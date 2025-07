Cincinnati vs. Inter Miami, en vivo: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo por la Major League Soccer

El Inter Miami tendrá una visita compleja en la jornada 20 de la Major League Soccer. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se enfrentará a Cincinnati. Este duelo será desarrollado en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.

Puedes seguir todos los partidos de la MLS a través de este enlace.

El conjunto de Lionel Messi llega a este partido en el quinto puesto de la Conferencia Este. El equipo dirigido por Javier Mascherano acumula 38 puntos en la compaña producto de 11 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

En el recuerdo está la eliminación del Inter Miami del Mundial de Clubes a manos del PSG, con una contundente goleada 0-4. Sin embargo, después de este partido, el conjunto estadounidense acumula 3 triunfos consecutivos (4-1 vs. CF Montréal; 2-1 vs. New England y 2-1 vs. Nashville).

Cincinnati tiene un mejor presente, pero no puede darse el lujo de repetir una caída como la que sufrió en la última jornada 4-2 contra Columbus Crew. El conjunto local ocupa el quinto puesto de la conferencia con 42 unidades.

El TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, ha sido un gran fortín para los locales. Cincinnati no ha perdido en sus últimos diez partidos como local (siete victorias y tres empates). Parte del éxito de “The Garys” se debe a su fortaleza en casa.

Este es un duelo de pronóstico reservado. Además de la similitudes de niveles entre estos dos conjuntos, históricamente este compromiso ha entregado alegrías y tristezas para ambos lados. Hasta ahora estos clubes se han enfrentado en 11 ocasiones: el Inter miami acumula 5 victorias, Cincinnati 4 triunfos y los otros dos duelos han quedado en empate.

Horarios y dónde ver el partido entre el Cincinnati y el Inter Miami

Horario en Estados Unidos: 19:30 horas ET / 16:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: todos los partidos de la MLS pueden se seguidos a través de este enlace.

Alineación probable de Cincinnati

Catentano; Robinson, Miazga, Engei; Yedlin, Anunga, Evander, Bucha, Orellano; Kamara y Denkey.

Alineación probable del Inter Miami

Ustari; Weigandt, Falcon, Martinez, Alba; Allende, Busquets, Cremaschi, Segovia; Messi y Suárez.

Sigue leyendo:

– El “Loco” Abreu protagonizó una viral respuesta en la rueda de prensa de los Xolos

– Jorge Sampaoli levantó su mano para dirigir en la Liga MX

– Qatar toca la puerta del Club América

– Liga MX: conoce a los entrenadores mexicanos del Apertura 2025