Eddie Hearn asegura que Barrios vencerá fácilmente a Pacquiao

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que Mario Barrios vencerá con “bastante facilidad” a Manny Pacquiao y retendrá su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 19 de julio en el MGM Grand en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hype, Hearn no cree que Pacquiao tenga oportunidad contra Barrios y volvió a criticar que el filipino esté peleando por un campeonato mundial.

“Barrios no es el mejor campeón mundial, pero creo que es mejor que lo que vimos la última vez cuando boxeó en la cartelera de Mike Tyson (Barrios terminó empatado con Abel Ramos), y creo que vencerá a Manny Pacquiao con bastante facilidad. Me alegro por Manny, pero debería suceder así, y verán a una leyenda en el ring, lo cual me parece bastante triste”, dijo.

Mario Barrios pondrá en juego su título contra Manny Pacquiao. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Pero, escuchen, si quiere hacerlo y tiene la voluntad, le deseo mucha suerte. Pero no creo que deba estar fuera cinco años, sin pelear con nadie, y luego volver a la cima del ranking simplemente por ser Manny Pacquiao. Hagan la pelea, pero no debería ser por el campeonato mundial, en mi opinión. Pero no creo que tenga ninguna oportunidad, aunque Barrios no ha mostrado un gran nivel”.

Pac-Man se reunió en Los Angeles con el entrenador Freddie Roach y se encuentra preparándose para este nuevo compromiso. Cabe destacar que el excampeón de ocho divisiones de peso no gana desde el 2019 cuando venció a Keith Thurman.

En cambio, Mario Barrios en su última disputa con Abel Ramos no se vio tan bien y terminó empatando, aunque muchos creen que perdió ese enfrentamiento. Ahora el estadounidense puede terminar de retirar por completo a Pacquiao o caer ante de una de las mayores estrellas del deporte.

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, buscará nuevamente ser campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 2 empates.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB ante Abel Ramos en noviembre del 2024. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y un empate como profesional.

