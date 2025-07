Director del ICE continuará permitiendo que sus agentes se cubran el rostro para detener inmigrantes

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), respalda que sus agentes se cubran el rostro durante los operativos dirigidos a detener inmigrantes.

Diversas organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos de los extranjeros carentes de estatus legal han alzado la voz para expresar su inconformidad por el hecho de que los miembros del ICE no se identifican al momento de llevar a cabo las detenciones de personas con fines de deportación.

No obstante, durante una entrevista concedida al programa “Face the Nation”, el cual es transmitido a través de la cadena de televisión CBS, Todd Lyons, quien lleva 18 años de haberse integrado al ICE, considera necesario velar por la integridad del personal a su cargo y la de sus familias, así que respalda la idea de permitirles no revelar su identidad mientras participan en operativos.

“Ya lo he dicho públicamente: no estoy a favor de las máscaras. Sin embargo, si es una herramienta que los hombres y mujeres de ICE tienen para protegerse a sí mismos y a sus familias, entonces lo permitiré“, señaló.

Todd Lyons, director interino del ICE, respalda la idea de proteger al máximo la identidad de los agentes encargados de detener inmigrantes. (Crédito: José Luis Magaña)

El experto en justicia penal indicó que el índice de actos violentos dirigidos al personal del ICE se ha incrementado y por ello les exige a los mismos legisladores opositores a la detención de inmigrantes establecer sanciones para quienes, llevando años violando la ley, ahora pretenden agredir al personal asignado por el presidente de la nación para ponerle fin al problema.

“Si tuviéramos ese tipo de apoyo y esas leyes o regulaciones establecidas, podríamos exigir responsabilidades a esas personas para darles a los agentes y oficiales del ICE y a otros agentes del orden público la tranquilidad de que quien amenace su vida o la de sus familias o divulgue información confidencial rendirá cuentas. Creo que eso sería de gran ayuda”, externó.

Cabe señalar que hace unos días, el presidente Donald Trump facultó a los agentes del ICE para arrestar a cualquier persona que intente agredirlos mientras cumplen con la misión de llevar a cabo la deportación más grande de inmigrantes en toda la historia.

“Autorizo plenamente a ICE a protegerse, al igual que protegen al público. ¡No quiero volver a ver atacado un vehículo con un agente del orden público! AUTORIZACIÓN INMEDIATA PARA ARRESTO Y ENCARCELAMIENTO”, escribió el republicano de 79 años en la plataforma Truth Social.

