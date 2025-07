Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de julio de 2025

LEO

Días de reflexión, mi querido Leo. Es hora de sentarte contigo y preguntarte pa’ dónde vas y si realmente es ahí donde quieres terminar. Se te vienen oportunidades buenas en amor, trabajo y salud, pero nada cae del cielo… ni el azúcar, ni el dinero, ni el amor. Dependerá de qué tan firme tengas los pantalones y qué tanto te la creas, si tú no vas por lo que quieres, nadie te lo va a venir a regalar.

Busca a quien te busca y al que ni sus luces… que le vaya bonito, saca de tu vida lo que te hace llorar, lo que te quita paz y lo que ya no te suma, perdona a quien te partió el alma, pero no por él o ella, sino por ti, pa’ que no andes cargando con basura emocional, aprende a enamorarte de ti antes que de alguien más, porque si tú no te echas flores, nadie lo va a hacer.

Una persona de piel clara empezará a merodear tu espacio, pero no te emociones, es pura calentura de esa que prende pero no dura, en el tema de los negocios te has dormido, por estar cargando dramas ajenos o distrayéndote con amistades de cartón que solo ven por lo suyo, ya basta de ser tan buen samaritano y aguas con tu economía, vienen gastos que no puedes evadir, así que ponte trucha y no despilfarres ni en tacos de canasta.

VIRGO

Prepárate, porque se vienen días que podrían sacudirte el tapete, posible rompimiento de lazos con alguien de la familia o una amistad cercana y no porque tú lo quieras, sino porque así es la vida: acomoda lo que ya no embona, deja de dejar cosas a medias, porque se te va la vida en pendientes mientras tú andas distraído o distraída con cosas sin importancia.

Tus metas y sueños no se cumplen solos, mi ciela, y mientras tú andas viendo memes o stalkeando al ex, la vida va pasando y tú sigues igual, se vienen chismes en el trabajo o el vecindario, y adivina qué: te van a meter en la sopa aunque no hayas hecho nada, tu relax, mientras no sea cierto, que hablen, pero si es cierto… pues ni modo, disimula.

Vas a estar medio insoportable y con mal humor, así que cuida tus palabras, no vayas a explotar con quien no te la debe, una reunión inesperada podría terminar en besos, arrumacos y uno que otro remordimiento, así que piénsalo antes de revolcarte con la amistad en turno, no pierdas el tiempo esperando a ese amor que no llega, porque cuando menos lo esperes, el que va a necesitar amor eres tú… pero de ti mismo, ya deja de estar rogándole a la vida, mejor haz que se te antoje vivirla.

LIBRA

La vida por fin se está poniendo guapa contigo y vienen sorpresas que ni esperabas, pero ojo, no te confíes, porque el que no se mueve no sale en la foto, una persona mayor que tú se te va a acercar y no solo te va a hacer suspirar, también te va a enseñar cosas que te harán ver el amor desde otro ángulo… menos cursi y más real, eso sí, con experiencia, y no precisamente laboral.

Hora de cambiar de círculo social, porque hay gente que ya dio lo que tenía que dar y lo único que hace es estancarte, si quieres resultados diferentes, no sigas rodeándote de los mismos chismosos, negativos y envidiosos, vienen amores nuevos, pero tú decide si quieres seguir tropezando con el mismo tipo de persona que nomás te deja más preguntas que respuestas, aprende a desconfiar de quien se lo ha ganado.

A veces te haces el fuerte, el perrísimo o perrísima, pero por dentro traes el corazón todo hecho un nudo, deja la venganza, que eso te envejece y tú necesitas mantenerte bello por dentro y por fuera, ya aprendiste a estar solo, ahora aprende a disfrutarlo, no le des espacio en tu vida a quien no sabe darte ni un lugar y si alguien no te valora, no le reces… mándalo a donde ya sabes.

