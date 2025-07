Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de julio de 2025

LEO

Se viene una oleada de bendiciones que te va a poner a sonreír sin razón, entre ellas, chance de un viajecito al extranjero y la posibilidad de reconectar con un amor del pasado que antes te dejó bien fregado o fregada, pero ahora regresa más arrepentido que niño que rompió la piñata antes de tiempo. En lo laboral, aguas con perder lana o que algún proyecto no salga como tú querías. No te me friquees, mejor habla claro con tus jefes y aclara el punto antes de que se arme la rebambaramba.

Cuida lo que tragas porque los bichos intestinales andan haciendo casting, y tú podrías ser el elegido. Recibirás noticias de una amistad que se había esfumado más rápido que sueldo en quincena. En el amor, necesitas dejar de depender de quien sea. Cuando se van, te quedas viendo el techo y cayendo en esas malditas depresiones que ya hasta parecen roomies tuyas. ¡Sacúdete, despierta y saca de tu vida todo lo que te frene! Ansiedad, estrés, tristeza… mándalos a la fregada.

Hay asuntos importantes por resolver, especialmente pagos atrasados que ya te andan alcanzando. Si ya tienes pareja, deja de andar dándole like a medio Instagram y mandando corazones por DM, porque te pueden cachar y se te arma la de “Dios es Padre” con todo y coros celestiales. No juegues al vivo si no aguantas el fuego, porque al final podrías salir bien chamuscado o chamuscada.

VIRGO

Vas a enterarte de unos chismes que unas dizque amistades tuyas andan ladrando por ahí. Aguas, porque no todo el que te sonríe es tu compa. Se viene una invitación a salir con familia o amigos, y eso te puede ayudar a despejar la mente. Sin embargo, ten cuidado con esos cambios de humor tan bruscos que traes últimamente, porque andas de un carácter que ni tú te aguantas y puedes acabar hiriendo a quienes te quieren.

Viene un nacimiento en la familia y, como dirían las abuelas, con torta bajo el brazo incluida. Ponte trucha con tus metas: quieres muchas cosas pero te gana la hueva. Deja de hacerte el oxiso y ponte a jalar, porque las cosas no llegan solas. Te enamoras con un simple “hola”, y ya hasta te andas viendo casado o casada. ¡Ubícate! No confundas la cortesía con amor eterno.

Tu imagen personal necesita cariño urgente. Ya no nomás es cuestión de vanidad, sino de autoestima. Date una manita de gato o de tigre, porque te estás dejando caer bien gacho. Y sobre todo, suelta esa obsesión con quien no te pela. Si no te quiere, a otra cosa mariposa. Viene una propuesta laboral que te puede cambiar la jugada, pero no sueltes la rama hasta tener otra bien firme. También se ven visitas familiares, así que ten la casa presentable y el refri con algo, porque no sabes cuándo caen.

LIBRA

Deja de gastar tu tiempo en cosas y personas que nomás no dejan nada bueno. Te has alejado de gente valiosa, y si no te pones las pilas podrías lamentarlo cuando ya no haya regreso. Los celos y la inseguridad son una bomba de tiempo, si no confías en tu pareja, mejor habla claro o da un paso al costado. No tiene sentido vivir con la duda y el estómago revuelto. Se te viene una oportunidad chida de negocio de compra y venta que puede mejorar tus finanzas si te aplicas.

Un viaje que tenías en mente por fin se empieza a materializar. Aprovecha para compartir con la gente que quieres, porque la vida no avisa cuando se le acaba la cuerda. Pero ojo, podrías enfermarte y terminar guardado un par de días. Baja el estrés y cuida tus defensas. También se viene un crecimiento bien cabrón en tu vida, pero dependerá de qué tan positiva sea tu actitud. Si vas por la vida con cara de fuchi, ni el universo te va a querer echar la mano.

Agradece más, que últimamente se te olvida que tienes mucho y te enfocas solo en lo que falta. La gratitud abre puertas, y la queja las cierra. Económicamente hay varias puertas que se están abriendo, pero necesitas estar atento para agarrar las oportunidades. Y si alguien del pasado quiere volver a pasarse de listo contigo, recuerda que el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla. No te rebajes ni permitas que vuelvan a usarte como tapete.

