Nacho Beristáin no vio ningún avance en el Pitbull Cruz

Ignacio ‘Nacho’ Beristáin no vio ningún avance técnico en Isaac ‘Pitbull’ Cruz pese a su actuación dominante sobre Omar Salcido y coronarse campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Beristáin explicó que el Pitbull Cruz sigue siendo el mismo peleador de siempre y en el enfrentamiento con Salcido lo demostró.

“La pelea a mí no me atrajo. Sí la vi, pero el peleador con el que peleó más malo que la chingad*. Se fueron todos los rounds y es evidente que el chico no ha avanzado nada técnicamente. Sigue siendo el mismo peleador que es fuerte y que tira muchos putaz*s también. Yo creo que no ha avanzado, yo no le veo ningún avance”, dijo el famoso entrenador.

El Pitbull Cruz dominó con facilidad a Omar Salcido. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El mexicano dominó de principio a fin la pelea conectando muchos más golpes de poder que Salcido. Aunque su rival mostró mucha valentía y resistencia, logrando aguantar los 10 asaltos, Pitbull Cruz fue claramente superior y se llevó la victoria por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras.

De acuerdo con datos de Compubox, el nuevo monarca interino superó ampliamente a su compatriota en golpes conectados, con 195 (190 de poder) de 546 lanzados, mientras que Omar Salcido solo conectó 79 (74 de poder).

El Pitbull Cruz iba a pelear contra Ángel Fierro por segunda vez, pero debido a problemas médicos relacionados con el corte de peso, Omar Salcido entró como reemplazo de último minuto. Por ahora se desconoce si la revancha con ‘Tashiro’ será reprogramada o el campeón buscará nuevos nombres para defender su cetro.

Ángel Fierro se retiró del combate por problemas de salud. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Omar Salcido, de 26 años, reemplazó al lesionado Ángel Fierro en último minuto y ahora cuenta con una marca de 20 triunfos, 14 por la vía del nocaut, y tres reveses en su carrera.