ESCORPIO

Te me andas iluminando, Escorpio, la vida ya no te quiere ver depre ni apagado, por eso te va a poner en charola de plata oportunidades para que salgas adelante y sonrías de nuevo, así que no las desperdicies por andar llorando por lo que ya no fue. Se te augura buena suerte en juegos de azar, así que no estaría de más rascarle al billete, pero con medida, que tampoco es para volverte ludópata.

Se viene un viaje con amistades o una escapada que te va a caer como agua bendita, ya no te hagas el que siente lo que no, ni el que no siente lo que sí, deja de fingir amor por compromiso y date chance de explorar nuevas emociones, con alguien que sí te eche porras y no te apague. Prepárate porque en la próxima salida o reunión se van a destapar chismes del pasado que van a dar risa y hasta nostalgia… pero aguas, no revivas muertos.

Estás en etapa de cuidar tu cuerpazo criminal, así que no caigas en tentaciones grasosas, cada que te quieras zampar unas garnachas, acuérdate del cuerpo que quieres lograr pa’ la próxima vacación. Y si no puedes resistirte, pues mínimo no te quejes, por ahí anda alguien del pasado pensando en ti, pero con coraje, así que si regresa no será con flores, será con reclamos. Vienen días con humor de perro, ni tú te vas a aguantar, así que respira antes de contestar y no te pelees con el mundo entero.

SAGITARIO

La vida te dice “nuevo ciclo, nuevo tú”, y aunque te encanta estar de pata de perro, este mes te toca centrarte en lo que realmente vale la pena, vienen oportunidades laborales que te harán brillar, pero junto con eso llegarán envidias de esas que nomás con verte feliz se retuercen, tu ni caso, el sol no se tapa con un dedo, y tú viniste a brillar, no a pedir permiso.

Si todavía sigues babeando por alguien que te ilusionó más que un catálogo de zapatos, hazte un favor y suéltalo, ya basta de andar de perra faldera esperando amor de quien ni te pela. Ese tipo de gente solo te hace perder tiempo y autoestima, tú familia será tu gran pilar, así que échales más ojo, que últimamente los tienes muy descuidados.

Cierra las puertas que quedaron entreabiertas, porque por ahí se te cuelan los fantasmas del pasado, si alguien ya no está, por algo fue, no seas necio, ponte a chambear en lo que realmente te mueve, en eso que hace que se te prenda el foco y te den ganas de levantarte, si algo te ilusiona, ve tras eso sin miedo, tienes el potencial para lograr lo que sea, nomás deja de boicotearte con pensamientos pendejos que no te dejan avanzar.

CAPRICORNIO

En casa las aguas se calman y los pleitos que traías con tu gente se van a ir disolviendo como sal en agua, pero no cantes victoria tan rápido, porque vienen nuevas oportunidades laborales y vas a necesitar toda tu energía para enfrentarlas y tú, que eres de los signos más tercos y fuertes, sabes que si te lo propones, hasta conquistas Marte… pero cuando te enamoras, ¡ay caray! te pones bien menso o mensa.

Ya no te claves tanto en lo que aún no pasa ni en lo que ya se fue, el presente te está pidiendo a gritos que le pongas atención, suelta lo que te estorba, suelta lo que pesa, suelta lo que duele, tienes que aprender a confiar de nuevo, aunque te hayan roto más que una piñata de posada, ábrele la puerta a nuevas personas que quieran entrar a tu vida, pero sin bajar la guardia ni un poquito.

Si ya estás en una relación y notas actitudes raras, no te hagas el ciego, dale chance a tu pareja de explicarte, pero no te dejes ver la cara, la confianza es base, pero no seas ingenuo, es tiempo de demostrarte a ti mismo lo capaz que eres, tienes el poder, la mente y las agallas para salir adelante, pero primero tienes que dejar de cargar con culpas que ni tuyas son.

