Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de julio de 2025

PISCIS

No trates de impresionar a nadie aparentando lo que no eres, que al final el teatro siempre se cae. Mejor enfócate en lo que realmente quieres y necesitas pa’ estar en paz contigo. Recuerda que los sueños se cumplen, pero no llegan por Amazon: hay que ching4rle. Se vienen traiciones, así que no te confíes ni de quien te jura lealtad eterna. La tristeza podría llegar por recordar a personas que ya no están, pero en vez de deprimirte, agradece lo aprendido y sigue pa’ adelante, eso es crecer.

Noticia que viene desde lejos te va a sacar una sonrisota, y un comentario de alguien importante te va a subir el ánimo hasta el cielo. Se te vienen oportunidades en cosas de comida o negocios caseros, pero también te enterarás de un chisme familiar que no es tu bronca, así que no te metas ni juzgues. Alguien de tu círculo tiene sentimientos por ti pero no se anima por miedo al rechazo. Si hay amor y confianza, todo jala, pero si eres de los que espantan con una sola mirada, así quién va a querer acercarse.

Ya no te deprimas por tonterías, ni por quien no vale ni medio suspiro. Disfruta la vida, cómetela pero con responsabilidad. Viejos amores rondan como moscas y podrías tener un viaje corto antes de el mes de septiembre. Tu sexto sentido andará prendido a todo lo que da: sabrás quién miente, quién quiere verte la cara de mensa y quién sí vale la pena.

No te dejes manipular, ni regales tu tiempo ni tu energía a quien no lo merece. No entregues todo por alguien que ni un “gracias” sabe decir. Cuida tu lana, no gastes lo que no tienes y mejor ahorra pa’ tiempos duros que podrían asomarse. Números de la suerte: 3, 9 y 0. Y que el amor no te agarre en curva, ni te haga cometer las mismas burradas de antes.

ACUARIO

Se vienen oportunidades chonchas tanto en el amor como en el billete, tú sabrás qué te mueve más: el corazoncito o el hambre. Te caerán críticas de alguien que estimas mucho, pero ni te sulfures, deja que te resbale si esa persona no paga tus cuentas. Aguas con golpes o caídas, andas bien distraído últimamente. Si tu pareja anda fría, no hagas suposiciones, mejor habla claro y arreglen las cosas sin hacerla de emoción.

No esperes que la vida cambie de la noche a la mañana si te la has pasado atorado en la misma rutina. Cambia de chip, ponte las pilas, y dale una barrida a tu forma de pensar. Tu cuerpazo lo anda pidiendo: bájale a la tragadera y regresa al ejercicio, que la ropa ya no miente. Noticias sobre enfermedad en la familia te preocuparán, pero todo se resolverá sin mayores broncas.

Amistad te busca con intención de desahogarse, sé esa orejita que escucha, pero no absorbas toda la mugre emocional. Tu carácter, aunque a veces explosivo, te va a sacar de un problema. Ponle un alto a quien se quiere meter donde no lo invitan. Aguas con andar presumiendo lo que no eres, porque puedes decepcionar a gente que te tiene en un pedestal, incluyendo a una persona que te mueve el tapete.

Vas a empezar a sentir rencor hacia alguien que te falló feo. Respira hondo, suelta y deja que la vida le pase la factura, que el karma no perdona. Cuidado con objetos perdidos, andas muy distraído y eso te puede costar caro. Si te enfocas, cierras bien este ciclo con nuevos proyectos y menos peso emocional. Tú fluye, pero no te dejes llevar por cualquier corriente.

CAPRICORNIO

No dejes que un mal rato se te suba al lomo y te haga portarte de la fregada con tus amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo sin dramas, a veces eso ayuda a encontrarse y aclarar el panorama. La vida te va a poner una prueba bien cabr0na, de esas que te hacen llorar, gritar y después agradecer. Pero después de eso, te darás cuenta de lo que realmente vale la pena y lo que nomás te estorba.

