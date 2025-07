Newsom critica duramente a la administración Trump: “Estados Unidos está en reversa”

El gobernador de California, Gavin Newsom, hablando el martes en la pequeña ciudad de Camden, en Carolina del Sur, criticó duramente al gobierno del presidente Donald Trump por lo que calificó como una reversión de los derechos civiles e instó a los demócratas del estado a votar en las elecciones intermedias de 2026.

“Lo que estamos viviendo es un Estados Unidos al revés”, dijo Newsom a los asistentes. “Intentan devolvernos a un mundo anterior a la década de 1960 en cuanto al derecho al voto; ustedes lo conocen bien. Derechos civiles, derechos LGBTQ, derechos de las mujeres y no solo acceso al aborto, sino también acceso a atención reproductiva básica, anticonceptivos… Es un momento que pocos podríamos haber imaginado”.

Sus comentarios se produjeron al final del primer día de una gira de dos días por condados rurales de Carolina del Sur, organizada por el Partido Demócrata de Carolina del Sur.

El representante Jim Clyburn, demócrata por Carolina del Sur, al presentar a Newsom durante su aparición en Camden, reconoció en broma las supuestas ambiciones del gobernador de California a la Casa Blanca.

“No podemos centrarnos solo en el presidente. Tenemos que sentar las bases. Así que, al dar la bienvenida a estos candidatos que se postulan a la presidencia —”, bromeó Clyburn, provocando risas del público y también de Newsom.

Al dirigirse a la multitud, Newsom reconoció que él y otros demócratas habían estado preocupados por “este momento” durante la campaña electoral contra Trump, antes de las elecciones de 2024.

“Estamos viendo una regresión de derechos y una gran divergencia: republicanos contra demócratas, estados demócratas contra republicanos, donde se está produciendo esta oleada de prohibiciones, donde se está produciendo esta purga cultural”, dijo Newsom.

“Ustedes pueden moldear el futuro”, continuó el gobernador. “El futuro no es solo algo que se experimenta. Es algo que se manifiesta. No está frente a ustedes. Está dentro de ustedes. Las decisiones, no las condiciones, determinan nuestro destino y futuro, y es un recordatorio de su poder en este momento”.

Críticas a las redadas de ICE en Los Ángeles

Newsom también criticó duramente al presidente Donald Trump por las medidas de control migratorio de su administración en Los Ángeles, coincidiendo con la conmemoración en California de los seis meses de los masivos incendios forestales que devastaron la región en enero.

Hay “una guerra declarada en casa, en mi casa”, afirmó Newsom.

“No podemos dejar que gane. No podemos permitir que gane. Por eso estoy aquí”, añadió el gobernador, instando a los asistentes a votar por los demócratas para recuperar la Cámara de Representantes de EE.UU. en las próximas elecciones intermedias.

La visita de Newsom a Camden fue la última de una jornada intensa que también incluyó una parada en un café en la ciudad nororiental de Florence, Carolina del Sur, donde hizo declaraciones similares.

Newsom continuó su gira en el norte del estado

El miércoles, Newsom se dirigió a la conservadora zona norte del estado, una de las zonas con mayor presencia republicana. Comenzó con un evento en la pequeña ciudad de Seneca, hogar del senador republicano Lindsey Graham, quien lleva cuatro mandatos. En las elecciones generales del año pasado, Trump obtuvo más del 75% de los votos emitidos en el condado de Oconee, que rodea la ciudad.

Incursionar en ese territorio encaja con la imagen que Newsom se ha estado forjando de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca.

Aunque el calendario de las primarias demócratas de 2028 no se definirá hasta dentro de muchos meses, los posibles candidatos a la próxima lista presidencial del partido ya han comenzado a visitar Carolina del Sur, con la expectativa de que el estado siga desempeñando un papel fundamental.

En mayo, dos gobernadores —Tim Walz, de Minnesota, y Wes Moore, de Maryland— encabezaron un fin de semana de eventos organizados por los demócratas de Carolina del Sur, presentándose y presentando sus posibles argumentos de candidatura ante los seguidores del partido.

Con información de The Associated Press y ABC News