ACUARIO

En cuestiones del amor, estás como cuando se rompe la llanta: ni avanzas ni sabes pa’ dónde darle. Te sientes frustrado, decepcionado y con ganas de mandar todo al demonio y no es para menos, has dado más de lo que has recibido, pero ya basta, mi ciela. Es momento de regresar a ser ese Acuario sin filtros, sin miedo y con la frente en alto, que se note que nadie te dobla ni te rompe tan fácil.

Prepárate porque la vida te va a poner pruebas pa’ que veas quién sí está y quién nomás se arrima cuando todo va bien. No descuides a tu familia por andar de intenso o intensa con gente que ni vale la pena, aprende a ver más allá de la cara bonita y las palabras dulces. Una amistad que vive lejos te dará noticias que podrían mover tus planes, y no te asustes si no son lo que esperabas, porque todo cambio trae algo bueno.

Si sientes ganas de buscar a alguien que ya no está, piénsalo bien, hazlo solo si de verdad vale la pena y no por capricho o costumbre y si sabes que la regaste, pide perdón, pero de corazón, no te quedes con las ganas de limpiar tu alma, te va a caer el veinte de lo importante que eres en tu propia vida, y por fin vas a entender que no necesitas de nadie pa’ ser feliz, nomás te tienes que apapachar tú primero.

PISCIS

Ponte buzo, Piscis, porque todo lo que hagas —bueno o malo— se te va a regresar, y no con intereses, sino con recargo por andar de confiado, sé más consciente de tus palabras y tus actos, porque últimamente traes la lengua bien suelta y los ánimos bien cruzados, si tienes pareja y las cosas se enfriaron, es momento de hablar al chile y sin rodeos, si no hay intención de mejorar, cada quien su camino y que la vida los acomode donde les toque.

Cierra esos ciclos abiertos que nomás te están quitando paz, ya deja de espiar a tu ex o de andar recordando a quien ya ni se acuerda de ti, se vienen movimientos fuertes en tu vida que te van a dar un respiro: gente nueva, planes nuevos y hasta unos coqueteos inesperados, eso sí, no todo lo que llega es bueno, así que abre bien el ojo y no te encariñes con el primero que te invite unos tacos.

Te vas a sentir más libre y ligero, como si te quitaran un costal del lomo, aprovecha esa energía para renovarte y dejar atrás todo lo que ya dolió, si metiste la pata, reconoce tu error, perdónate y sigue pa’lante, no te quedes lamiéndote las heridas, porque mientras tú lloras, el mundo sigue girando, la felicidad no está en los demás, está en que tú te la creas y te la construyas.

ARIES

Se viene un torbellino de emociones, Aries, y tú que no tienes pelos en la lengua ni frenos en el alma podrías meterte en broncas por andar diciendo lo que piensas sin medir consecuencias, se aproxima un conflicto relacionado con una expareja, y como tú no eres de los que se quedan callados, podrías acabar diciendo de más, respira antes de explotar, y no te tomes todo tan personal, que no eres mole pa’ caerle bien a todos.

Vas a notar una leve mejoría en la salud de un familiar, pero no te confíes, será necesario más cuidado el próximo mes. En lo personal, tienes todo para lograr tus metas, pero nomás no arrancas, no esperes a que la motivación te caiga del cielo como si fuera aguinaldo, ponte las pilas y muévete, que nadie va a venir a sacarte del hoyo si tú no te mueves primero.

Hay una amistad que terminará una relación y eso podría traerte chisme o incomodidad, tú mantente al margen, cuidado con infecciones y dolores musculares, no andes haciendo cosas que tu cuerpo ya no aguanta nomás por no querer quedar mal y aguas con el dinerito: vienen gastos que no tenías contemplados, así que evita las compras impulsivas, cuida tu cuerpazo, porque andas en racha de subir como globo, no está mal disfrutar… pero tampoco te tragues hasta los adornos del plato.

TAURO

Tu terquedad a veces es tu mejor herramienta… y otras veces, tu perdición, este es uno de esos momentos en que necesitas bajarle dos rayitas al orgullo y ponerte las pilas si de verdad quieres avanzar, ya basta de quejarte por todo, porque quejarse no paga las cuentas ni te acerca a tus metas, necesitas levantarte, sacudirte la flojera y darle con todo a lo que traes en mente, tienes la capacidad, pero si no te mueves, te va a pasar la vida por encima.

