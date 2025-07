Yailin La Más Viral desata polémica al negarse a presentarse en festival de Países Bajos

Yailin La Más Viral está en medio de una nueva polémica. Este fin de semana, la cantante dominicana tenía previsto presentarse en el Festival Latino Gang, en Países Bajos, pero decidió no participar.

A través de su cuenta de Instagram, el festival informó en un comunicado sobre la decisión e Yailin de no presentarse en el evento.

“Lamentamos informar que, por segunda vez, Yailin ha incumplido su participación. Primero fue en el Festival LATINO GANG, y ahora también en el After Party previsto para la misma noche. Desde la organización, hemos intentado mantener su presencia hasta el último momento, pero nuevamente nos hemos encontrado con excusas injustificadas, una falta de compromiso con el público y su propio equipo al cual ha dejado ambos venues tirados”, indicó el festival.

Tras el comunicado del festival, Yailin compartió su versión de lo ocurrido. “Llegue con toda la ilusión de compartir con mi gente, pero sinceramente no entiendo: si me contratan para estar aquí, ¿por qué me ubican en cualquier lugar, lejos de donde realmente debería estar? Prefirieron priorizar un espacio lleno por la música de otro antes que darme el lugar que me correspondía, cuando en realidad, si está así de lleno, es por mí. Aun así, llegué, porque respeto a mi público y siempre quiero estar con ustedes. Gracias por esperarme con tanto cariño”, indicó la cantante.

Asimismo, Yailin informó que cancelaba el resto de sus presentaciones en Europa debido a que no ha recibido el pago correspondiente a los shows acordados.

“Quiero informar públicamente que todos los shows en los que estaba programado(a) quedan cancelados. He cumplido con mi parte, pero hasta el momento no se me ha pagado lo que corresponde. No canto de gratis. Mi trabajo y mi talento merecen respeto. Si no hay pago, no hay presentación”, agregó.

Pese a las declaraciones de la dominicana, la empresa promotora Bombón Production desmintió sus comentarios y aseguró que Yailin no se presentó en el evento porque llegó tarde por irse a celebrar su cumpleaños.

Yailin no ha tenido suerte durante su paso por Europa. Hace poco, la cantante vivió un momento incómodo durante su presentación en un festival musical en Italia.

Al subirse al escenario para interpretar su éxito “Bing Bong”, la cantante dominicana se encontró con un público frío y poco receptivo que no coreó sus canciones ni mostró entusiasmo, lo que generó un momento incómodo.

A pesar de sus intentos por animar a la audiencia, la respuesta fue mínima, lo que provocó críticas en redes sociales como TikTok y X, donde los usuarios calificaron su show como “aburrido” y señalaron que parecía desinteresada.

De inmediato, los seguidores de Yailin salieron en su defensa al asegurar que la producción del evento no estuvo a la altura, mencionando problemas técnicos como fallos en el audio que afectaron su desempeño en el escenario.