Si sigues con miedo a equivocarte, jamás vas a avanzar. De las caídas también se aprende. Ojo con una persona de piel clara, podría meterte ideas falsas que solo te llenen el buche de piedritas. Buenas noticias en lo económico: si te aplicas, se abren puertas y entra lana por negocios que tenías medio olvidados. Viene arreglo de papeles o trámite importante, no lo dejes pasar.

Si tienes pareja, hazle sentir que te importa, porque últimamente te has portado más seco que galleta de hospital. Y si ya no sientes lo mismo, no juegues con fuego, mejor habla claro. Aprenderás a disfrutar tanto los fracasos como los aciertos, y ahí, mi ciela, está la clave de la felicidad.

Tu pareja andará más pegajosa de lo normal, seguramente te va a pedir algo, así que prepárate pa’ lo que viene. Posibilidad de iniciar un nuevo negocio o retomar uno que tenías en pausa. Tienes en tus manos la oportunidad de construir algo firme, pero necesitas dejar de distraerte con cosas que no suman. Tu vida amorosa y profesional te están pidiendo que te pongas serio. Y sí, puedes ser feliz, pero primero, deja de auto-sabotearte.

SAGITARIO

Cuídate la espalda —y no solo la física— porque hay “amiguitos” que andan de lengua suelta echándote tierra con quien se les cruce. Deja de buscar en tierras lejanas lo que tienes enfrente, porque podrías estar ignorando a alguien que vale oro solo por seguir cuerpos bonitos y caras arregladas. A tu signo le encanta llamar la atención y por eso atrae envidias y chismes, pero tú nomás ríete, que lo que digan no te quita el sueño.

Tu bipolaridad andará más marcada que ceja tatuada: un día amarás al mundo y al siguiente querrás prenderle fuego. No permitas que nadie te baje del pedestal donde tú solito te subiste, porque ahí estás por mérito propio. Deja de cambiar tu esencia por personas que no mueven ni un dedo por ti. Eres libre y fuerte, pero a veces se te olvida.

Si tienes pareja y últimamente anda más cariñosa o cariñoso, aguas… eso no siempre es señal de amor, podría estar cocinando algo detrás. Ya no te dejes manipular por los que opinan sin saber, podrías terminar alejando a alguien que realmente te quiere.

No expliques tus decisiones ni des razones a quien ni te las pidió. Tú sabes bien lo que haces. Si algo no te cuadra, ponle freno. Probablemente esta siguiente semana te des cuenta de que estás perdiendo el tiempo con personas que no te valoran, así que mándalos a la v3rg4 diplomáticamente. Vienen días de reflexión, de abrir los ojos y soltar lo que no sirve. Toca levantarte con más fuerza, y con más ganas… de que te valga todo.

ARIES

¡Ya párale a la tragazón mija/o! Tu cuerpazo criminal anda pidiendo auxilio a gritos. Te vendrá bien regresar al ejercicio, no nomás pa’ verte bien, sino pa’ que te sientas con más energía. Se vislumbra la posibilidad de un viaje muy perro con alguien que significa mucho para ti, tal vez hasta tu amante de confianza, así que si puedes, no lo pienses tanto y lánzate. ¡Vámonos a la fregada! No te quedes con las ganas de nada, pero tampoco pierdas el control.

Te podrían llegar propuestas para emprender algo en redes sociales o ventas de esas que suenan a locura pero terminan jalando. Ojo con lo que hablas, podrías meterte en problemas por andar ventilando secretos que ni tuyos son. Si no estás 100% seguro de algo, cállate la boquita y no la riegues. Has estado muy harto de tu entorno, sobre todo en el trabajo, ya todo lo haces por obligación y no por gusto. Replantéate si ahí es donde quieres seguir o si ya es momento de reinventarte.

Mentaliza lo que deseas y lucha por ello, pero no esperes que te caiga del cielo, porque ni los milagros son gratis. El amor llegará, pero no mientras te sigas viendo en el espejo con cara de “ya ni la ching0”. Si no te gusta lo que ves, haz algo por cambiarlo, nadie más lo hará por ti. Vienen días de introspección donde vas a sentir necesidad de hablar con alguien que te escuche sin juzgar; trae muchas cosas atoradas del pasado y eso no te deja avanzar.