ESCORPIÓN

Abre bien los ojos porque podrías ser traicionado por alguien de tu familia. Si traes dudas sobre una decisión, no te avientes como el Borras. Platícalo con esa persona que te quiere bien y te habla sin pelos en la lengua. Sus consejos te van a caer como balde de agua fría, pero necesarios. La vida ya te ha pegado duro, no necesitas repetir la misma lección si ya te diste el madrazo antes.

Tu carácter es intenso, pasional y a veces medio ácido, pero así como hay quien te critica, también hay quien te adora tal y como eres. En el amor, exes regresan como moscas a la miel, pero esta vez tú vas a tener el sartén por el mango. Vas a poder elegir con quién sí y con quién ni a la esquina. Mucho cuidado con una persona de piel blanca, porque puede venir a moverle el tapete a tu pareja, y tú sabes lo que pasa cuando te dan celos: nadie sale ileso.

Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien por redes y las cosas se van a calentar más rápido que microondas. Pero aguas, no te entregues tan fácil ni bajes la guardia a la primera. Respétate y hazte desear tantito, no seas tamal mal amarrado. Si el trabajo actual no te deja ni pa’ las papitas, empieza a buscar algo mejor. Las oportunidades están ahí, pero si no mueves el trasero, no va a llover milagros. Ponte buzo, porque el que no busca, no encuentra.

ARIES

Como enemigo o enemiga, no tienes llenadera… y eso lo sabe hasta la gente que apenas te conoce. Eres de los que se caen para que les extiendan la mano, pero es pura estrategia: tú no das paso sin huarache. Prepárate, porque lo que viviste en el pasado podría repetirse si no estás al tiro. La vida te anda lanzando señales, no las ignores o el madrazo será doble.

Se viene la posibilidad de un viaje con la familia, pero ojo con los gastos innecesarios, porque podrías entrar en una rachita medio apretada económicamente. Deja de estar comprando pendejaditas que nomás llenan el carrito del súper pero vacían tu cartera. Un ex podría reaparecer más arrepentido que político en elecciones. Tú decides si cierras bien esa puerta o vuelves a llorar por lo mismo.

Si ya tienes pareja, no la descuides. Tu trabajo es importante, pero tu relación también necesita su riego y su atención, como planta en maceta. Aguas con los celos tontos, no todo el que se ríe con tu pareja quiere bajártela. Confía, pero no te duermas en tus laureles.

Tus esfuerzos empezarán a dar fruto, sobre todo algo por lo que has luchado desde hace rato. Solo recuerda que hay gente que nada más está viendo cómo fregarte. No entres en broncas con chismosos, no bajes tu nivel pa’ discutir con gente que ni sabe lavarse bien las manos. Tu carácter será tu mejor defensa: agudo, directo y bien afilado, como cuchillo de carnicero.

TAURO

El amor anda rondándote como mosca en pastel, y si estás soltero o soltera, podrías tener varias opciones, nomás no te emociones de más y vuelvas a cometer las mismas tonterías de siempre. No te vayas a ilusionar con cualquier “buenos días, preciosa” que te manden por WhatsApp. Una amistad anda más al pendiente de ti de lo que imaginas y puede que se te declare o te tire indirectas bien directas.

Andas arrastrando el alma por el cansancio y el estrés del trabajo, pero en vez de descansar, te la pasas dándole vueltas a todo justo antes de dormir. ¡Ya! Suelta eso, porque ni duermes bien ni resuelves nada. Cuidado con pérdidas de dinero o algún accidente menor, en especial si manejas o andas en la calle distraído. No le juegues al vivo, ponte atento.

Ya estuvo bueno de hacerte pato con tus sueños y tus proyectos. Deja de autosabotearte con pretextos pendejos. Tienes todo para lograr lo que quieres, pero si no te mueves, el mundo no se va a detener a esperarte. Deja de darle tanta importancia a lo que diga la demás gente. Al final, tú eres quien se rasca con sus propias uñas.

Puede volver un ex con ganas de arreglar las cosas, pero tú sabrás si esa herida ya sanó o solo la traes con curita. Si traes pendiente algo por decir, suéltalo de una vez, no te tragues lo que sientes. Las emociones guardadas se hacen enfermedades. El cuerpo habla lo que la boca calla.

GÉMINIS

Vas a recibir noticias de una expareja que parece que nomás no entiende que ya se le acabó el boleto. Te va a buscar y, si no estás fuerte, puede que te saque de tu centro. No te claves, no vale la pena volver a revolcarte en el lodo. Hay personas que solo vienen a salarte el día. Tú no estás para andar recogiendo basura emocional.

