Reacciones a la exclusión del Crystal Palace de la Eruopa League por temas de multipropiedad

El Crystal Palace, que fue expulsado de la Liga Europa y tendrá que jugar la Liga Conferencia, clamó este sábado contra la UEFA y aseguró que se trata de “una de las mayores injusticias del fútbol”.

El Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) admitió este viernes la inscripción del Olympique de Lyon para la próxima edición de la Liga Europa, pero no así la del Crystal Palace inglés, que se ve relegado a la Liga Conferencia, al estimar que los clubes incumplen los criterios de multipropiedad previstos en el Reglamento de Competición de Clubes de la UEFA.

“Estamos destrozados”, dijo Steve Parish, presidente del club, a Sky Sports. “Estamos devastados por los aficionados. Creo que los aficionados de todos los equipos deberían estar destrozados porque esto es el sueño. Ganas un título por primera vez en la historia. Alguien me ha comentado que es como ganar la lotería, ir a cobrar y que no quieran dártelo”.

UEFA has demoted Crystal Palace to the Conference League from the Europa League next season due to multi-club ownership rules.



Palace are set to appeal the decision.



😬📉 pic.twitter.com/WFJxa3GiMw — B/R Football (@brfootball) July 11, 2025

El conflicto se suscita por la participación del empresario estadounidense John Textor, poseedor, por medio de su empresa Eagle Football Holdings, del 43 por ciento del Crystal Palace y accionista mayoritario también del Lyon, cuando el reglamento no permite que clubes del mismo grupo participen en la misma competición.

“O permites a los clubes con multipropiedad o los prohíbes. Tienen que encontrar una fórmula, pero, a pesar de ello, nunca fuimos parte de uno. Todo el mundo sabe mi posición en esto. No creo que sean lo correcto, otra gente no está de acuerdo y está bien, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos. La UEFA está en una encrucijada. O intervienen y hacen lo correcto o dejan esto correr y cometen una de las grandes injusticias de la historia del fútbol europeo“, aseveró.

El Palace esgrime que Textor no tenía una “influencia decisiva” en el Palace y que el club no forma parte de una multipropiedad. “Todo el mundo sabe que no tenemos empleados, jugadores, préstamos ni operaciones con el Lyon”, incidió.

🗣️ "We're devastated, it's a terrible injustice for the club"



Crystal Palace chairman Steve Parish on UEFA's decision to demote the club from the Europa League to the Conference League 🔴🔵 pic.twitter.com/E2kOjyQxKV — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 11, 2025

“Nos han atrapado con una regla que no estaba puesta para nosotros. Cambiará, nadie va a querer que se mantenga esa regla. Es una locura y no entiendo cómo este comité ha llegado a esta conclusión. Hemos probado de todas las maneras posibles que John no tenía una influencia decisiva en el club, y aun así tenemos que lidiar con esta decisión, la cual es incongruente”, dijo.

Ahora el Palace acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar esta decisión, de la cual se ha beneficiado el Nottingham Forest, que pasa de disputar la Liga Conferencia a la Liga Europa.

“No me creo que un club de fútbol con la historia del Forest, muy similar a la nuestra, quiera formar parte de quitarnos esto. No me lo creo. Muchos aficionados del Forest me han contactado y me han dicho que no quieren acceder a la Liga Europa de esta forma”, agregó Parish.

