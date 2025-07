Ronda Política: Un par de cientos de dólares para los inmigrantes

La alcaldesa Karen Bass anunció una ayuda financiera de un par de cientos de dólares para las familias afectadas por las redadas migratorias de la ciudad de Los Ángeles. Estamos hablando de $200 que se repartirán en tarjetas con el efectivo a partir de esta semana, y se distribuirán por medio de organizaciones como la CHIRLA.

No se alarmen, sabemos que la Ciudad de Los Ángeles no tiene dinero; y sí, un gran déficit de $1,000 millones, pero los fondos que se entregarán a las familias de inmigrantes no provienen de los cofres municipales sino de fundaciones filantrópicas.

La idea no es nueva. En la administración del alcalde Eric Garcetti, durante la pandemia de covid-19, se creó la tarjeta Angeleno, por medio de la cual se dieron entre $700 y $1,500 a los residentes de Los Ángeles que perdieron su empleo debido a la crisis de salud.

Aunque un par de cientos de dólares no servirá de mucho a las familias afectadas por las redadas, sobre todo si tomamos en cuenta que los precios de los alimentos andan por los cielos ni tampoco evitará que los desalojen, cualquier ayuda por pequeña que sea, se aprecia.

Desconocemos también cuánto es el total del dinero que se repartirá, y si será por única vez.

Solo esperamos que CHIRLA haya aprendido la lección de cuándo repartieron los $500 que dio el gobernador Gavin Newsom a las familias indocumentadas durante covid; y esta vez se organicen mejor, para que la gente no tenga que pasarse días llamando a sus teléfonos para ser atendidos y solicitar la ayuda.

Ya es demasiado lo que están sufriendo las familias a las que el ICE les han arrestado a uno de los suyos, como para tener que perder días enteros llamando a los teléfonos de CHIRLA o a cualquier otra organización para que les den un par de ciento de dólares.

El otro tema que ha saltado a la vista con todo lo que está pasando, es la necesidad de una mayor rendición de cuentas de los recursos que la ciudad y el condado de Los Ángeles entrega a las organizaciones locales para la defensa legal de los inmigrantes.

En la actualidad, muchos familiares que les llaman para solicitarles apoyo con un defensor no encuentran respuesta, por lo que tienen que contratar abogados privados, lo que las obliga a endeudarse por años para pagar la asistencia jurídica.

Es claro que ante las redadas masivas de la Administración Trump no hay dinero que alcance para ayudar a todos, pero cuentas claras, amistades largas. Estas organizaciones deben realizar un informe cada año para decirnos cuántas personas han asistido con el dinero de los contribuyentes que se les entrega. Hasta ahora, nadie sabemos.

Un hombre honorable

El 16 de junio pasado, a los 80 años, falleció el profesor emérito de ciencias políticas Jaime Regalado, quien fuera director ejecutivo del Pat Brown Institute for Public Affairs de la California State University Los Angeles entre 1991 y 2011. Fue editor de publicaciones como California Politics & Policy y de California Policy Issue Annual.

Además de ser muy querido por sus estudiantes debido a su labor como profesor y mentor, era versado en la política de California, particularmente de Los Ángeles.

Por esa razón, durante muchos años fue una fuente constante de consulta y opinión por los reporteros y medios. Conocedor de que trabajamos contra reloj, siempre estaba dispuesto a ayudarnos rápidamente con sus comentarios, tratando de ser lo más imparcial posible.

Descanse en paz el profesor Regalado, un hombre honorable, orgulloso de sus raíces mexicanas y del avance de los latinos en la política.