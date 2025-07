Exempleado de Voice of America fue acusado de amenazas contra Marjorie Taylor Greene

Un hombre fue arrestado en Washington D.C. y está acusado de amenazar a la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, y a sus familiares.

Las amenazas y la violencia política contra miembros del Congreso y otros funcionarios públicos han aumentado a medida que el panorama político del país se ha vuelto cada vez más divisivo.

Seth Jason, de Maryland, fue arrestado en Washington tras ser imputado por cuatro cargos, según los registros judiciales publicados el jueves.

Jason enfrenta cargos de influir en un funcionario federal mediante amenazas a un familiar, influir en un funcionario federal mediante amenazas, comunicaciones interestatales con amenaza de secuestro o lesiones, y acoso anónimo por telecomunicaciones. Jason se encontraba detenido el jueves, y los documentos judiciales no indican que tenga un abogado, según NBC News.

Seth Jason, de 64 años, amenazó repetidamente con agredir y matar a Greene y a su familia durante varias llamadas a sus oficinas de distrito entre octubre de 2023 y enero de 2025, según su acusación formal de cuatro cargos. Jason también amenazó al personal de Greene y a sus familias, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Trabajó para Voice of America y realizó llamadas amenazantes utilizando líneas telefónicas conectadas a estudios y salas de control en la sede de la agencia de noticias en Washington.

Jason, de Edgewater, Maryland, también se ofreció como oficial de reserva para el Departamento de Policía del condado de Anne Arundel en Maryland. El departamento indicó en un comunicado que Jason había servido como voluntario desde 2016.

“Los oficiales de reserva del Condado de Anne Arundel no portan armas y no tienen autoridad policial. El Sr. Jason ya no está afiliado al Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel”, decía el comunicado.

“Nadie debería tener que vivir con la mirada perdida todos los días, preguntándose si esas amenazas están a punto de cumplirse y hacerse realidad”, declaró la fiscal federal interina Jeanine Pirro en una conferencia de prensa, citada por CNN.

Pirro leyó en voz alta algunas de las declaraciones de las cuales se acusa a Jason por hacerlas durante sus llamadas a las oficinas de Greene.

“Espero con ansias su firma de libros. Todos estamos armados y listos para cuidar de usted”, dijo Jason, según Pirro.