También vas a andar bien chismoso o chismosa, con ganas de enterarte de todo y repartir verdades como pan caliente. Nomás cuida no soltar veneno a quien no lo merece. En lo laboral se te ve éxito, posibilidad de crecimiento y borrachera en puerta, porque claro… ¿quién eres tú para negarte un gustito? El amor se pone intenso, podrías sentir atracción por alguien que vive lejos. Eso sí, si no trae con qué defenderse, ni te metas, porque tú necesitas acción, no cuentos.

TAURO

No sigas cargando errores del pasado como si fueran medallas, esos tropiezos ya fueron, ya te enseñaron, ahora a lo que sigue. Días de buena energía se acercan, pero tendrás que mandar a la fregada a esa “amiga” de piel clara que solo vive en el chisme. Deja de andar contando todos tus planes, porque entre más los ventilas, menos se te hacen realidad. La envidia es canija y te ronda de cerca.

Andarás bien harta o harto de tu trabajo, sientes que ya no avanzas ni creces, como si estuvieras atrapado en un loop eterno de joda y cero motivación. No renuncies sin tener algo seguro, pero tampoco te quedes de brazos cruzados, haz movimientos inteligentes. Vuelves al ejercicio o a la dieta y te vas a decepcionar de alguien, pues todo lo que se decía de esa persona, ¡resultó cierto! Pero ni modo, la vida sigue y tú no estás pa’ perder tiempo con gente falsa.

Te vas a enterar de chismes familiares, pero a estas alturas ya ni te afecta, estás más allá del bien y del mal, el amor se pone sabroso: hay mucha posibilidad de iniciar una relación, pero cuidado con hacerlo solo por no estar solo. No agarres cualquier costal solo porque está vacío. No andes por la vida con la calentura encendida, luego terminas enamorándote de quien no tiene ni qué ofrecerte.

Cambia tu forma de ver la vida, deja de ser tan negativa y empieza a pensar en lo chido que puedes atraer, el amor vive en ti, pero tú sigues escondiéndolo. Deja las relaciones de una noche que nomás te revuelven la cabeza. Piensa bien lo que quieres, tus sueños están a la vuelta de la esquina, pero no llegarás a ellos si sigues auto-boicoteándote.

No gastes energía tirándole piedras a quien ya ni existe en tu vida. Mejor enfócate en lo tuyo, trabaja por lo que quieres, y cuando te des cuenta, estarás más arriba de lo que un día soñaste.

GÉMINIS

Ya basta de llorar por quien se fue y no regresó, que si no volvió es porque ni era pa’ ti. La vida te va a poner nuevas personas, nuevas historias, y hasta nuevas posiciones… amorosas, claro. Se vienen oportunidades de viaje y visita de familia del extranjero, lo cual te va a traer mucha alegría y desestrés.

En lo laboral, prepárate para cambios grandes: nuevos puestos, crecimiento y hasta chance de largarte del país con mejor sueldo. No te estanques en lo que ya conoces, atrévete a decir que sí a lo nuevo, aunque te dé miedo. Deja que hablen, que critiquen, que se les reviente la lengua… tú sigue en lo tuyo. No repitas errores del pasado, ponte perra o perro, ya es hora.

Tu familia te va a necesitar más que nunca y aunque no lo digan, te lo demostrarán con actitudes. No los dejes solos. Dolores en pies, espalda y estómago se asoman, así que escucha tu cuerpo. En el trabajo hay envidias porque te estás destacando, y eso siempre incomoda a los mediocres. Si tienes pareja, ojo, porque hay alguien que le anda tirando la onda por redes sociales y tú ni en cuenta.

Te llegará una noticia especial de alguien que te va a emocionar más de lo que tú esperas. Sentirás cómo te brinca el corazón con un solo mensaje. Eso sí, si estás con pareja, los celos podrían intensificarse. Tu tóxica interior anda con ganas de salir. No confundas amistades con señales románticas, no todo el que te sonríe quiere meterse contigo… o bueno, algunos sí, pero tú sabrás.

