Rolly Romero minimiza victoria de Stevenson sobre Zepeda

Rolando ‘Rolly’ Romero minimizó la victoria de Shakur Stevenson, campeón de peso ligero de Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sobre William ‘Camarón’ Zepeda porque no enfrentó a un verdadero pegador.

En una entrevista con Boxing News, Rolly Romero declaró que Stevenson se quedó a intercambiar contra el Camarón Zepeda porque sus golpes no lo lastimaban y se sintió cómodo frente a él.

“Fue una gran actuación, pero el tipo no tiene poder. William tiene una de las pegadas más potentes del boxeo. Cualquiera que tenga que lanzar 100 golpes por asalto para detenerte no tiene fuerza. Mi sobrina podría pegarme 100 veces en la cara, y yo estaría durmiendo. Los verdaderos pegadores solo necesitan uno o dos golpes, y te dejan inconsciente. Así que simplemente no peleó contra un pegador”, dijo.

Shakur Stevenson venció al Camarón Zepeda por decisión unánime. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Rolly Romero –campeón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)– está seguro de que si el mexicano hubiese tenido poder en la pegada el estadounidense no se le habría plantado de frente y hubiese corrido por el ring.

De hecho, Shakur Stevenson reconoció que Zepeda nunca lo lastimó y que tiene algo de pegada. “No es como un golpe que te mata de un solo impacto. Es pesado cuando te pega una y otra y otra vez, lo sientes, así que es duro”, dijo en la conferencia de prensa tras la pelea.

En el combate entre ambos -que estuvo muy reñido- Stevenson fue más preciso a la hora de conectar y como prometió se quedó a intercambiar con el Camarón Zepeda. Aunque el mexicano tiró el doble de golpes que su rival, la mayoría quedaron cortos por la gran defensa del estadounidense.

Al final los jueces le otorgaron la victoria por amplia decisión unánime a Stevenson con puntuaciones de 118-110, 118-110 y 119-109; y retuvo su cetro de peso ligero del CMB sin problema.

Camarón Zepeda no pudo contra Shakur Stevenson y perdió su invicto en el deporte. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, perdió su invicto en el deporte y la oportunidad de coronarse campeón absoluto al caer frente a Stevenson. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut, una derrota.