Ten cuidado con comentarios de familiares o conocidos, podrías salir raspado de un chisme que ni al caso contigo. Eres una persona muy tranquila hasta que te pisan el callo. Y cuando eso pasa… no hay poder humano que te pare. Sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con lo que más quieres.

No dejes que tu falta de actitud o esa flojerita que te da a veces te arruine los planes. Eres de los que tienen ideas brillantes, pero si no las aterrizas, se quedan en puras fantasías. La vida te va a poner una prueba fuerte, pero también te dará las herramientas para salir adelante. Solo no sigas cometiendo los mismos errores de siempre, porque ahí sí ya sería pura necedad.

En el amor a distancia se activan las emociones, podrías empezar a sentirte nuevamente ilusionado o ilusionada. Solo no te vayas como gordo en tobogán, mejor ve con calma. Tu físico comenzará a preocuparte más, y eso está bien. Si ya decidiste ponerte en forma, dale con todo, verás cambios si le pones constancia.

Si tienes pareja, cuídala. Tus inseguridades podrían meter cizaña donde no hay. No seas tan manipulable por comentarios externos. No todos los que te rodean te quieren ver bien, y muchos nomás están esperando a verte tropezar para señalarte.

CÁNCER

En el amor, necesitas entender que una cosa es revolcarse rico y otra muy distinta es enamorarse. Y tú, mi ciela, eres de los que confunden un rapidín con el amor de su vida. ¡Ubícate! Si no tienes pareja, busca a alguien que cumpla con tu cuota semanal de pasión, pero sin mezclar sentimientos, porque terminas todo lastimado o llorando canciones de banda.

Vuelve a creer en tus proyectos, en esos sueños que dejaste empolvados. Ya deja de buscar validación en gente que ni vale la pena. Hay personas que solo están en tu vida para drenar tu energía como si fueran vampiros emocionales. Mándalos a volar y empieza a rodearte de gente que sí sume, no que reste.

Siempre estás buscando la perfección, pero eso te hace perder tiempo y te estresa más de la cuenta. Aprende a dejar fluir y acepta que no todo tiene que estar milimétricamente perfecto. Vienen días en los que te vas a sentir bien perdido o perdida, pero es normal. Todos nos desubicamos de vez en cuando. Solo asegúrate de no quedarte estacionado donde no hay futuro.

Cuidado con una amistad que parece cercana, pero te está dejando en mal con otros. No seas confiado o confiada, revisa bien quiénes están realmente de tu lado. En la salud, se vienen temas de colitis o gastritis por andar comiendo mal y tragándote corajes. Bájale a las harinas, los refrescos y los taquitos de madrugada. Si no te cuidas, podrías terminar visitando al doc más seguido de lo que te gustaría.

SAGITARIO

Ámate, pero de verdad, no nomás de palabra. Estás en el punto perfecto para empezar a invertirle al único cuerpo que vas a tener toda tu vida. Ya estuvo suave de pretextos, ponte en acción y empieza a cuidarte, que los años no vienen solos y la lonjita no se va con puro “mañana empiezo”. Si tienes pareja, recuerda que no todo se trata de mensajitos bonitos, también hay que demostrar con hechos. Y no, darle like a otras personas mientras tienes relación no cuenta como “acción”. No le des motivos a tu pareja pa’ desconfiar, no calientes el boiler si no te vas a bañar.

Se viene una etapa donde la vida te va a devolver muchas cosas que en el pasado te quedaron debiendo. Pero no te me confíes, tienes que seguir chingándole si quieres que todo eso llegue y se quede. Sana tu corazón, ya deja de cargar con heridas viejas que solo te estorban. La gente que te lastimó ya se fue, ¿pa’ qué sigues dándoles espacio en tu mente?

No te enredes con pensamientos que ni existen, deja de pensar pendejadas justo antes de dormir, porque el insomnio te anda ganando. El futuro es incierto, pero tu presente es tu responsabilidad. Te vas a enterar de la muerte de alguien conocido, lo que te hará pensar mucho en la fragilidad de la vida.

Ya no vivas con miedo a que te vuelvan a shingar, ni con el corazón blindado por lo que te hicieron. Date chance de volver a amar, pero sin babosear. Que no te tiemble la voz pa’ mandar a la fregada a quien solo suma estrés. Es tiempo de ver por ti y por tu paz mental. ¡No estás pa’ estar aguantando pen%dejadas de nadie!

