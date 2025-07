La administración Trump reanuda el envío de algunas armas a Ucrania tras una pausa

La administración de Donald Trump ha reanudado el envío de algunas armas a Ucrania, una semana después de que el Pentágono había ordenado que se suspendieran algunas entregas, dijeron el miércoles funcionarios.

Trump, afirmó el lunes que su gobierno enviará más armas a Ucrania para que pueda “defenderse” de Rusia, luego de que el Pentágono paralizara temporalmente algunos envíos debido a una revisión rutinaria.

“Tenemos que enviar más armas. Debemos hacerlo para que sean capaces de defenderse. Están siendo atacados muy duramente”, declaró Trump ante la prensa durante una cena con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.

El mandatario precisó que el armamento será “principalmente defensivo”.

Trump reiteró su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por su negativa a aceptar una tregua y detener los bombardeos sobre territorio ucraniano.

“No estoy para nada contento con el presidente Putin”, dijo Trump, quien ya se había expresado en términos similares la semana pasada, tras mantener una conversación telefónica con el líder ruso.

“Yo detengo guerras y odio ver morir a la gente”, añadió el presidente republicano.

Las armas que se dirigen a Ucrania incluyen municiones de 155 mm y cohetes guiados de precisión, conocidos como GMLRS, según informaron dos funcionarios a The Associated Press bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que no se habían anunciado públicamente. Se desconoce cuándo comenzaron a transportarse las armas.

La Casa Blanca afirmó el lunes que la pausa en algunos envíos de armas a Ucrania era temporal, debido a una revisión rutinaria de la ayuda militar que EE.UU. presta a sus aliados extranjeros, aunque no ofreció detalles sobre una futura reanudación.

Preguntada sobre el tema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, la portavoz presidencial Karoline Leavitt dijo que “esta es una revisión estándar que realiza el Pentágono de su arsenal, la ayuda y el respaldo que Estados Unidos brinda a todos los países y regiones del mundo, no solo a Ucrania”.

Agregó que tras el regreso de Trump al poder en enero, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó una “revisión para garantizar que todo lo que se envía al extranjero esté alineado con los intereses de Estados Unidos”.

“Por lo tanto, esta es una pausa para revisar y asegurar que todo lo que el Pentágono está implementando sea en el mejor interés de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras tropas”, indicó entonces Leavitt, sin agregar más detalles.