CÁNCER

Haz las paces con tu yo del pasado, deja de cargar con culpas que ya no te corresponden. Has cambiado un montón, pero la pregunta es: ¿pa’ bien o pa’ mal? Amores del pasado regresan con ganas de cama y recuerdos, pero tú decides si le abres la puerta o los mandas a la shingada. No seas tan dejada, ni tan noble, ya te vieron la cara muchas veces. Es momento de ponerte perra y cuidar tu dignidad.

Se vienen cambios fuertes que te harán madurar a la de a fuerzas. Vas a empezar a sacar de tu vida a esas personas que nomás te usan o te han traicionado, y en ese combo va incluida una amistad cercana y hasta un familiar que te ha dado puñalada tras puñalada. Fin de semana emocionalmente intenso, estarás con el corazón medio roto, pero también con más claridad que nunca.

Cada vez confías menos en los demás y no es para menos, te han hecho mil y una. Pero ya es tiempo de demostrarle al mundo de qué estás hecho o hecha. Esa fuerza que tienes dentro va a salir, y cuando lo haga, nadie va a poder contigo. Cuida tus inversiones y no compres por impulso, podrías perder dinero en algo innecesario.

Has estado deprimido o deprimida por cosas que no merecen tanta importancia. Ya no te sigas revolcando en la mierda emocional. Suelta. El pasado ya fue, y entre más te aferres, más daño te haces tú solito. Deja de buscar cariño donde solo hay vacío. No te sigas shing4ndo la vida con lo mismo de siempre. Te toca florecer, pero primero quita la maleza.

LEO

Ay Leo… siempre tan inseguro como ingenuo. Tienes un montón de oportunidades en el amor, pero las dejas ir porque te da miedo que no salgan como esperas, o peor tantito, que te vuelvan a romper ese corazoncito que ya parece coladera. Deja de estarte haciendo la víctima, que ni lo eres. Si la vida te ha dado en la madre, también te ha puesto regalos enfrente y no los has querido ver por estar llorando lo que ya fue.

No sigas culpándote por errores que no eran tuyos ni permitas que otros te manipulen. Tienes el poder de decidir hasta dónde quieres llegar, solo que se te olvida. No te confundas, pon sobre la mesa lo que quieres y lo que buscas. A veces te clavas y das de más esperando recibir lo mismo, y terminas con las manos vacías y el corazón lleno de corajes. Te llegará alguien nuevo, quizás mayor que tú, que va a hacerte ver el mundo con otros ojos… y con otros sabores en la cama. Vas a tener noches que ni soñando habías vivido.

Es probable que sientas ganas de buscar a quien ya se fue. Pero aguas, te encanta la mala vida, y regresar a donde ya sufriste no te traerá nada bueno. Deja de autojuzgarte, tú eres tu peor verdugo. Si tú no te quieres y no te cuidas, nadie lo hará. Aprende a ponerte límites, a dar solo una oportunidad y no estar esperando que la gente cambie cuando ya te enseñaron su verdadera cara.

Se te abrirán caminos si te atreves a salir de tu zona de confort. Date la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos entornos, nuevas pasiones. Deja ya la flojera emocional, ponte las pilas. Y recuerda: quien te quiere, te ayuda a crecer, no a estancarte ni a hacerte p3ndeja.

VIRGO

Prepárate porque se avecina un nuevo amor que llegará por redes sociales o gracias a una amistad. Vas a vivir momentos intensos, dignos de película… nopor. Aunque también recordarás a alguien que se fue, y por fin entenderás que fue lo mejor. Si esa persona hubiera seguido en tu vida, te habría arrastrado con su caos. Así que di gracias y dale carpetazo.

Habrá cambios de planes y movimientos que no esperabas, entre ellos, enterarte de que una amistad anda hablando pestes de ti. Ni te desgastes, que lo que otros digan no te define. Un familiar se enferma, pero saldrá adelante. Se acerca alguien de tez morena clara que podría traerte buenos momentos… y también pleito con tu familia. ¡Sopésalo bien!