CAPRICORNIO

Se te viene el chisme de que una amistad está embarazada, y aunque no sea tu bronca, tú ahí vas a andar metido como buen Capricornio curioso. Estás por entrar en una etapa de cambios muy perros que si los manejas bien, te van a llevar al siguiente nivel. Te caerá dinero que no esperabas, y también podrías conocer a una persona que va a parecer tu clon en gustos, pensamientos y hasta mañas… pero aguas, que tanto parecido también puede chocar.

Cuídate de los que trabajan contigo, porque hay envidia escondida hasta en los “buenos días”. Vas a recibir un mensaje o llamada que te alegrará el día, pero también vendrán chismes que te sacarán de tus casillas. Ya no mendigues amor ni atención, porque cuando das de más, terminan viéndote la cara. Aprende a ponerte primero, sin culpa ni miedo.

No creas todo lo que te dicen, ni te tragues cuentos que no has visto con tus propios ojos. Recuerda que la gente con tal de chingar, inventa puras mam$das. Si una amistad te pide un consejo, dáselo de corazón, pero sin involucrarte tanto. No te cargues problemas ajenos, ya con los tuyos tienes.

Si alguien quiere volver a tu vida, pon tú las reglas. Ya no estás para tragarte el cuento de “he cambiado”. Si tienes pareja, unas amistades de esa persona han estado hablando mal de ti, y eso podría traer broncas. Aclara todo con verdad y sin miedo, y si no te creen, pues que les vaya bonito. Ya no estás para convencer a nadie de tu valor.

ACUARIO

Prepárate porque se vienen cambios chonchos en el trabajo, y si te pones abusado o abusada, vas a lograr lo que tanto has deseado. Aprovecha esta racha de buena suerte para poner en marcha tus planes, pero también échale ojo a tu imagen, ya te toca un cambio de look o mínimo una arregladita. No descuides a tu familia por andar de corre y corre, no todo en la vida es andar de productivo.

Hay una oportunidad de negocio que podría mejorar tus ingresos, pero si te pones miedoso se te va a ir de las manos. Dale con confianza y no le pienses tanto. El insomnio te anda siguiendo como ex tóxico, y todo por pensar estupideces antes de dormir. Aprende a soltar lo que no puedes controlar.

Vas a saber de una expareja o persona del pasado que te va a mover el tapete, pero cuidado, porque si vuelves a caer en lo mismo, te vas a estar dando de topes en dos semanas. Has cometido varias pendejadas últimamente, pero ya es hora de corregir el camino. Las amistades que te rodean andan muy de “solo te busco cuando me conviene”, y ya deberías de ir soltando esas relaciones convenencieras.

Ponte perra con tus metas, porque si no te avientas tú, nadie lo va a hacer por ti. Deja de esperar a que todo se acomode solo. Las malas energías que traías se están disipando, pero depende de ti que no vuelvan. ¡El poder divino te está protegiendo, no la riegues otra vez!

PISCIS

No te vuelvas a confundir creyendo que todos son tus amigos. Cada vez que necesites hablar con alguien, busca a quien de verdad te tenga aprecio, porque ya te la han hecho varias veces por andar de confianzudo o confianzuda. No andes contando tus penas a medio mundo, que luego usan tu vida como tema de sobremesa.

Ya pasaste por etapas donde te arrastraste por amor, así que no hay razón para volver a agacharte. Te faltan ovarios o huevos para cerrar ciclos, pero ya toca. No tienes por qué mendigarle amor a nadie. Tú solo puedes ser feliz, y quien llegue, que sea para sumar, no para restarte la paz.

Traes un chip de dependencia emocional bien marcado, y eso es lo que te está amargando. Cada vez que sientas la necesidad de tener a alguien al lado, recuerda todo lo que has logrado tú solito o solita. Eres más fuerte de lo que crees, solo que se te olvida.

Se te viene la oportunidad de arreglar documentos o hacer un trámite importante, no lo dejes pasar. En la salud, necesitas comer más fibra, tomar más agua y dejar los maruchanazos, porque el estreñimiento no perdona. También te vas a enterar de un evento, fiesta o reunión a la que no te invitaron… ¡y qué bueno! Porque ni ganas te iban a quedar de ir.

Aprende a soltar sin tanto drama, y empieza a vivir tu vida como se te antoje. No te preocupes por quedar bien con nadie, preocúpate por sentirte en paz contigo. ¡Date tu lugar y no te dejes usar como última opción de nadie!