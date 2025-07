Roku actualiza sus televisores: nuevo menú con funciones que facilitan ver lo que te gusta

¿Encendiste tu Roku TV y notaste algo diferente en la pantalla de inicio? No estás imaginando cosas. Roku acaba de lanzar una de sus actualizaciones más importantes en años, y si tienes uno de sus televisores, ya deberías estar disfrutando de una nueva interfaz más rápida, intuitiva y pensada para ti.

Esta renovación del menú no solo cambia la apariencia, sino que transforma la forma en la que encuentras y retomas lo que más te gusta ver, sin tener que perder tiempo navegando entre apps. ¿La mejor parte? Es completamente gratis y llega automáticamente a todos los modelos Roku TV.

Si ya envidiabas algunas funciones exclusivas de los dispositivos Roku stick, como recomendaciones personalizadas o la opción de continuar viendo series con un clic, ahora puedes dejar de hacerlo: esas mejoras por fin llegaron también a tu televisor. Aquí te contamos todo lo que cambia y por qué esta actualización puede hacer que uses tu TV de forma muy distinta a partir de hoy.

What to Watch: recomendaciones personalizadas para ti

Una de las grandes estrellas del nuevo menú es la función What to Watch, que ya existía en los dispositivos Roku stick. Ahora, también está en los televisores. ¿Qué hace? Utiliza tu historial de visualización y las suscripciones que tienes (Netflix, Disney+, etc.) para ofrecerte recomendaciones personalizadas de series y películas .

Además, incluye una selección editada por curadores de Roku, con contenido destacado que aparece destacado en la interfaz. Lo genial es que todo ese contenido aparece integrado directamente en el menú principal, así que no tienes que meterte en cada app para explorarlo .

Por lo tanto, si estás buscando algo nuevo para ver, el Roku hace el trabajo duro, proponiéndolo en una especie de escaparate inteligente.

Continue Watching y Save List: vuelve rápido y sin problemas a lo que quieres ver

Además de recomendaciones, este menú trae la función Continue Watching, también heredada de los sticks. Si dejaste una serie o película a medias, ahora podrás retomarla al instante desde el menú, sin tener que abrir la app correspondiente .

Y si ves algo interesante pero no lo puedes ver en ese instante, la función Save List te permite marcarlo para más tarde, manteniéndolo accesible junto al resto del contenido destacado . Es como tu propia app de “leer más tarde” pero para contenido en vídeo, ideal para cuando descubres una serie por televisión y piensas “esto lo quiero ver”.

Con estas dos funciones, no más andar buscando en cada app o perdiéndote la escena perfecta, todo está a un clic.

Disponibilidad en Roku TV y por qué es relevante

Estas características ya estaban en los sticks de Roku desde finales de 2023 y principios de 2024 . Pero para muchos usuarios de TV, era algo que faltaba en sus pantallas grande. Ahora, esas mejoras han sido extendidas a todos los modelos de Roku TV, y se implementan automáticamente como actualización del sistema .

Esto significa que no importa si tienes un modelo reciente o un panel de generaciones anteriores de Sharp, TCL, JVC u otra marca, si tu tele llega con Roku, deberías recibir este menú actualizado sin tener que hacer nada.

Este rollout comenzó la semana del 15 de julio de 2025 y se confirmaron en regiones como Reino Unido, pero se espera que esté llegando a nivel global en los próximos días .

Cómo mejora tu día a día frente al televisor

Piensa en que ya no tienes que navegar por cada aplicación. Ahora, desde el mismo menú puedes:

Encontrar qué ver según tus gustos.



según tus gustos. Retomar lo que dejaste a medias .



. Guardar algo que viste en el momento y volver a ello luego.



Con ello se reduce el tiempo perdido, se evita la frustración y se mejora la experiencia de streaming. Es una jugada de Roku para mantenerse competitivo frente a interfaces como Amazon Fire TV o Google TV, y la verdad es que funciona muy bien . Además, hay un bonus: también es más fácil descubrir contenido nuevo, porque la recomendación viene desde la misma interfaz del sistema, sin depender de cada app por separado.

¿Por qué esto para todos los usuarios es importante?

Uniformidad: antes, solo los usuarios de stick tenían estas funciones. Ahora, los televisores están al mismo nivel.

Simplicidad: se trata de agilizar la navegación, ideal para quienes ven la TV en modo casual.

Actualización sin costo: se trata de una mejora gratuita. No hay que comprar nada nuevo, solo esperar a la actualización.



Esta estrategia también fortalece el ecosistema Roku. Al ofrecer estas funciones en todos los dispositivos, no importa si tu primer contacto llega por una TV o por un stick, te engancha con un software atractivo y funcional .

Si descubriste un nuevo menú en tu Roku TV, no te asustes: es una mejora pensada para ti, que aporta accesibilidad, personalización y fluidez de uso. Todo esto ya estaba en los sticks, pero ahora llega en grande, aprovechando la pantalla de tu TV. Dale unos días y verás cómo tu experiencia de entretenimiento se siente más pulida, sin cambios radicales, pero sí muy útiles.