Aguas con caídas, golpes o accidentes domésticos, anda medio pesadito el ambiente, así que no te confíes, en el amor, podrías estar dejando pasar oportunidades por estar aferrado a alguien que ni te pela o que ya ni te quiere bien, suelta lo que aprieta, pero no abraza, vien un viaje o escapadita que empezará a cocinarse, pero no cantes victoria porque podrías tener un pequeño contratiempo, así que planea bien y no improvises tanto.

Tus sueños no van a cumplirse nomás porque los escribas en una libreta bonita, hay acciones que nomás te están quitando energía, y tú lo sabes, cambia eso, corta con lo que te estorba, ya sean personas, malos hábitos o ideas retrógradas, conforme pasen los días, una noticia importante llegará a tus oídos y podría mover tus planes, te vienen días buenos, pero no te los sabotees tú solito, aprende a dejar que se te resbalen los comentarios malintencionados, el que critica, es porque no tiene nada mejor que hacer.

GÉMINIS

Se te van a abrir puertas importantes en el trabajo o en lo que sea que estés buscando crecer, pero con eso también llegará una verdad incómoda sobre alguien cercano, te va a doler, te va a hacer ruido, pero al mismo tiempo te abrirá los ojos, ya es momento de dejar de romantizar gente que solo te arrastra, no puedes seguir tapando el sol con un dedo solo porque alguien te cae bien.

Vas a andar como imán: atrayendo gente, planes, oportunidades… pero también falsos, chismosos y sabandijas, así que cuida a quién dejas entrar a tu vida, tu carisma te abre puertas, pero no todas esas puertas te convienen, date chance de disfrutar más tu presente, deja de pensar tanto en lo que ya pasó y no te claves en un futuro que todavía ni existe, hoy es el día para tomar decisiones más firmes y cortar con lo que ya no va contigo.

Por ahí se viene una oportunidad para ofrecer una caricia (guiño guiño) con alguien que ya conoces, tu sabrás si le entras o mejor te aguantas las ganas, recuerda: no te metas donde no te llaman, y si vas a opinar, que sea con estilo, porque si no, vas a andar metido en broncas ajenas, finge menos y siente más. Y si ya no hay amor en un lugar, agarra tus cosas y lárgate con dignidad, ya estuvo bueno de conformarte con migajas, tú mereces todo el pinche pan.

CÁNCER

Este mes te grita: ¡vive, goza y no te quedes con las ganas!. Y tú, que a veces te complicas de más, necesitas soltar esa costumbre de querer tener todo bajo control, si te invitan a salir, ve, si quieres lanzarte a hacer algo nuevo, hazlo, lo peor que puede pasar es que te arrepientas… y eso también se vale, más vale vivir con recuerdos que con ganas.

Si estás en pareja, habrá celos en el aire, ciertos eventos van a sembrar duda y podrías sentir que tu pareja anda medio sacado o sacada de onda, en vez de hacer drama, habla claro, que tú sabes comunicarte, nomás que a veces lo haces con el corazón muy apachurrado, no descuides a quien te quiere, porque si sigues en modo “me da igual”, podrías quedarte sin nada y lo peor es que después ni vas a saber cómo recuperarlo.

Si el amor te ha fallado últimamente, no te preocupes, porque una persona viene en camino a demostrarte que todavía se puede volver a creer, esta persona va a cambiar tus ideas, tus miedos y hasta tus mañanas, pero no te hagas ilusiones con cualquiera que te sonría bonito, exprésate sin miedo, di lo que sientes, y si a alguien le molesta… que le busque por otro lado, si ya estás en una relación, enfócate en ella y deja de estar buscando afuera lo que ya tienes adentro, no la riegues por andar con hambre emocional o antojos mal ubicados.