo cultural: dieta latina bajo la lupa

Porciones grandes de arroz, frijoles y tortillas: nutrientes valiosos, sí, pero en exceso aumentan la carga de carbohidratos.



Refrescos y jugos: una botella de 600 ml equivale a 14 cucharaditas de azúcar.



Pan dulce y frituras como merienda: generan picos de glucosa y más hambre.



La clave no es desterrar nuestra herencia culinaria, sino ajustar proporciones y preparaciones. Imagine su plato como un círculo: mitades de verduras al vapor o ensalada, un cuarto de proteína magra (pollo, pescado o frijoles bajos en grasa) y un cuarto de carbohidratos integrales.

Plan de 4 pasos para revertir la prediabetes

Paso 1. Conozca sus números.

Anote su A1c, glucosa en ayunas, peso y cintura. Use una app o libreta para dar seguimiento.

Paso 2. Muévase 150 minutos por semana.

Camine 30 minutos, 5 días. Si su tiempo es limitado, haga caminatas de 10 minutos. Añada dos sesiones de fuerza con ligas, botellas o ejercicios sencillos en casa.

Paso 3. Rediseñe su plato sin perder sabor.

Use arroz integral cocido en caldo bajo en sodio, prefiera tortillas de maíz, endulce el café con canela y stevia, e hidrate con agua saborizada naturalmente.

Paso 4. Construya su “equipo ganador”.

Involucre a la familia en los cambios, busque atención médica en su idioma y únase a grupos locales o virtuales que compartan consejos, recetas o metas.

¿Y los suplementos, doc?

La evidencia fuerte está en alimentación y ejercicio. Suplementos como la canela o el cromo tienen resultados mixtos. Invierta primero en verduras frescas y calzado cómodo.

Señales de progreso más allá del peso

Reducción del 5-7 % del peso inicial



A1c por debajo de 5.7 %



Presión dentro de 120/80



Más energía al terminar su jornada



Celebre cada logro: compartir una foto de su lonchera saludable o pasos del día en un grupo familiar refuerza la motivación.

Obstáculos comunes y cómo superarlos

“No tengo tiempo para cocinar.” Prepare alimentos el domingo: frijoles en olla de presión, pollo al horno y verduras porcionadas.

“El gimnasio es caro.” Caminar es gratis y YouTube tiene rutinas para todos los niveles.

“Mi familia no ayuda.” Involucre a los niños en la cocina: que elijan la verdura del día.

¿Cuándo buscar ayuda médica de inmediato?

Sed o micción excesiva



Pérdida de peso inexplicada



Visión borrosa o dolor en pies



Estas señales podrían indicar que ya hay diabetes. No espere. Programe una cita lo antes posible.

El poder de la comunidad latina

Nuestros abuelos decían: “más vale prevenir que lamentar”. Hoy, esa sabiduría tiene respaldo científico: cambios modestos reducen a la mitad el riesgo de diabetes, según el Diabetes Prevention Program.

Su próxima acción, hoy mismo

Agende un examen A1c si no lo ha hecho en el último año.



Comparta este artículo con alguien cercano.



Camine 10 minutos tras la comida principal.



Consulte a su médico para adaptar este plan a su caso.



Esta columna es informativa y no sustituye la evaluación ni el tratamiento médico.

¡Empiece hoy! Cada paso cuenta. Su futuro yo se lo agradecerá.

Sobre el autor:

Miguel Villagra, MD es médico internista certificado, hospitalista y especialista en telemedicina. Fundador de A Doctor’s Journey, plataforma de coaching que integra medicina, inteligencia positiva y emprendimiento para combatir el burnout clínico. Asesora a hospitales y startups en transformación digital, IA y telesalud centrada en el paciente latino. Su misión es empoderar a la comunidad hispana con información clara para prevenir enfermedades crónicas.

Acerca de la NHMA

La National Hispanic Medical Association (NHMA) es una organización dedicada a promover la salud y el bienestar de la comunidad hispana en Estados Unidos a través de educación, investigación y defensa de políticas de salud equitativas.