Aguas con los cambios de humor, no prometas cosas que sabes que ni tú te crees. Deja de querer quedar bien con todos, enfócate en lo que realmente quieres tú. Se viene una etapa de reflexión, de decisiones duras pero necesarias. La vida te pondrá en situaciones donde tendrás que actuar rápido y con cabeza fría.

Evita firmar papeles en estos días, no es buen momento pa’ compromisos ni contratos. Cuida tus pasos, literalmente, porque podrías terminar en urgencias por una caída o golpe feo. Un amor de una noche puede confundirte emocionalmente y hacerte pensar que ya encontraste al amor de tu vida, pero no te aceleres, no todo lo que brilla es pa’ colgarse.

Vas a bufar a más de uno que se interponga en tus planes, y eso está bien. No estás pa’ agachar la cabeza. Si sientes la necesidad de hablar con alguien que se fue, hazlo, suelta eso que te dejaste guardado. Pero si es para volver a lo mismo, ni le muevas… podría dolerte el doble.

LIBRA

Te vienen buenos momentos, de esos que se sienten merecidos. Así que no vivas arrastrándote por alguien que no lo vale. Ya no pienses tanto ese negocio que traes en mente, lánzate y hazlo, ahí está la clave pa’ que tu economía por fin respire. Oportunidad de cambio laboral en puerta, pero estarás en un dilema. Haz lo que te dicte el corazón, pero con los pies en la tierra.

Ponle un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano. Te has rodeado de muchas máscaras, entre amistades y familia, que solo buscan bajarte la energía. No te dejes. También es momento de controlar lo que dices. A veces tienes lengua de fuego y terminas hiriendo a quienes sí te quieren.

Recuerda quién eres y lo mucho que vales. No pierdas el piso por nadie y aprende a darte tu lugar. Una expareja te anda pensando, y podrías tener un sueño medio raro con él o ella. No le des tanta vuelta, solo significa que esa historia aún no está cerrada del todo.

Se avecinan cambios en cómo tratas a ciertas personas. Te vas a quitar la venda de los ojos y actuarás según lo que merecen. Un amor del pasado se hará presente, pero ahora sí vas a tener los pantalones para decirle que no. Se abre oportunidad en negocios relacionados con comida o ventas, y todo apunta a que te irá con madre.

Ten cuidado con pies y rodillas, podrías lesionarte por andar de distraído. Y sí, hay amistades que te ven con ojos de amor, pero tú andas tan desconfiado que no ves más allá de tu propia sombra. Nuevos proyectos y hasta un viaje comienzan a tomar forma. Ábrete a lo nuevo sin miedo.

ESCORPIO

Una amistad cercana terminará su relación y buscará tu apoyo, sé empático, pero no te cargues sus problemas como tuyos. No finjas lo que no sientes, ni te andes exigiendo cosas que no puedes dar. Recuerda que tus metas son tuyas y no de la comadre, el primo o el ex. Empieza por ti, y deja de querer complacer a todos.

Ya no sigas pateando el bote, es momento de moverte, si tienes pareja, controla tu genio. No traigas pleitos pasados al presente o terminarás reventando la relación, escucha a tu familia, y si tienes pareja, no la manipules ni la pongas a prueba, porque se te puede voltear la tortilla.

No le temas a los cambios, la vida te va a poner en el camino momentos hermosos con alguien que recién llegó o está por llegar a veces pierdes por aferrarte a lo de siempre, deja ya esas pequeñeces y apunta en grande. No estás pa’ limosnas emocionales.

Confía menos en quienes solo se aparecen cuando te necesitan. Ahí es donde debes aprender a decir “no, gracias”. Si no cuidas tus relaciones, alguien podría traicionarte gacho. Y aunque te duela, vas a ver cómo muchas amistades se alejan. Pero aguas, porque esas amistades solo estaban por conveniencia, no por cariño.

Una expareja se va a dar cuenta de lo que dejó ir, y puede que empiece a insinuarse otra vez. Tú decide si vas al pasado a repetir lecciones o te quedas en el presente pa’ escribir nuevas historias. Ya no pierdas el tiempo, ni la energía en personas que no dan ni la hora.